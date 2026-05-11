Στην εκπομπή «Breakfast@Star» προβλήθηκαν δηλώσεις του πατέρα του Akyla, ο οποίος μίλησε με συγκίνηση για τον γιο του και τη συμμετοχή του στη φετινή Eurovision.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στον απαιτητικό χαρακτήρα του διαγωνισμού, αλλά και στην πορεία του παιδιού του, τονίζοντας ότι παρά την πίεση, ο Ακύλλας δείχνει να απολαμβάνει τη διαδικασία και να κερδίζει συνεχώς την αγάπη του κοινού.
«Έχει μεγάλο αγώνα μπροστά του το παιδί μου. Είναι δύσκολος και απρόβλεπτος διαγωνισμός η Eurovision, όμως σίγουρα έγινε πολύ αγαπητός στο κοινό», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Eurovision 2026: O Akylas ντυμένος Μικρός Πρίγκιπας! Όσα είπε στο star.gr
Η επικοινωνία τους και η ψυχολογία του τραγουδιστή
Ο πατέρας του αποκάλυψε πως βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία και πως ο Ακύλλας αντιμετωπίζει μια φυσιολογική πίεση, χωρίς όμως να χάνει τη θετική του ενέργεια.
Eurovision 2026: Ο Akylas χορεύει το συρτάκι του Ζορμπά στο τιρκουάζ χαλί
«Μιλάμε καθημερινά. Έχει άγχος, αλλά σε φυσιολογικό βαθμό. Είναι μεγάλη εκδήλωση η Eurovision, αλλά έχει πολύ καλή διάθεση και ενέργεια. Είναι χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Η αγάπη που δέχεται τον εξυψώνει. Αυτό μου λέει. Του παίρνει όλη την κούραση», είπε.
«Θα εντυπωσιάσει» λέει ο πατέρας του
Σε ερώτηση για τη σκηνική παρουσία του Ακύλλα, ο πατέρας του δεν έκρυψε την περηφάνια του: «Ρωτάς έναν πατέρα αν του άρεσε να βλέπει το παιδί του; Όλα μου αρέσουν πάνω του. Θα τα πάει πολύ καλά, θα εντυπωσιάσει. Δουλεύει πολύ, αλλά το θέλει ακόμη πιο πολύ».
Παράλληλα, τόνισε ότι δεν τον απασχολεί τόσο η τελική θέση στον διαγωνισμό, όσο η υγεία και η ψυχολογία του παιδιού του: «Εγώ καθόλου δεν αγωνιώ για τη θέση και το αποτέλεσμα. Θέλω να είναι καλά το παιδί μου, να γυρίσει γρήγορα ξανά να τον αγκαλιάσω».
Eurovision 2026: Ξεκίνησε η Τελετή Έναρξης- To star.gr στη Βιέννη
Αναφορά στη μητέρα του στο Ferto
Κλείνοντας, ο πατέρας του Ακύλλα αναφέρθηκε και στη συμβολική αναφορά της μητέρας μέσα στο τραγούδι του καλλιτέχνη, με αφορμή και τη Γιορτή της Μητέρας: «Η μάνα είναι το πιο ιερό πράγμα για όλους μας. Είναι ο Θεός μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@starΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.