Γιάννης Νταλιάνης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - Πέθανε ο αδελφός του

Δύσκολες ώρες για τον αγαπημένο ηθοποιό Γιάννη Νταλιάνη, ο οποίος έχασε τον αδελφό και σκηνοθέτη, Κώστα Νταλιάνη.

Ο γνωστός ηθοποιός γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook, αναρτώντας μία φωτογραφία του και γράφοντας «Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι».

Οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του γράψουν μηνύματα συμπαράστασης καθώς αυτές οι ώρες είναι τραγιικές για κάθε άνθρωπο.

O Σπύρος Μπιμπίλας με τη σειρά του έγραψε: «Έφυγε ο Κώστας Νταλιάνης θεατράνθρωπος και σεμνός εργάτης του θεάτρου, συνιδρυτής του “Θεάτρου της Άνοιξης” και των “Μοντέρνων Καιρων”, καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Βόλου και Ρόδου».

Ποιος ήταν ο Κώστας Νταλιάνης

Ο Κώστας Νταλιάνης υπήρξε σημαντικός σκηνοθέτης και δάσκαλος υποκριτικής. Η γνώση του για το θέατρο, την Commedia del' arte και τη δραματική ανάλυση, συνδυασμένη με τον ευγενικό του χαρακτήρα του, τον κατέστησαν σημείο αναφοράς για τους συνεργάτες και τους μαθητές του.

Ο Κώστας Νταλιάνης γεννήθηκε στο Βόλο. Σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη και Σκηνοθεσία, Δραματολογία στο Deutsches Landes Akademie, στη Βόννη.

Το 1977 ήταν ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης» και το 1980 συνιδρυτής, ηθοποιός και μόνιμος σκηνοθέτης του Θεάτρου «Μοντέρνοι Καιροί».

Το 1988-90 διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου και το 1992 Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου.

Δίδαξε στη Δραματική Σχολή του Κώστα Καζάκου, στο Θέατρο «Εργαστήριον», στη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου και στη Δραματική Σχολή Μαίρης Τράγκα.