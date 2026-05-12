Ηλιούπολη: Βίντεο από την πτώση των 17χρονων -«Άκουσα κραυγές και ένα μπαμ»

Σε σοβαρή κατάσταση η μαθήτρια που επέζησε

Σοκ προκαλεί η πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο της τραγωδίας / Δελτίο Ειδήσεων Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο 17χρονες μαθήτριες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, κρατώντας χέρι-χέρι.
  • Η μία κοπέλα έχασε τη ζωή της, ενώ η άλλη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με βαριές κακώσεις.
  • Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει κραυγές και δυνατό ήχο πριν την πτώση.
  • Η κατάσταση της επιζήσασας είναι εξαιρετικά κρίσιμη, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμοθώρακα.
  • Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, καθώς βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα.

Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο από την Ηλιούπολη, όπου δύο νεαρές μαθήτριες μόλις 17 ετών έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. 

Στο βίντεο που εξασφάλισε για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Βαγγέλης Γκούμας έχει καταγραφεί η στιγμή που τα δύο κορίτσια πέφτουν στο έδαφος. Ήταν 12 το πρωί της όταν η ήσυχη γειτονιά της Ηλιούπολης συγκλονίζεται από έναν δυνατό ήχο. Κάποιοι αρχικά πιστεύουν ότι πρόκειται για τροχαίο. 

Ο αυτόπτης μάρτυρας που εμφανίζεται στο βίντεο-ντοκουμέντο είναι ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε τις δύο φίλες αιμόφυρτες.  

«Άκουσα κραυγές και ένα πολύ δυνατό μπαμ. Γυρίζοντας το κεφάλι είδα δύο κοπέλες στο έδαφος. Ακούστηκε ένα μακρόσυρτο “αααα” και μετά ένας πολύ δυνατός κρότος στο τέλος», περιέγραψε στην κάμερα του Star.  

Ο κάτοικος που είδε πρώτος την τραγωδία έτρεξε προς το σημείο για να δώσει βοήθεια, ενώ ασθενοφόρα έφτασαν άμεσα και η αστυνομία απέκλεισε τον χώρο. 

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με κραυγές, πανικό και σειρήνες να γεμίζουν τη γειτονιά. 

Το ένα κορίτσι δυστυχώς δεν τα κατάφερε, ενώ η άλλη μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.  

«Το ένα κορίτσι ανέπνεε. Μια κυρία κατέβηκε και προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ κατέβηκε και ο αδελφός της μιας κοπέλας, ο οποίος έπαθε σοκ όταν την είδε», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας. 

Οι διασώστες προσπάθησαν να κρατήσουν τη 17χρονη στη ζωή, μιλώντας της συνεχώς για να παραμείνει σε επαφή. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βαλεντίνας Καραγεωργίου, το κορίτσι νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη και εισήχθη άμεσα στη Μονάδα Αναζωογόνησης. 

Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συμμετέχουν στις προσπάθειες σταθεροποίησής της. Όπως αναφέρεται, η 17χρονη δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερή, έχει χάσει πολύ αίμα και παρουσιάζει πολύ χαμηλή πίεση, γεγονός που προς το παρόν δεν επιτρέπει χειρουργική επέμβαση. 

Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη. Οι γιατροί τονίζουν ότι προτεραιότητα είναι να σταθεροποιηθεί πρώτα, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις. 

Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές. 

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα και τις μαρτυρίες. Το ενδεχόμενο αυτοχειρίας εξετάζεται, αφού βρέθηκε και χειρόγραφο σημείωμα της μιας 17χρονης. 

