Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί

Ντυμένοι casual περπάτησαν στα μαγαζιά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 18:39 Τζίνα Δημητροπούλου: «Το θέατρο με έμαθε να ακούω πραγματικά»
09.01.26 , 18:32 Η νέα ηλεκτρική Mercedes CLA στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»
09.01.26 , 18:23 Σέρρες: Στη φυλακή ο ανήλικος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο
09.01.26 , 17:54 Γιώργος Πατούλης: Η ανάρτηση για τον χαμό του ξαδέλφου του, Χρήστου Πολίτη
09.01.26 , 17:27 Tροχαίο Κορινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της
09.01.26 , 17:18 PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
09.01.26 , 17:12 Καιρίδης προς Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Άσε μας κουκλίτσα μου»!
09.01.26 , 17:09 Μαρία Αναστασοπούλου: Η αποκάλυψη για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά
09.01.26 , 16:23 Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα
09.01.26 , 16:10 Αντώνης Καφετζόπουλος: Σπάνια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Βάσω
09.01.26 , 16:09 Στα «λευκά» Ιωάννινα, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια - Δείτε φωτογραφίες
09.01.26 , 16:01 Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Του λένε σε μηνύματα πού να πάει να πέσει»
09.01.26 , 15:53 Έλενα Παπαρίζου: Η σέξι μεταμόρφωση σε ντίβα του καμπαρέ καθήλωσε το κοινό
09.01.26 , 15:44 ΝΟVA: 11 υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» για ταινίες
09.01.26 , 15:33 Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Tροχαίο Κορινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Αθλητικα
Δείτε παλαιότερες δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα/ βίντεο από Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όταν ο  Λάζαρος Ρότα δεν αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ ως δεξιός πλάγιος αμυντικός, περνάει τον χρόνο του μαζί με την οικογένειά του.Ο ποδοσφαιριστής Αλβανικής καταγωγής που αγωνίζεται επίσης και με την Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου Ανδρών ως αμυντικός πήγε βόλτα με τη σύζυγό του Χριστίνα και τον τρίχρονο γιο του. 

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τέρι Γιόραθ

Ο Λάζαρος Ρότα με την γυναίκα του/ φωτογραφία: Νίκος Ζότος 

Ο Λάζαρος Ρότα με την γυναίκα του/ φωτογραφία: Νίκος Ζότος 

Ντυμένοι casual περπάτησαν στα μαγαζιά ενώ τα παιδάκια ήταν σε παιδικά τρίκυκλα ποδήλατα.Ο ποδοσφαιριστής που  ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2030 φαινόταν ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Η σύζυγός του είναι για εκείνον το στήριγμα της ζωής του. Άλλωστε πολλές φορές τον καμαρώνει στα γήπεδα. Η ίδια άλλωστε είναι από μικρή εκεί καθώς ο μπαμπάς της είναι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής  Νίκος Παπαδόπουλος.

Ο ποδοσφαιριστής απόλαυσε τη βόλτα με τη σύζυγό του/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Ο ποδοσφαιριστής απόλαυσε τη βόλτα με τη σύζυγό του/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Είναι ένα παιδί που το αγαπούσα και το αγαπώ. Τον είχα φέρει στον Ηρακλή στα 17 του, τότε που βγήκαμε με την ομάδα στη Σούπερ Λιγκ. Έπαιξε στη Κ19 έγινε επαγγελματίας, όμως εγώ έφυγα εκείνη τη σεζόν και το παιδί αυτό ακολούθησε τον δικό του δρόμο. Το παιδί αυτό, ήταν φίλος με τον γιο μου και έμελλε να γίνει και γαμπρός μου” είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο προπονητής. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΖΑΡΟΣ ΡΟΤΑ
 |
AEK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top