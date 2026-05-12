Φτιάξτε παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου

Ο Γιώργος Ρήγας φτιάχνει την ιδανική συνταγή για μια βραδιά Eurovosion

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.05.26 , 13:15 Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα
12.05.26 , 13:10 Ένα «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ» με μεγάλο ενδιαφέρον - Το βιβλίο του Λευτέρη Κουσούλη
12.05.26 , 13:04 Τζένη Ζαχαροπούλου: Σπάνια εμφάνιση της ηθοποιού στα 85 της χρόνια
12.05.26 , 13:01 Εμμανουήλ Καραλής - Αναστασία Μαγαλιού: Βόλτα και shopping για το ζευγάρι
12.05.26 , 13:01 Στην Αθήνα ο Dr House Χιου Λόρι - Τα γυρίσματα στη Ρωμαϊκή Αγορά
12.05.26 , 13:00 Άση Μπήλιου: Τι δείχνει ο αστρολογικός χάρτης του Akyla για τη Eurovision
12.05.26 , 12:57 Δένδιας: Ουκρανικό το drone στη Λευκάδα - «Eξαιρετικά σοβαρό το θέμα»
12.05.26 , 12:31 Φτιάξτε παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου
12.05.26 , 12:17 Επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ
12.05.26 , 12:03 Eurovision 2026: Άνοδος στα στοιχήματα για τον Akyla!
12.05.26 , 12:00 Πάρτι στην Καπνικαρέα! Εκεί που ο Akylas έπαιζε μουσική, πριν τη Eurovision
12.05.26 , 12:00 My fitness paradise: Ο βασικός εξοπλισμός για προπόνηση στο σπίτι
12.05.26 , 11:53 «Αφήστε τα όλα, έξω!»: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Ελ. Βενιζέλος
12.05.26 , 11:32 «Ξεσκονίστε το ΟΑΚΑ»: Όσα είδαν οι δημοσιογράφοι στην πρόβα του Akyla
12.05.26 , 11:24 Θάνος Παπαχάμος: «Έζησα κάτι συγκλονιστικό όταν βγήκε ο Akylas στη σκηνή»
Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από 6ο όροφο - Νεκρή η μία κοπέλα
«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1
Klavdia: Απαντά εμμέσως σε όσους την κατηγορούν ότι δε στηρίζει τον Akyla
Έλαμψε με την παρουσία της στη γιορτή της ΑΕΚ, η Σοφία Μιλόσεβιτς
Ο Αναστάσης Ροϊλός εξηγεί τον λόγο που δεν έγινε πατέρας
Ρία Ελληνίδου σε Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Πες μου ημερομηνία να ραφτώ»
Άση Μπήλιου: Τι δείχνει ο αστρολογικός χάρτης του Akyla για τη Eurovision
Survivor: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης που χτυπήθηκε από ταχύπλοο
Eurovision 2026: Άνοδος στα στοιχήματα για τον Akyla!
Αποκλειστικό: Το Star και η Μ. Ζαχαρέα στη Φρεγάτα «Κίμων»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η ημέρα είναι ιδιαίτερη και η Eurovision απαιτεί ξεχωριστά πιάτα για την παρέα που θα συγκεντρωθεί να δει το ...Ferto. Ο Γιώργος Ρήγας έχει φυσικά την κατάλληλη συνταγή.

Παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου, και το πλατό του Breakfast@Star γέμισε με μυρωδιές, γεύσεις και ενθουσιασμό για τον μεγάλο Hμιτελικό

Ξεκινήστε την εβδομάδα, με Carrot Cake και απολαύστε άφοβα

ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ

paidakia kotopoulo

Υλικά:
• 1 κιλό παϊδάκια κοτόπουλο
• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. θυμάρι
• 1/2 κ.γ. πάπρικα
• 1 σκελίδα σκόρδο
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο λεμόνι

Για την σάλτσα BBQ:
• 150 γρ. κέτσαπ
• 2 κ.σ. μέλι ή καστανή ζάχαρη
• 1 κ.σ. ξίδι 
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 1 κ.σ. Worcestershire  
• 1/2 κ.γ. πάπρικα καπνιστή
• 1/2 κ.γ. σκόρδο σκόνη
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο νεράκι
 
Ανακατεύεις καλά και αφήνεις 2-4 ώρες (ή και όλο το βράδυ — ακόμα καλύτερα).

Ψήσιμο • Ψήνεις στους 190°C για ~35-40 λεπτά

• Γύρνα τα στη μέση

• ΜΗΝ βάλεις από την αρχή BBQ (θα καεί λόγω ζάχαρης)

ΣΠΙΤΙΚΗ ΣΑΛΤΣΑ BBQ

Εκτέλεση:

Βάζεις όλα τα υλικά σε κατσαρολάκι και σιγοβράζεις 5-10 λεπτά μέχρι να δέσει.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΙΔΑΚΙΑ
 |
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
 |
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΪΔΑΚΙΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top