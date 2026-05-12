Άση Μπήλιου: Τι δείχνει ο αστρολογικός χάρτης του Akyla για τη Eurovision

Έχει άστρο... νικητή;

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η ανάλυση του αστρολογικού χάρτη του Akyla από την Άση Μπήλιου

Μια διαφορετική προσέγγιση για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026 παρουσίασε η Άση Μπήλιου μέσα από το Breakfast@Star, αναλύοντας τον αστρολογικό χάρτη του Akyla που εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διαγωνισμό.

Η αστρολόγος, με αφορμή την πρώτη του εμφάνιση, μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, τονίζοντας πως η «ενέργεια» του καλλιτέχνη είναι έντονα ξεχωριστή και εκκεντρική, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με τον αστρολογικό του χάρτη.

«Ο Akylas είναι ο ορισμός της διαφορετικότητας»

«Με το που είδα τον Akyla, έπαθα κάτι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, έσβησαν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου, εξηγώντας πως η πρώτη της εντύπωση ήταν καθαρά ενστικτώδης, λόγω της έντονης καλλιτεχνικής του αύρας.

Όπως σημείωσε, ο Akylas είναι «ο ορισμός της διαφορετικότητας και της εκκεντρικότητας», συνδέοντας αυτή την εικόνα με ισχυρή επιρροή Υδροχόου στον αστρολογικό του χάρτη.

Υδροχόος με έντονα στοιχεία… διαφορετικότητας

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Akylas είναι Υδροχόος με ισχυρές πλανητικές επιρροές στο ίδιο ζώδιο, γεγονός που ενισχύει τη μοναδική του ταυτότητα.

«Δεν είναι απλά ότι είναι Υδροχόος. Έχει ωροσκόπο Υδροχόο, Ποσειδώνα στον Υδροχόο, Ερμή στον Υδροχόο. Είναι η επιτομή του Υδροχόου», τόνισε η αστρολόγος, αποδίδοντας στον καλλιτέχνη έντονα στοιχεία πρωτοτυπίας και καλλιτεχνικής διαφοροποίησης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλους καλλιτέχνες που έχουν εκπροσωπήσει τον διαγωνισμό με Υδροχόο στοιχεία, όπως η Έλενα Παπαρίζου και η Καλομοίρα, επισημαίνοντας πως «ο Υδροχόος έχει ευνοήσει την Ελλάδα στη Eurovision».

«Έχει και έντονη καλλιτεχνική ευαισθησία»

Πέρα από την εκκεντρικότητα, η ανάλυση στάθηκε και στη συναισθηματική πλευρά του Akyla, με αναφορά σε ισχυρές επιρροές Ιχθύων, που σχετίζονται με την ευαισθησία και τη μουσική έκφραση.

«Έχει Αφροδίτη και Δία στους Ιχθείς, που δείχνει καλλιτεχνικότητα και ευαισθησία», ανέφερε η Άση Μπήλιου, εξηγώντας ότι αυτό συνδέεται και με τη θεματική του τραγουδιού που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του.

Η «τύχη» και οι δύσκολες όψεις

Στην ανάλυση δεν έλειψαν και οι πιο τεχνικές αστρολογικές αναφορές, όπου επισημάνθηκε πως η περίοδος του Akyla θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή.

«Ο προοδευμένος Ήλιος του βρίσκεται ανάμεσα σε Αφροδίτη και Δία, δύο ευεργέτες πλανήτες. Είναι σε μια πολύ τυχερή περίοδο», σημείωσε.

Ωστόσο, όπως προστέθηκε, υπάρχει και μια δύσκολη όψη που σχετίζεται με τον Πλούτωνα, η οποία θα μπορούσε να φέρει απρόβλεπτες ή παρασκηνιακές εξελίξεις.

«Η μόνη περίπτωση να μην πάει καλά είναι να συμβεί κάτι άδικο και υπόγειο, που δεν μπορεί να ελεγχθεί», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

«Είναι η στιγμή του»

Κλείνοντας την ανάλυση, η αστρολόγος υπογράμμισε πως ο Ακύλας βρίσκεται σε μια κομβική περίοδο της ζωής του, την οποία περιέγραψε ως φάση προσωπικής ωρίμανσης και καθοριστικών αποφάσεων.

«Είναι η στιγμή του. Είναι πραγματικά η εποχή του», ανέφερε, τονίζοντας πως ο συνδυασμός προσωπικότητας, αστρολογικών επιρροών και καλλιτεχνικής ταυτότητας δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δυνατό προφίλ για τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

