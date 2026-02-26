Cash or Trash: Η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τον σύζυγό της

«Στο λέω κι ανατραχιάζω»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 19:17 Ψαρόπολους: «Τρία χρόνια είναι σαν να έχουμε κολλήσει στην πρώτη μέρα»
26.02.26 , 19:05 Citroën ë-C3 Aircross Extended Range: Η τιμή στην Ελλάδα
26.02.26 , 18:52 Καρυστιανού: Το συγκλονιστικό βίντεο για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη
26.02.26 , 18:30 Cash or Trash: Ο Γιώργος Δαράβαλης έκλεισε συμφωνία στο παρά πέντε
26.02.26 , 18:27 Έξι χρόνια χωρίς τον Κώστα Βουτσά: Συγκινεί η Αλίκη Κατσαβού
26.02.26 , 18:09 Μικρή ή μεγάλη κουζίνα; Τα ντουλάπια κουζίνας της vidaXL λύνουν τα χέρια
26.02.26 , 18:00 Αλλαγές σε συντάξεις ενστόλων, δημοσίων υπαλλήλων
26.02.26 , 18:00 Cash or Trash: Η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τον σύζυγό της
26.02.26 , 17:48 Nissan Flash Days: Μέχρι πότε ισχύουν οι προσφορές
26.02.26 , 17:38 Έρχονται αυξήσεις στις τιμές καυσίμων λόγω Ιράν: Πόσο θα πάει η βενζίνη
26.02.26 , 17:20 Μητσοτάκης: Εδραιώνουμε στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα
26.02.26 , 17:20 Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας
26.02.26 , 17:15 Για σκι στον Παρνασσό η Σίσσυ Χρηστίδου: «Κάντε στην άκρηηηηηηηηη!!!»
26.02.26 , 16:42 «Καπούτ» στο θέατρο Αλκμήνη
26.02.26 , 16:41 Δίκη για υποκλοπές: Ποινές - μαμούθ 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο
Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα: Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Η αποκάλυψη του Γιάννη που συγκίνησε τη Δέσποινα Μοιραράκη και η εξομολόγηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Μοιραράκη συγκινήθηκε σε αφιέρωμα του Γιάννη για τον εκλιπόντα σύζυγό της, μιλώντας για την εμπειρία της με τον καρκίνο.
  • Ο Γιάννης αποκάλυψε ότι και ο ίδιος έχει δώσει μάχη με τον καρκίνο, τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης.
  • Ο Γιώργος Δαράβαλης βρήκε κουράγιο μέσα από τις βιογραφίες του Γιάννη, αναγνωρίζοντας τη δύναμη του αγώνα.
  • Ο Θάνος Λούδος εκτίμησε ένα οικογενειακό κειμήλιο στα 300 ευρώ, αλλά ο ιδιοκτήτης ζήτησε 8.000 ευρώ.
  • Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε προσφορά 400 ευρώ για το ρολόι τσέπης λόγω της συναισθηματικής του αξίας.

Ο Γιάννης, μέσα από την εκπομπή του, αναδεικνύει ξεχωριστές και αληθινές ανθρώπινες ιστορίες, προσφέροντας στήριξη και ελπίδα.

Μία από τις τελευταίες βιογραφίες του, που συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, αφορούσε τη Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία έμεινε άφωνη μόλις έμαθε για το αφιέρωμα.

Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια

Αφού πρώτα τον ευχαρίστησε, έκανε μια προσωπική εξομολόγηση για τον εκλιπόντα σύζυγό της. «Να σου πω κι ένα κομμάτι που δεν το έχω αναπτύξει πολύ. Είναι το πώς βίωσα τον καρκίνο του άντρα μου. Στο λέω κι ανατριχιάζω. Είναι το μεγαλύτερο έργο της ζωής μου και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που ήξερα ότι θα φύγει και δεν του το έδειχνα», ανέφερε η παρουσιάστρια του Cash or Trash, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τηλεοπτική στιγμή.

Cash or Trash: Η εξομολόγηση της Δέσποινας Μοιραράκη που «ράγισε» καρδιές 

Cash or Trash: Η εξομολόγηση της Δέσποινας Μοιραράκη που «ράγισε» καρδιές 

Ο Γιάννης αποκάλυψε πως έχει δώσει κι εκείνος μάχη με την επάρατη νόσο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

Τα βίντεο του πωλητή έδωσαν κουράγιο και δύναμη στον Γιώργο Δαράβαλη ο οποίος διανύει μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, όπως ο ίδιος αποκάλυψε. «Εγώ πριν κάνω την προσφορά μου θέλω να πω κάτι, το οποίο είναι μια σκέψη μου, την οποία, επειδή το επισήμανες, θέλω κι εγώ να τη μοιραστώ. Επειδή κι εγώ περνάω μια πάρα πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου, αυτό που είπες με τις βιογραφίες με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Με κάνουν να σκέφτομαι ότι τα πάντα περνούν, όσο δύσκολα κι αν είναι, με αγώνα περνούν», εξομολογήθηκε ο αγοραστής.

Cash or Trash: Ο Γιάννης δεν αποχωρίστηκε το οικογενειακό του κειμήλιο

Cash or Trash: Ο Γιάννης δεν αποχωρίστηκε το οικογενειακό του κειμήλιο

Ο Γιάννης δεν πτοήθηκε από την εκτίμηση των 300 ευρώ του Θάνου Λούδου για το οικογενειακό του κειμήλιο. Αντίθετα, ενημέρωσε τους αγοραστές για τις απαιτήσεις του. Συγκεκριμένα, θα ήταν ευχαριστημένος με ένα ποσό της τάξεως των 8.000 ευρώ για να παραχωρήσει το ασημένιο ρολόι τσέπης, το οποίο ανήκει στον προπάππο του, οπότε είχε μεγάλη συναισθηματική αξία.

Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη

Έτσι, αρνήθηκε με ευγενικό τρόπο την προσφορά του Άλεξ Σταυρίδη, ύψους 400 ευρώ, που ήταν και η μεγαλύτερη που έλαβε στο δωμάτιο των αγοραστών. Καταλυτικό ρόλο στη ζήτηση του αντικειμένου του έπαιξε το γεγονός ότι δεν ήταν χρυσό και ότι χρειαζόταν συντήρηση για να λειτουργήσει.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΑΒΑΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top