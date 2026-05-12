Φτιάξτε παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου

Η ημέρα είναι ιδιαίτερη και η Eurovision απαιτεί ξεχωριστά πιάτα για την παρέα που θα συγκεντρωθεί να δει το ...Ferto. Ο Γιώργος Ρήγας έχει φυσικά την κατάλληλη συνταγή.
Παϊδάκια κοτόπουλο με χειροποίητη σάλτσα μπάρμπεκιου, και το πλατό του Breakfast@Star γέμισε με μυρωδιές, γεύσεις και ενθουσιασμό για τον μεγάλο Hμιτελικό
ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ
Υλικά:
• 1 κιλό παϊδάκια κοτόπουλο
• 200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. θυμάρι
• 1/2 κ.γ. πάπρικα
• 1 σκελίδα σκόρδο
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο λεμόνι
Για την σάλτσα BBQ:
• 150 γρ. κέτσαπ
• 2 κ.σ. μέλι ή καστανή ζάχαρη
• 1 κ.σ. ξίδι
• 1 κ.σ. μουστάρδα
• 1 κ.σ. Worcestershire
• 1/2 κ.γ. πάπρικα καπνιστή
• 1/2 κ.γ. σκόρδο σκόνη
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο νεράκι
Ανακατεύεις καλά και αφήνεις 2-4 ώρες (ή και όλο το βράδυ — ακόμα καλύτερα).
Ψήσιμο • Ψήνεις στους 190°C για ~35-40 λεπτά
• Γύρνα τα στη μέση
• ΜΗΝ βάλεις από την αρχή BBQ (θα καεί λόγω ζάχαρης)
ΣΠΙΤΙΚΗ ΣΑΛΤΣΑ BBQ
Εκτέλεση:
Βάζεις όλα τα υλικά σε κατσαρολάκι και σιγοβράζεις 5-10 λεπτά μέχρι να δέσει.