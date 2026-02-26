Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!

Ένα φορμάκι από τη συλλογή ρούχων της Αλεξάνδρας Νίκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 16:42 Καπούτ στο θέατρο Αλκμήνη
26.02.26 , 16:41 Δίκη για υποκλοπές: Ποινές - μαμούθ 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους
26.02.26 , 16:20 Κυρανάκης: «Η δολιοφθορά αφορά δύο σημεία» - Πώς έγινε αντιληπτή
26.02.26 , 15:52 Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!
26.02.26 , 15:45 Ύδρα: Σκηνές Δράσης Με Τον Brad Pitt
26.02.26 , 15:38 Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη
26.02.26 , 15:32 26χρονος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Τζάνειο
26.02.26 , 15:32 Ιωάννα Τούνη: «Η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
26.02.26 , 15:27 Γιάννης Νταλιάνης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - Πέθανε ο αδελφός του
26.02.26 , 14:57 Φοινικούντα: Η μητέρα του δράστη ανοίγει το camping
26.02.26 , 14:51 Εφιάλτης στην Αρκαδία: Τη λήστεψαν, τη βίασαν και τράβηξαν βίντεο
26.02.26 , 14:46 Η Ελένη Μενεγάκη με νάρθηκα στο χέρι - Ατύχημα για την παρουσιάστρια
26.02.26 , 14:38 Mέσι: Αποκάλυψε πώς έκανε πρόταση γάμου στην Αντονέλα
26.02.26 , 14:23 Eύκολη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα
26.02.26 , 14:17 Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη - Ουρανού;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε τις δηλώσεις της Μαρίας Αντωνά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά έκανε δώρο στην Κατερίνα Καινούργιου ένα φορμάκι για την κόρη της, από τη συλλογή Αλεξάνδρας Νίκα.
  • Η Κατερίνα Καινούργιου ανυπομονεί να γίνει μαμά και μοιράζεται την εγκυμοσύνη της στην εκπομπή της.
  • Η Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας ότι είναι γνωστή και δεν την κρύβουν.
  • Δηλώνει ότι είναι υπεύθυνη για τις δουλειές του σπιτιού και μαγειρεύει για τον Γιώργο.
  • Η Μαρία Αντωνά δεν ασκεί κριτική στον σύντροφό της για τη δουλειά του.

Ένα πολύ όμορφο δώρο έκανε η Μαρία Αντωνά στην Κατερίνα Καινούργιου, λίγες εβδομάδες πριν γίνει μαμά.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Super Κατερίνα, πλέει σε πελάγη ευτυχίας καθώς σύντομα θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί.  Συχνά μοιράζεται στον τηλεοπτικό αέρα ιστορίες από την καθημερινότητά της τώρα που είναι έγκυος.

Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!

Η Μαρία Αντωνά, της έκανε δώρο ένα υπέροχο φορμάκι για την μπέμπα της, το οποίο είναι μάλιστα από τη συλλογή ρούχων της Αλεξάνδρας Νίκα, με την παρουσιάστρια να ενθουσιάζεται.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο

Μάλιστα, το φωτογράφισε και μοιράστηκε τη φωτογραφία μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Λιώνω. Μου έφτιαξες τη μέρα Μαρία Αντωνά», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Μιλώντας στην εκπομπή για τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά ανέφερε: «Πολλές φορές ο Γιώργος μου λέει "Σταμάτα, είσαι υπερβολική, μην κάνεις έτσι για τη Φούσκα"».

Σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε πως η σχέση τους είναι γνωστή και δεν υπάρχει λόγος να κρυφτεί: «Τη σχέση μας την ξέρει ο κόσμος, δεν την κρύβουμε. Καταλαβαίνουμε και το θέμα ότι μπορεί να βγούμε έξω και να μας φωτογραφήσουν».

Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή

Όσο για τον ρόλο της μέσα στο σπίτι, η Μαρία Αντωνά δε δίστασε να δηλώσει: «Είμαι το κορίτσι που θα μαγειρέψει στον καλό της, πάντα έκανα δουλειές στο σπίτι. Η σπεσιαλιτέ μου είναι ό,τι έχει να κάνει με κόκκινες σάλτσες. Το αγαπημένο του Γιώργου είναι οι φακές».

Όταν ρωτήθηκε αν κάνει κριτική στον σύντροφό της για τη δουλειά του, απάντησε με ειλικρίνεια: «Τι κριτική να κάνω στον Γιώργο; Ο Γιώργος μου έχει πει ότι είμαι μια χαρά στη δουλειά μου και να συνεχίσω να το κάνω γιατί μου ταιριάζει».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top