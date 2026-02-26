Η Ελένη Μενεγάκη με νάρθηκα στο χέρι - Ατύχημα για την παρουσιάστρια

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram

26.02.26 , 14:46 Η Ελένη Μενεγάκη με νάρθηκα στο χέρι - Ατύχημα για την παρουσιάστρια
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο της Ελένης Μενεγάκη όταν στραμπούληξε τον αστράγαλό της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Μενεγάκη ανησύχησε τους 1,3 εκατομμύρια followers της με φωτογραφίες που δείχνουν νάρθηκα στο χέρι της.
  • Απάντησε σε σχόλια, καθησυχάζοντας τους ότι είναι καλά και ότι δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό.
  • Είναι γνωστή για την επιρρέπεια της σε ατυχήματα, καθώς είχε προηγούμενο τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο το 2024.
  • Η παρουσιάστρια διατηρεί θετική στάση, δηλώνοντας ότι όλα είναι καλά και ότι οι δυσκολίες περνούν.

Ανησυχία στους ένα 1,3 εκατομμύρια followers τους προκάλεσε η Ελένη Μενεγάκη, με τις φωτογραφίες που πόσταρε το πρωί της Πέμπτης.

Στα ενσταντανέ που δημοσίευσε στο Instagram, ο κόσμος παρατήρησε τον νάρθηκα στο δεξί χέρι της παρουσιάστριας και κάποιοι άρχισαν να σχολιάζουν τι μπορεί να συμβαίνει με την υγεία της.

Η Ελένη Μενεγάκη με νάρθηκα στο χέρι - Ατύχημα για την παρουσιάστρια

Απαντώντας στα σχόλια, η ίδια θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησυχούσαν, παρότι αρχικά έγραψε «Μια όμορφη μέρα μόλις ξεκίνησε!», στη συνέχεια απάντησε σε σχόλιo follower της: «Όλα καλά, αυτό έχει σημασία!».

«Όταν ο έρωτας της Ελένης Μενεγάκη ήταν κρυφός, στο σπίτι μου τους κάλυπτα»

Η σύντομη αυτή απάντηση ήταν αρκετή για να κλείσει τη συζήτηση γύρω από τον τραυματισμό της, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @elenimenegaki

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Είναι γνωστό ότι η Ελένη Μενεγάκη είναι... επιρρεπής στα ατυχήματα! Τον Ιούλιο του 2024 είχε εμφανιστεί στην εκπομπή της τότε στο Mega με επίδεσμο δεμένο στον αριστερό της αστράγαλο

Ελένη Μενεγάκη: Η νέα αινιγματική ανάρτηση κι η αναφορά στη... μουσική!

Όπως αποκάλυψε γλίστρησε, με αποτέλεσμα να στραμπουλήξει το πόδι της και αυτός ήταν μάλιστα και ο λόγος που δεν εμφανίστηκε στην έναρξη της εκπομπής της. Φόρεσε φλατ πέδιλα και βγήκε στο πλατό με επίδεσμο στον αστράγαλο.

Όταν η Ελένη Μενεγάκη στραμπούληξε τον αστράγαλό της

«Καλό μήνα! Μη σας πιάσει το κακό το μάτι! Όλα καλά, άμα είμαστε όρθιοι, όλα τα άλλα περνάνε. Έφαγα ένα γλίστρημα την Παρασκευή, γι’ αυτό δεν με είδατε στην έναρξη. Μέχρι να βγάλω το ένα πόδι, να βάλω το άλλο… Όλα καλά, τέλεια!», είχε πει με χιούμορ.

ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
