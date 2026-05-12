Αση Μπήλιου: «Άρχισα να έχω ψυχοσωματικά από τα προβλήματα που άκουγα»

Όσα είπε η αστρολόγος του Breakfast@Star στο Στούντιο 4

12.05.26 , 20:33 Αση Μπήλιου: «Άρχισα να έχω ψυχοσωματικά από τα προβλήματα που άκουγα»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου ανακοίνωσε την απόφασή της να σταματήσει τις προσωπικές συνεδρίες αστρολογίας λόγω ψυχοσωματικών προβλημάτων.
  • Η εμπειρία της από την επαφή με τον ανθρώπινο πόνο την επηρέασε συναισθηματικά, ειδικά με περιπτώσεις μητέρων που έχασαν παιδιά.
  • Η πανδημία και η ανάγκη για περιορισμό της ψυχικής φθοράς συνέβαλαν στην απόφασή της.
  • Η συσσώρευση εμπειριών της κόστισε σε ενέργεια και οδήγησε σε σωματικά συμπτώματα.
  • Προτιμά φίλους που δεν ασχολούνται με τα ζώδια, αν και κάποιοι ζητούν τη γνώμη της σε δύσκολες στιγμές.

Η Άση Μπήλιου μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τους λόγους που την οδήγησαν να σταματήσει τις προσωπικές συνεδρίες αστρολογίας, σε εμφάνισή της στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, το απόγευμα της Τρίτης 12 Μαΐου 2026. Η γνωστή αστρολόγος αναφέρθηκε στη φθορά που της προκάλεσε αυτή η εμπειρία, καθώς και στην επιβάρυνση που ένιωσε από τους ανθρώπους που τη συμβουλεύονταν επί σειρά ετών. 

Σύμφωνα με όσα είπε στους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο, η απόφασή της να σταματήσει δεν προήλθε από έναν μόνο λόγο. Η ίδια εξήγησε ότι είχε κουραστεί πολύ από τις συνεδρίες και ότι την επηρέασε και η περίοδος της πανδημίας, ενώ σημείωσε πως ήθελε να περιορίσει την ψυχική της φθορά.

«Είχα κουραστεί πάρα πολύ από τις συνεδρίες. Επίσης, με μπλόκαρε ο κορωνοϊός αρχικά διότι δεν το ήθελα τόσο πολύ. Δεν ήθελα, όμως, άλλο. Δηλαδή ήθελα να κάνω λίγη οικονομία ψυχικών δυνάμεων», είπε αρχικά.

Η ίδια περιέγραψε ότι η επαφή με τον πόνο των ανθρώπων την είχε οδηγήσει σε έντονη συναισθηματική επιβάρυνση. «Είχα φτάσει πια να σωματοποιώ τα προβλήματα των ανθρώπων γιατί δεν ερχόταν σε μένα κάποιος που να ‘ταν σούπερ χαρούμενος», εκμυστηρεύτηκε ακόμα η γνωστή αστρολόγος.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί το βάρος τέτοιων ιστοριών, ειδικά όταν άκουγε μητέρες που είχαν χάσει τα παιδιά τους. «Δεν το άντεξα γιατί ο ανθρώπινος πόνος είναι το πηγάδι χωρίς πάτο. Δεν μπορείς να σκεφτείς, να διανοηθείς, που μπορεί να φτάνει. Όταν λοιπόν έρχονται μάνες οι οποίες έχουν χάσει τα παιδιά τους, εγώ αυτόν τον πόνο δεν τον αντέχω. Δυστυχώς, δε γινόταν να μην το κουβαλάω μέσα μου», είπε στη συνέχεια.

Η Άση Μπήλιου τόνισε επίσης ότι η συσσώρευση αυτής της εμπειρίας της κόστισε σε ενέργεια και την οδήγησε σε ψυχοσωματικά συμπτώματα. «Για όλο αυτό νομίζω ότι ξόδεψα πάρα πολύ ενέργεια, το κουβαλούσα μαζί μου κι άρχισα να έχω ψυχοσωματικά. Δηλαδή έφτασα να πονάει το αυτί μου, δεν μπορούσα να το ακουμπήσω», συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η ίδια μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τον στενό της κύκλο, εξηγώντας πως προτιμά ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τα ζώδια, αν και ορισμένοι φίλοι της ζητούν τη γνώμη της σε δύσκολες στιγμές.

«Επιλέγω φίλους που να μην ασχολούνται καθόλου με τα ζώδια. Υπάρχουν όμως και φίλοι που στη δυσκολία θα έρθουν να με ρωτήσουν κάτι», πρόσθεσε η Άση Μπήλιου.

