Βράβευση Χρυσού Οδηγού από το Make-A-Wish

Ο Χρυσός Οδηγός τιμήθηκε από το Make-A-Wish Ελλάδος στο πλαίσιο της φετινής Βράβευσης των Υποστηρικτών 2025, μιας ιδιαίτερα συγκινητικής εκδήλωσης αφιερωμένης στους ανθρώπους, στις εταιρείες και στους οργανισμούς που στήριξαν έμπρακτα το έργο του Οργανισμού κατά την προηγούμενη χρονιά.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή και τη συμπλήρωση 30 χρόνων δράσης του Make-A-Wish Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, αναδείχθηκε η πολύτιμη συμβολή των υποστηρικτών του Οργανισμού στην εκπλήρωση 415 ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες μέσα στο 2025.

Στο πλαίσιο της βράβευσης, ο Χρυσός Οδηγός έλαβε αναμνηστικό βραβείο, ως αναγνώριση της υποστήριξής του στο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και της συμβολής του στην ενίσχυση της αποστολής του Οργανισμού.

Για τον Χρυσό Οδηγό, η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και συμβολική στιγμή, καθώς αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Μέσα από τη συνεργασία με το Make-A-Wish Ελλάδος, ο Χρυσός Οδηγός συμβάλλει στην επικοινωνιακή ενίσχυση του έργου του Οργανισμού, βοηθώντας ώστε το μήνυμα της ελπίδας, της δύναμης και της προσφοράς να φτάσει σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους.

Η βραδιά συνεχίστηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή, με ειδική εκδήλωση απολογισμού αφιερωμένη στα 30 χρόνια δράσης του Make-A-Wish Ελλάδος, μέσα από ιστορίες παιδιών, στιγμές συγκίνησης και αναφορές σε όλους εκείνους που στηρίζουν διαχρονικά τον Οργανισμό.

Σχετικά με τον Χρυσό Οδηγό

Για περισσότερα από 50 χρόνια, ο Χρυσός Οδηγός αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο στρατηγικό συνεργάτη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σήμερα, μέσα από το ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών του xo.gr, παρέχει end-to-end λύσεις digital marketing: από επαγγελματικά profiles και στοχευμένη ψηφιακή διαφήμιση, έως SEO και PPC καμπάνιες, διαχείριση social media, καθώς και κατασκευή ιστοσελίδων και e-shops, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης

