Απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα: Ρολά κατεβάζει το Δημόσιο - Κανονικά τα ΜΜΜ

Συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας

Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα Τετάρτη και συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος / ΕΡΤ

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 13 Μαΐου 2026, απεργία της ΑΔΕΔΥ παραλύει το Δημόσιο με συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 π.μ.
  • Διεκδικήσεις περιλαμβάνουν επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις μισθών και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
  • Κανονικά λειτουργούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς δεν καλύπτονται από την απεργία της ΑΔΕΔΥ.
  • Η απεργία αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες.
  • ΑΔΕΔΥ καλεί σε μαζική συμμετοχή εργαζομένων, ανέργων και νέων.

«Παραλύει» σήμερα 13/5 το Δημόσιο λόγω της 24ωρης πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στις 10:30 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που έχουν ορίσει τα νομαρχιακά τμήματα σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

  • Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας.
  •  Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.
  • Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση.
  •  Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία.
  •  Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017.
  • Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
  •  Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση.
  • Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση.
  • Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου.
  • Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις».

Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Υπενθυμίζεται ότι όπως διευκρίνισε χθες η ΑΔΕΔΥ, η απεργιακή κινητοποίηση δε θα επηρεάσει τη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από αυτή. 

Η ανακοίνωση: 

«Αύριο, (σ.σ. σήμερα) Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι «κλείνουν» οι δημόσιες υπηρεσίες.

Με αφορμή αναρτήσεις «ειδήσεων» διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την «κανονική» τους λειτουργία».

