Εurovision 2026: Μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Τιρκουάζ Χαλί της στην εντυπωσιακή Rathausplatz, με το συρτάκι του Ζορμπά έκανε ο Αkylas και αποκάλυψε στην απεσταλμένη του star.gr στην Αυστρία Αθανασία Βογιάρη από πού εμπνεύστηκε το outfit του.



«Σήμερα φοράω ένα outfit που σκεφτήκαμε εγώ και ο Φίλιππος Μίσας και είναι εμπνευσμένο από τον Μικρό Πρίγκιπα και πόσο σημαντικό είναι να προσπαθείς να διατηρήσεις την ψυχή σου καθαρή και την αθωότητά σου, ενώ ζούμε σε έναν κόσμο τόσο σκληρό. Και πόσο όμορφο είναι να προσπαθείς να προστατεύσεις τα πράγματα που αγαπάς, όπως ο Μικρός Πρίγκιπας προστατεύει το τριαντάφυλλό του», δήλωσε στο star.gr και πρόσθεσε:

«Αυτή η μέρα είναι μαγική για μένα. Είχα την τιμή να περπατήσω στο Τιρκουάζ χαλί. Νιώθω χαρά και ευγνωμοσύνη».

Η έναρξη της Eurovision συνέπεσε με την ημέρα που γιορτάζουν οι μανούλες όλου του κόσμου.

«Σήμερα είναι η Γιορτή της Μητέρας. Το Ferto είναι μία Ωδή στη Μητέρα», ανέφερε ο Αkylas, που στο αποκορύφωμα του τραγουδιού του θα σταματήσει τη χορογραφία, θα βγάλει τα γυαλιά του και θα απευθυνθεί προσωπικά στη δική του μαμά.

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για όσα θα δούμε στη σκηνή του πρώτου ημιτελικού της Eurovision 2026. Την Τρίτη 12 Μαΐου η Ελλάδα διαγωνίζεται για μία θέση στον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου, Οι προετοιμασίες κορυφώνονται με συνεχείς πρόβες.

Αύριο, Δευτέρα, είναι η πρόβα του Α΄ Ημιτελικού. Το star.gr θα είναι εκεί και θα σας μεταφέρει το show του Akyla στο Wiener Standhalle.

Aθανασία Βογιάρη- Αποστολή Βιέννη.