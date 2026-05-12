Φτιάξτε παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου

Η ημέρα είναι ιδιαίτερη και η Eurovision απαιτεί ξεχωριστά πιάτα για την παρέα που θα συγκεντρωθεί να δει το ...Ferto. Ο Γιώργος Ρήγας έχει φυσικά την κατάλληλη συνταγή.

Παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου, και το πλατό του Breakfast@Star γέμισε με μυρωδιές, γεύσεις και ενθουσιασμό για τον μεγάλο Hμιτελικό

ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ

Υλικά:

• 1 κιλό παϊδάκια κοτόπουλο

• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. θυμάρι

• 1/2 κ.γ. πάπρικα

• 1 σκελίδα σκόρδο

• Αλάτι, πιπέρι

• Λίγο λεμόνι

Για την σάλτσα BBQ:

• 150 γρ. κέτσαπ

• 2 κ.σ. μέλι ή καστανή ζάχαρη

• 1 κ.σ. ξίδι

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 1 κ.σ. Worcestershire

• 1/2 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

• 1/2 κ.γ. σκόρδο σκόνη

• Αλάτι, πιπέρι

• Λίγο νεράκι



Ανακατεύεις καλά και αφήνεις 2-4 ώρες (ή και όλο το βράδυ — ακόμα καλύτερα).

Ψήσιμο • Ψήνεις στους 190°C για ~35-40 λεπτά

• Γύρνα τα στη μέση

• ΜΗΝ βάλεις από την αρχή BBQ (θα καεί λόγω ζάχαρης)

ΣΠΙΤΙΚΗ ΣΑΛΤΣΑ BBQ

Εκτέλεση:

Βάζεις όλα τα υλικά σε κατσαρολάκι και σιγοβράζεις 5-10 λεπτά μέχρι να δέσει.

