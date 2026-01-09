Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί

Όταν ο Λάζαρος Ρότα δεν αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ ως δεξιός πλάγιος αμυντικός, περνάει τον χρόνο του μαζί με την οικογένειά του.Ο ποδοσφαιριστής Αλβανικής καταγωγής που αγωνίζεται επίσης και με την Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου Ανδρών ως αμυντικός πήγε βόλτα με τη σύζυγό του Χριστίνα και τον τρίχρονο γιο του.

Ο Λάζαρος Ρότα με την γυναίκα του/ φωτογραφία: Νίκος Ζότος

Ντυμένοι casual περπάτησαν στα μαγαζιά ενώ τα παιδάκια ήταν σε παιδικά τρίκυκλα ποδήλατα.Ο ποδοσφαιριστής που ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2030 φαινόταν ιδιαίτερα ευδιάθετος.

Η σύζυγός του είναι για εκείνον το στήριγμα της ζωής του. Άλλωστε πολλές φορές τον καμαρώνει στα γήπεδα. Η ίδια άλλωστε είναι από μικρή εκεί καθώς ο μπαμπάς της είναι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Παπαδόπουλος.

Ο ποδοσφαιριστής απόλαυσε τη βόλτα με τη σύζυγό του/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

“Είναι ένα παιδί που το αγαπούσα και το αγαπώ. Τον είχα φέρει στον Ηρακλή στα 17 του, τότε που βγήκαμε με την ομάδα στη Σούπερ Λιγκ. Έπαιξε στη Κ19 έγινε επαγγελματίας, όμως εγώ έφυγα εκείνη τη σεζόν και το παιδί αυτό ακολούθησε τον δικό του δρόμο. Το παιδί αυτό, ήταν φίλος με τον γιο μου και έμελλε να γίνει και γαμπρός μου” είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του ο προπονητής.

