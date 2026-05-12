Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα - «Eξαιρετικά σοβαρό το θέμα»

«Εεπηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 13:58 «Πότε θα κάνεις παιδιά;»... ένα ερώτημα που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο
12.05.26 , 13:54 Λιάγκας: «Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση»
12.05.26 , 13:15 Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα
12.05.26 , 13:10 Ένα «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ» με μεγάλο ενδιαφέρον - Το βιβλίο του Λευτέρη Κουσούλη
12.05.26 , 13:04 Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
12.05.26 , 13:01 Εμμανουήλ Καραλής - Αναστασία Μαγαλιού: Βόλτα και shopping για το ζευγάρι
12.05.26 , 13:01 Στην Αθήνα ο Dr House Χιου Λόρι - Τα γυρίσματα στη Ρωμαϊκή Αγορά
12.05.26 , 13:00 Άση Μπήλιου: Τι δείχνει ο αστρολογικός χάρτης του Akyla για τη Eurovision
12.05.26 , 12:57 Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα - «Eξαιρετικά σοβαρό το θέμα»
12.05.26 , 12:31 Φτιάξτε παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου
12.05.26 , 12:17 Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ
12.05.26 , 12:03 Eurovision 2026: Άνοδος στα στοιχήματα για τον Akyla!
12.05.26 , 12:00 Πάρτι στην Καπνικαρέα! Εκεί που ο Akylas έπαιζε μουσική, πριν τη Eurovision
12.05.26 , 12:00 My fitness paradise: Ο βασικός εξοπλισμός για προπόνηση στο σπίτι
12.05.26 , 11:53 «Αφήστε τα όλα, έξω!»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Ελ. Βενιζέλος
Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Άση Μπήλιου: Τι δείχνει ο αστρολογικός χάρτης του Akyla για τη Eurovision
Survivor: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης που χτυπήθηκε από ταχύπλοο
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Eurovision 2026: Άνοδος στα στοιχήματα για τον Akyla!
MasterChef 2026 - Καθολική ψηφοφορία: Ποιον στόχευσε η μπλε μπριγάδα;
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου ΑP
Δένδιας για drone στη Λευκάδα: Είναι Ουκρανικό - Εξαιρετικά σοβαρό θέμα / Αction 24

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την Άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, προχώρησε σε δηλώσεις για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ουκρανικό.

Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας, «είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα» που «επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Αποκάλυψη: Δύο δορυφορικά συστήματα πάνω στο drone - μυστήριο

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Δένδια:

«Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Επίσης, την κατάσταση που διαμορφώνεται μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πώς αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Αλλά κυρίως την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου και, με την παρουσία μέσω τηλεδιάσκεψης του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, για δεδομένα που αφορούν το θαλάσσιο drone που εντοπίσαμε στην Ελλάδα. Σαφώς, αυτό είναι ένα ουκρανικό USV (θαλάσσιο drone).

Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του θαλάσσιου drone επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΛΕΥΚΑΔΑ
 |
DRONE
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top