Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια

Για ποιον λόγο η παρουσιάστρια έδωσε τιμητικό βραβείο στη Ματίνα

STAR.GR
Media
Η Ματίνα πήγε για 4η φορά στο Cash or Trash κι έγραψε ιστορία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ματίνα έγινε η πρώτη πωλήτρια που συμμετείχε τέσσερις φορές στο Cash or Trash.
  • Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε τη Ματίνα για την αφοσίωσή της στην εκπομπή.
  • Η Ματίνα πούλησε ένα παραβάν με προσφορά 1.200 ευρώ από την Άννα-Μαρία Ρογδάκη.
  • Η προσφορά υπερέβη την αρχική εκτίμηση των 800 ευρώ.
  • Η Ματίνα εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιτυχία της.

Η Ματίνα «έσπασε» κάθε ρεκόρ συμμετοχής στο Cash or Trash, καθώς έγινε η πρώτη πωλήτρια που επιστρέφει για τέταρτη φορά στο δωμάτιο εκτίμησης, γράφοντας τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Πριν ξεκινήσει ο Θάνος Λούδος να διηγείται την ιστορία του αντικειμένου της, η ίδια έλαβε τιμητικό βραβείο από τη Δέσποινα Μοιραράκη για την αγάπη και την αφοσίωσή της στην εκπομπή, σε μια συγκινητική στιγμή.

Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του

Η Ματίνα βραβεύτηκε από τη Δέσποινα Μοιραράκη για την αφοσίωσή της στο Cash or Trash

Η Ματίνα βραβεύτηκε από τη Δέσποινα Μοιραράκη για την αφοσίωσή της στο Cash or Trash

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ για 4η φορά και με παρασημοφόρησε κιόλας η Δέσποινα», δήλωσε πανευτυχής η 36χρονη πωλήτρια. 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash σκίζει» - Η απάντηση για 2η εκπομπή

Μάλιστα, το πρώτο αντικείμενο που δημοπρατήθηκε στο «Cash or Trash» ανήκε στη γλυκιά Ματίνα, την οποία η παρουσιάστρια χαρακτήρισε «γουρλού»

Το ιδιαίτερο αντικείμενο που έφερε η Ματίνα στην τέταρτη επίσκεψή της στο Cash or Trash

Το ιδιαίτερο αντικείμενο που έφερε η Ματίνα στην τέταρτη επίσκεψή της στο Cash or Trash

Η Ματίνα μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών με διάθεση να πουλήσει το εντυπωσιακό παραβάν της, με τις χειροποίητες λεπτομέρειες και την ιδιαίτερη αισθητική. Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά, ύψους 1.200 ευρώ, στην οποία δεν μπόρεσε να αντισταθεί η Ματίνα.

Το deal ξεπέρασε την αρχική εκτίμηση των 800 ευρώ, χαροποιώντας τη record woman. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

