Eurovision 2026: Στον μεγάλο τελικό ο Akylas - Η Ελλάδα έτοιμη να το Ferei

Ποιες χώρες πέρασαν στον τελικό από τον Α' Ημιτελικό!

Α' Ημιτελικός της Eurovision: Στον τελικό του Σαββάτου πέρασε ο Ακύλας, δείτε ποιες άλλες χώρες προκρίθηκαν

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 με τον Akylas και το κομμάτι «Ferto».
  • Ο Akylas εντυπωσίασε στο Α' Ημιτελικό με μια θεαματική εμφάνιση που περιλάμβανε στοιχεία οπτικής αφήγησης και χορογραφίας.
  • Η συγκινητική στιγμή της εμφάνισης ήταν όταν ο Akylas τραγούδησε απευθυνόμενος στη μητέρα του, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.
  • Η αντίδραση του κοινού ήταν ενθουσιώδης, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική συμμετοχή ήταν από τις πιο δυνατές της βραδιάς.
  • Στον μεγάλο τελικό θα συμμετάσχουν επίσης χώρες όπως η Φινλανδία, το Βέλγιο και η Σουηδία.

Η Ελλάδα είναι επίσημα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026! Ο Akylas κατάφερε να ξεσηκώσει το στάδιο στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto!

Η Ελλάδα πέρασε πρώτη στον μεγάλο τελικό της Eurovision από τον Α' Ημιτελικό

«Τέλος η μετάδοση, δε χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο», είπαν ενθουσιασμένοι και συγκινημένη με την πρώτη αυτή νίκη της Ελλάδας ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.

Η εμφάνιση του Αkyla - Υποκλίθηκε η Ευρώπη

Τα φώτα χαμήλωσαν για την ελληνική συμμετοχή, η ατμόσφαιρα άλλαξε κι η ενέργεια μέσα στην αρένα… εκτοξεύτηκε! Ο Akylas εμφανίστηκε τέταρτος στη σκηνή του Α' Ημιτελικού της Eurovision και από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα έγινε σαφές πως η Ελλάδα φέτος ήρθε για... να το φέρει!

akylas

Το act του Akyla που καθήλωσε την Ευρώπη

Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική αποστολή παρουσίασε ένα act με έντονη οπτική αφήγηση και στοιχεία που καθήλωναν.

Ντυμένος με το χαρακτηριστικό catsuit, ο Akylas στάθηκε μόνος στο κέντρο της σκηνής, ξεκινώντας ένα ιδιότυπο «video game» performance που εξελισσόταν συνεχώς μπροστά στα μάτια των θεατών. Αργότερα, πέρασε μέσα από ένα τούνελ με καθρέφτες, και κατέληξε σε μια σκηνική εικόνα που θύμισε σε πολλούς eurofans τη στιγμή της λύρας της Έλενας Παπαρίζου.

akylas

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Akylas διέσχισε τη σκηνή με πατίνι, ενώ πυροτεχνήματα «έσκαγαν» διαδοχικά γύρω του δημιουργώντας ένα από τα πιο θεαματικά σημεία της βραδιάς.

Τα δωμάτια που συζητήθηκαν

Ο τραγουδιστής επέστρεψε στη βασική σκηνή χορεύοντας, για να συναντήσει τους υπόλοιπους χαρακτήρες του act. Αρχικά, εμφανίστηκε η Παρθένα Χοροζίδου σε ένα κόκκινο δωμάτιο, μεταμφιεσμένη σε γιαγιά που του πλέκει σκουφάκια. Ακολούθησε το δωμάτιο με το «ζωντανό» αρχαιοελληνικό άγαλμα και τους κίονες, ενώ το σκηνικό ολοκληρώθηκε με το χρυσό δωμάτιο και τον «Θεό του Χρήματος», δίνοντας μια σατιρική αλλά και συμβολική διάσταση στην αφήγηση του τραγουδιού.

akylas

Η πιο συγκινητική στιγμή του FERTO

Στη γέφυρα του κομματιού, ο Akylas ανέβηκε στην κορυφή του περιστρεφόμενου σκηνικού και τραγούδησε απευθυνόμενος στη μητέρα του, μιλώντας για τις θυσίες που έκανε για εκείνον και όσα υπόσχεται πως θα της προσφέρει στο μέλλον - αν κερδίσει τη Eurovision (χιούμορ).

akylas eurovision 2026

Ήταν η στιγμή που το στάδιο φωτίστηκε από χιλιάδες κινητά, με το κοινό να παρακολουθεί σχεδόν σιωπηλό πριν ξεσπάσει σε χειροκροτήματα.

Το act ολοκληρώθηκε με τον Akylas να κατεβαίνει από το σκηνικό μέσω στύλου και μαζί με την ομάδα του να τρέχει στο catwalk για ένα εκρηκτικό, λαμπερό φινάλε.

Στη σκηνή της Eurovision 2026 τον πλαισίωσαν οι: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Αποθέωση μέσα στο στάδιο της Βιέννης

Όταν ολοκληρώθηκε η εμφάνιση, η αντίδραση του κοινού ήταν εκρηκτική. Το παρατεταμένο χειροκρότημα, οι φωνές και τα ουρλιαχτά ενθουσιασμού μέσα στην αρένα δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολίας ότι η ελληνική συμμετοχή ήταν από τις πιο δυνατές της βραδιάς.

Η πρόκριση του Akyla με το Ferto στον μεγάλο τελικό ήρθε να επιβεβαιώσει όσα συζητούσαν εδώ και ημέρες fans και bookmakers για τον ημιτελικό: ότι η Ελλάδα φέτος δεν πήγε απλώς στη Eurovision για μία καλή παρουσία, αλλά για να διεκδικήσει μία θέση στον τελικό.

Ποιες χώρες πέρασαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16/5

  1. Ελλάδα: Ακύλας– Ferto
  2. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  4. Σουηδία: FELICIA – My System
  5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  8. Κροατία: LELEK – Andromeda
  9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Πολωνία: ALICJA – Pray
