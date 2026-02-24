Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια

Η Ματίνα «έσπασε» κάθε ρεκόρ συμμετοχής στο Cash or Trash, καθώς έγινε η πρώτη πωλήτρια που επιστρέφει για τέταρτη φορά στο δωμάτιο εκτίμησης, γράφοντας τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Πριν ξεκινήσει ο Θάνος Λούδος να διηγείται την ιστορία του αντικειμένου της, η ίδια έλαβε τιμητικό βραβείο από τη Δέσποινα Μοιραράκη για την αγάπη και την αφοσίωσή της στην εκπομπή, σε μια συγκινητική στιγμή.
«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ για 4η φορά και με παρασημοφόρησε κιόλας η Δέσποινα», δήλωσε πανευτυχής η 36χρονη πωλήτρια.
Μάλιστα, το πρώτο αντικείμενο που δημοπρατήθηκε στο «Cash or Trash» ανήκε στη γλυκιά Ματίνα, την οποία η παρουσιάστρια χαρακτήρισε «γουρλού».
Η Ματίνα μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών με διάθεση να πουλήσει το εντυπωσιακό παραβάν της, με τις χειροποίητες λεπτομέρειες και την ιδιαίτερη αισθητική. Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά, ύψους 1.200 ευρώ, στην οποία δεν μπόρεσε να αντισταθεί η Ματίνα.
Το deal ξεπέρασε την αρχική εκτίμηση των 800 ευρώ, χαροποιώντας τη record woman.
