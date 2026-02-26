Η Ελένη Μενεγάκη με νάρθηκα στο χέρι - Ατύχημα για την παρουσιάστρια

Δείτε το βίντεο της Ελένης Μενεγάκη όταν στραμπούληξε τον αστράγαλό της

Ανησυχία στους ένα 1,3 εκατομμύρια followers τους προκάλεσε η Ελένη Μενεγάκη, με τις φωτογραφίες που πόσταρε το πρωί της Πέμπτης.

Στα ενσταντανέ που δημοσίευσε στο Instagram, ο κόσμος παρατήρησε τον νάρθηκα στο δεξί χέρι της παρουσιάστριας και κάποιοι άρχισαν να σχολιάζουν τι μπορεί να συμβαίνει με την υγεία της.

Απαντώντας στα σχόλια, η ίδια θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησυχούσαν, παρότι αρχικά έγραψε «Μια όμορφη μέρα μόλις ξεκίνησε!», στη συνέχεια απάντησε σε σχόλιo follower της: «Όλα καλά, αυτό έχει σημασία!».

Η σύντομη αυτή απάντηση ήταν αρκετή για να κλείσει τη συζήτηση γύρω από τον τραυματισμό της, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Είναι γνωστό ότι η Ελένη Μενεγάκη είναι... επιρρεπής στα ατυχήματα! Τον Ιούλιο του 2024 είχε εμφανιστεί στην εκπομπή της τότε στο Mega με επίδεσμο δεμένο στον αριστερό της αστράγαλο.

Όπως αποκάλυψε γλίστρησε, με αποτέλεσμα να στραμπουλήξει το πόδι της και αυτός ήταν μάλιστα και ο λόγος που δεν εμφανίστηκε στην έναρξη της εκπομπής της. Φόρεσε φλατ πέδιλα και βγήκε στο πλατό με επίδεσμο στον αστράγαλο.

Όταν η Ελένη Μενεγάκη στραμπούληξε τον αστράγαλό της

«Καλό μήνα! Μη σας πιάσει το κακό το μάτι! Όλα καλά, άμα είμαστε όρθιοι, όλα τα άλλα περνάνε. Έφαγα ένα γλίστρημα την Παρασκευή, γι’ αυτό δεν με είδατε στην έναρξη. Μέχρι να βγάλω το ένα πόδι, να βάλω το άλλο… Όλα καλά, τέλεια!», είχε πει με χιούμορ.