Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια

Η Ματίνα πήγε για 4η φορά στο Cash or Trash κι έγραψε ιστορία

Η Ματίνα «έσπασε» κάθε ρεκόρ συμμετοχής στο Cash or Trash, καθώς έγινε η πρώτη πωλήτρια που επιστρέφει για τέταρτη φορά στο δωμάτιο εκτίμησης, γράφοντας τη δική της ξεχωριστή ιστορία στο επιτυχημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Πριν ξεκινήσει ο Θάνος Λούδος να διηγείται την ιστορία του αντικειμένου της, η ίδια έλαβε τιμητικό βραβείο από τη Δέσποινα Μοιραράκη για την αγάπη και την αφοσίωσή της στην εκπομπή, σε μια συγκινητική στιγμή.

Η Ματίνα βραβεύτηκε από τη Δέσποινα Μοιραράκη για την αφοσίωσή της στο Cash or Trash

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βρίσκομαι εδώ για 4η φορά και με παρασημοφόρησε κιόλας η Δέσποινα», δήλωσε πανευτυχής η 36χρονη πωλήτρια.

Μάλιστα, το πρώτο αντικείμενο που δημοπρατήθηκε στο «Cash or Trash» ανήκε στη γλυκιά Ματίνα, την οποία η παρουσιάστρια χαρακτήρισε «γουρλού».

Το ιδιαίτερο αντικείμενο που έφερε η Ματίνα στην τέταρτη επίσκεψή της στο Cash or Trash

Η Ματίνα μπήκε στο δωμάτιο των αγοραστών με διάθεση να πουλήσει το εντυπωσιακό παραβάν της, με τις χειροποίητες λεπτομέρειες και την ιδιαίτερη αισθητική. Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά, ύψους 1.200 ευρώ, στην οποία δεν μπόρεσε να αντισταθεί η Ματίνα.

Το deal ξεπέρασε την αρχική εκτίμηση των 800 ευρώ, χαροποιώντας τη record woman.

