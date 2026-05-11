Μπαμπάς Akyla: «Θα εντυπωσιάσει στη Eurovision»

«Θέλω μόνο να είναι καλά το παιδί μου»

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ο μπαμπάς του Akyla στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πατέρας του Akyla μίλησε με συγκίνηση για τη συμμετοχή του γιου του στη Eurovision.
  • Ανέφερε ότι ο Ακύλλας απολαμβάνει τη διαδικασία, παρά την πίεση του διαγωνισμού.
  • Η καθημερινή επικοινωνία τους δείχνει ότι ο Ακύλλας έχει φυσιολογικό άγχος, αλλά παραμένει θετικός και ενθουσιασμένος.
  • Ο πατέρας εξέφρασε περηφάνια για τη σκηνική παρουσία του γιου του και την προετοιμασία του.
  • Τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η υγεία και η ψυχολογία του Ακύλλα, όχι η τελική θέση στον διαγωνισμό.

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» προβλήθηκαν δηλώσεις του πατέρα του Akyla, ο οποίος μίλησε με συγκίνηση για τον γιο του και τη συμμετοχή του στη φετινή Eurovision.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στον απαιτητικό χαρακτήρα του διαγωνισμού, αλλά και στην πορεία του παιδιού του, τονίζοντας ότι παρά την πίεση, ο Ακύλλας δείχνει να απολαμβάνει τη διαδικασία και να κερδίζει συνεχώς την αγάπη του κοινού.

«Έχει μεγάλο αγώνα μπροστά του το παιδί μου. Είναι δύσκολος και απρόβλεπτος διαγωνισμός η Eurovision, όμως σίγουρα έγινε πολύ αγαπητός στο κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επικοινωνία τους και η ψυχολογία του τραγουδιστή

Ο πατέρας του αποκάλυψε πως βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία και πως ο Ακύλλας αντιμετωπίζει μια φυσιολογική πίεση, χωρίς όμως να χάνει τη θετική του ενέργεια.

«Μιλάμε καθημερινά. Έχει άγχος, αλλά σε φυσιολογικό βαθμό. Είναι μεγάλη εκδήλωση η Eurovision, αλλά έχει πολύ καλή διάθεση και ενέργεια. Είναι χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Η αγάπη που δέχεται τον εξυψώνει. Αυτό μου λέει. Του παίρνει όλη την κούραση», είπε.

«Θα εντυπωσιάσει» λέει ο πατέρας του

Σε ερώτηση για τη σκηνική παρουσία του Ακύλλα, ο πατέρας του δεν έκρυψε την περηφάνια του: «Ρωτάς έναν πατέρα αν του άρεσε να βλέπει το παιδί του; Όλα μου αρέσουν πάνω του. Θα τα πάει πολύ καλά, θα εντυπωσιάσει. Δουλεύει πολύ, αλλά το θέλει ακόμη πιο πολύ».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν τον απασχολεί τόσο η τελική θέση στον διαγωνισμό, όσο η υγεία και η ψυχολογία του παιδιού του: «Εγώ καθόλου δεν αγωνιώ για τη θέση και το αποτέλεσμα. Θέλω να είναι καλά το παιδί μου, να γυρίσει γρήγορα ξανά να τον αγκαλιάσω».

Αναφορά στη μητέρα του στο Ferto

Κλείνοντας, ο πατέρας του Ακύλλα αναφέρθηκε και στη συμβολική αναφορά της μητέρας μέσα στο τραγούδι του καλλιτέχνη, με αφορμή και τη Γιορτή της Μητέρας: «Η μάνα είναι το πιο ιερό πράγμα για όλους μας. Είναι ο Θεός μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

