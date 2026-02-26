Cash or Trash: Η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τον σύζυγό της

Ο Γιάννης, μέσα από την εκπομπή του, αναδεικνύει ξεχωριστές και αληθινές ανθρώπινες ιστορίες, προσφέροντας στήριξη και ελπίδα.

Μία από τις τελευταίες βιογραφίες του, που συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον, αφορούσε τη Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία έμεινε άφωνη μόλις έμαθε για το αφιέρωμα.

Αφού πρώτα τον ευχαρίστησε, έκανε μια προσωπική εξομολόγηση για τον εκλιπόντα σύζυγό της. «Να σου πω κι ένα κομμάτι που δεν το έχω αναπτύξει πολύ. Είναι το πώς βίωσα τον καρκίνο του άντρα μου. Στο λέω κι ανατριχιάζω. Είναι το μεγαλύτερο έργο της ζωής μου και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα που ήξερα ότι θα φύγει και δεν του το έδειχνα», ανέφερε η παρουσιάστρια του Cash or Trash, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τηλεοπτική στιγμή.

Cash or Trash: Η εξομολόγηση της Δέσποινας Μοιραράκη που «ράγισε» καρδιές

Ο Γιάννης αποκάλυψε πως έχει δώσει κι εκείνος μάχη με την επάρατη νόσο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

Τα βίντεο του πωλητή έδωσαν κουράγιο και δύναμη στον Γιώργο Δαράβαλη ο οποίος διανύει μια δύσκολη περίοδο της ζωής του, όπως ο ίδιος αποκάλυψε. «Εγώ πριν κάνω την προσφορά μου θέλω να πω κάτι, το οποίο είναι μια σκέψη μου, την οποία, επειδή το επισήμανες, θέλω κι εγώ να τη μοιραστώ. Επειδή κι εγώ περνάω μια πάρα πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου, αυτό που είπες με τις βιογραφίες με έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Με κάνουν να σκέφτομαι ότι τα πάντα περνούν, όσο δύσκολα κι αν είναι, με αγώνα περνούν», εξομολογήθηκε ο αγοραστής.

Cash or Trash: Ο Γιάννης δεν αποχωρίστηκε το οικογενειακό του κειμήλιο

Ο Γιάννης δεν πτοήθηκε από την εκτίμηση των 300 ευρώ του Θάνου Λούδου για το οικογενειακό του κειμήλιο. Αντίθετα, ενημέρωσε τους αγοραστές για τις απαιτήσεις του. Συγκεκριμένα, θα ήταν ευχαριστημένος με ένα ποσό της τάξεως των 8.000 ευρώ για να παραχωρήσει το ασημένιο ρολόι τσέπης, το οποίο ανήκει στον προπάππο του, οπότε είχε μεγάλη συναισθηματική αξία.

Έτσι, αρνήθηκε με ευγενικό τρόπο την προσφορά του Άλεξ Σταυρίδη, ύψους 400 ευρώ, που ήταν και η μεγαλύτερη που έλαβε στο δωμάτιο των αγοραστών. Καταλυτικό ρόλο στη ζήτηση του αντικειμένου του έπαιξε το γεγονός ότι δεν ήταν χρυσό και ότι χρειαζόταν συντήρηση για να λειτουργήσει.