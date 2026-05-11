Ξεκινήστε την εβδομάδα, με Carrot Cake και απολαύστε άφοβα

Το καλοκαίρι πλησιάζει, και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, ο Γιώργος Ρήγας δείχνει μια συνταγή που είναι ...σκέτος πειρασμός. Χωρίς πολύπλοκες παρασκευές, φτιάχνει ένα πρωτότυπο κέικ.
Carrot Cake με Γλάσο Τυρί Κρέμα, είναι το όνομα του σημερινού πιάτου, και όλοι στο πλατό του Breakfast@Star δηλώνουν εντυπωσιασμένοι.
CARROTE CAKE ΜΕ ΓΛΑΣΟ ΚΡΕΜΑ ΤΥΡΙ
Υλικά
• 300 γρ. καρότα
• 200 γρ. ζάχαρη
• 200 ml σπορέλαιο
• 3 αυγά
• 250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
• 1/2 κ.γ. σόδα
• 1 κ.γ. κανέλα
• 1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο
• 1 πρέζα αλάτι
• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
• 80–100 γρ. καρύδια ή πεκάν
Εκτέλεση για το κέικ
1. Χτυπάς αυγά + ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν.
2. Προσθέτεις το λάδι και τη βανίλια.
3. Σε άλλο μπολ ανακατεύεις τα στερεά (αλεύρι, μπέικιν, σόδα, μπαχαρικά, αλάτι).
4. Ενώνεις τα μείγματα απαλά.
5. Ρίχνεις μέσα τα καρότα και τα καρύδια.
6. Σε φόρμα βουτυρωμένη/στρωμένη με λαδόκολλα.
Ψήσιμο:
180°C για 45–55 λεπτά (μέχρι να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι)
Άστο να κρυώσει τελείως πριν βάλεις γλάσο!
Γλάσο cream cheese
• 200 γρ. τυρί κρέμα
• 100 γρ. βούτυρο (μαλακό)
• 120–150 γρ. άχνη ζάχαρη
• 1 κ.γ. βανίλια
Εκτέλεση
• Χτυπάς πρώτα βούτυρο + άχνη.
• Προσθέτεις το τυρί κρέμα και τη βανίλια.
• Χτυπάς μέχρι να γίνει λείο και αφράτο.