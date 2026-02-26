Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!

Δείτε τις δηλώσεις της Μαρίας Αντωνά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

Ένα πολύ όμορφο δώρο έκανε η Μαρία Αντωνά στην Κατερίνα Καινούργιου, λίγες εβδομάδες πριν γίνει μαμά.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Super Κατερίνα, πλέει σε πελάγη ευτυχίας καθώς σύντομα θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Συχνά μοιράζεται στον τηλεοπτικό αέρα ιστορίες από την καθημερινότητά της τώρα που είναι έγκυος.

Η Μαρία Αντωνά, της έκανε δώρο ένα υπέροχο φορμάκι για την μπέμπα της, το οποίο είναι μάλιστα από τη συλλογή ρούχων της Αλεξάνδρας Νίκα, με την παρουσιάστρια να ενθουσιάζεται.

Μάλιστα, το φωτογράφισε και μοιράστηκε τη φωτογραφία μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Λιώνω. Μου έφτιαξες τη μέρα Μαρία Αντωνά», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου /Φωτογραφία Instagram

Μιλώντας στην εκπομπή για τον Γιώργο Λιάγκα, η Μαρία Αντωνά ανέφερε: «Πολλές φορές ο Γιώργος μου λέει "Σταμάτα, είσαι υπερβολική, μην κάνεις έτσι για τη Φούσκα"».

Σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε πως η σχέση τους είναι γνωστή και δεν υπάρχει λόγος να κρυφτεί: «Τη σχέση μας την ξέρει ο κόσμος, δεν την κρύβουμε. Καταλαβαίνουμε και το θέμα ότι μπορεί να βγούμε έξω και να μας φωτογραφήσουν».

Όσο για τον ρόλο της μέσα στο σπίτι, η Μαρία Αντωνά δε δίστασε να δηλώσει: «Είμαι το κορίτσι που θα μαγειρέψει στον καλό της, πάντα έκανα δουλειές στο σπίτι. Η σπεσιαλιτέ μου είναι ό,τι έχει να κάνει με κόκκινες σάλτσες. Το αγαπημένο του Γιώργου είναι οι φακές».

Όταν ρωτήθηκε αν κάνει κριτική στον σύντροφό της για τη δουλειά του, απάντησε με ειλικρίνεια: «Τι κριτική να κάνω στον Γιώργο; Ο Γιώργος μου έχει πει ότι είμαι μια χαρά στη δουλειά μου και να συνεχίσω να το κάνω γιατί μου ταιριάζει».