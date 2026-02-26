Κυρανάκης: «Η δολιοφθορά αφορά δύο σημεία» - Πώς έγινε αντιληπτή

Mια πολύ σοβαρή καταγγελία για δολιοφθορά στα καλώδια της τηλεδιοίκησης, στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Άγνωστοι στο Πλατύ Ημαθίας έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης, αφού έσπασαν το τσιμεντένιο προστατευτικό περίβλημα, αλλά δεν τα πήραν μαζί τους. Αποτέλεσμα, τα τρένα να κινούνται χωρίς τηλεδιοίκηση και να προκληθούν καθυστερήσεις σε δρομολόγια.

Με αφορμή την καταγγελία αυτή, ο αναπληρωτής υπουργός κ. Κυρανάκης φιλοξενήθηκε από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star και τον Γιώργο Ευγενίδη και αναφέρθηκε σε ό,τι νεότερο υπάρχει. Μάλιστα, επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι οι προσπάθειες δολιοφθοράς ήταν δύο και όχι μία.

«Τα περιστατικά αφορούν δύο σημεία, κοντινά σημεία. Στο ένα σημείο είχαμε καλώδια ενεργής τηλεδιοίκησης τα οποία ήταν μάλιστα προστατευμένα από τσιμεντένιο φορέα καλωδίων. Άρα λοιπόν οι δράστες ήξεραν που χτυπούσαν... Το άλλο σημείο αφορά το κόψιμο καλωδίων οπτικής ίνας. Και στις δύο περιπτώσεις δεν είχαμε αφαίρεση καλωδίων, δεν είχαμε κλοπή καλωδίων η οποία να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν πιθανό οικονομικό όφελος στο μυαλό τους. Είχαμε καθαρά ένα κόψιμο το οποίο οδηγεί στην οδηγεί στο ερώτημα, τι άλλο σκοπό μπορεί να έχει κάποιος πέρα από το να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές;», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Κυρανάκης: «Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε και στο ολοκαίνουριο railway.gov.gr, το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού των τρένων, το οποίο προφανώς παρακολουθεί το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ και έτσι αποφεύχθηκε πιθανό ατύχημα. «Διερωτώμαι αν αυτός ο οποίος επέλεξε (να κάνει κάτι τέτοιο) δύο ημέρες πριν την επέτειο, αν ήθελε νέα Τέμπη και για ποιο λόγο. Είναι κάτι το οποίο το ερευνά η αστυνομία, ενημερωθήκαμε ότι διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία. Άρα λοιπόν έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για να δούμε τι συνέβη».

Ενώ πιο κάτω τόνισε, «Μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο σε ποια γραμμή ανόδου ή καθόδου είναι το τρένο, διότι λόγω της βλάβης στην τηλεδιοίκηση που προκλήθηκε από αυτή την παράνομη ενέργεια, η τηλεδιοίκηση έκλεισε στο συγκεκριμένο σημείο. Τα συνεργεία εργάστηκαν για να την αποκαταστήσουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει αποκατασταθεί. Δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα έχουμε πλήρη αποκατάσταση και της τηλεδιοίκησης και προφανώς λειτουργεί και το railway.gov.gr».

Κυρανάκης: «Το καλοκαίρι του 2026 σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης»

Τέλος, με την κυβέρνηση να έχει υποσχεθεί ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης μέσα στο 2026, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης διαβεβαιώνει από τον αέρα του Star ότι το περιστατικό δολιοφθοράς δε θα καθυστερήσει το σχέδιο.

«Εμείς έχουμε δεσμευθεί ότι το καλοκαίρι του 2026, σε ένα εξάμηνο από σήμερα και λιγότερο, θα έχουμε 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% σύστημα αυτόματης πέδησης. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο δεν υπήρχε στην 717, σε όλο τον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. Στα 100 χιλιόμετρα στη μέση της Ελλάδας, δηλαδή από τον Δομοκό μέχρι τη Λάρισα, εκτελούνται αυτή τη στιγμή έργα με πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα 15 μηνών. Τελειώνουν το καλοκαίρι και ως πρόσθετη δικλείδα βάλαμε και το σύστημα γεωεντοπισμού το οποίο ξεκίνησε από χθες και μέχρι τα τέλη Απριλίου, όλα τα τρένα σε όλο το δίκτυο, όχι μόνο στο Αθήνα - Θεσσαλονίκη, θα μπορούμε να τα βλέπουμε ζωντανά με ακρίβεια λίγων εκατοστών».