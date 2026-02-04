Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash σκίζει» - Η απάντηση για 2η εκπομπή

Το βράδυ της Τρίτης (3/2) πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική συναυλία «Care is Love» σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δέσποινα Βανδή να ενώνουν τις φωνές τους για καλό σκοπό.

Οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες τραγούδησαν σε μια ξεχωριστή βραδιά, με στόχο τη στήριξη της Στέγης Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος», καθώς και άλλων επιλεγμένων φιλανθρωπικών οργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της συναυλίας ανήκε στη μαθήτρια της Α’ Λυκείου, Εύα Κοτταρίδη, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη και η κοινωνική ευαισθησία δεν έχουν ηλικία.

Το «παρών» έδωσαν πολλές γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της showbiz, με τη Δέσποινα Μοιραράκη να ξεχωρίζει με τη λαμπερή και ευδιάθετη παρουσία της. Η παρουσιάστρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια η εκπομπή της Cash or Trash, η οποία έχει κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό με τα πιο πρωτότυπα και σπάνια αντικείμενα.

Δέσποινα Μοιραράκη: Όσα δήλωσε για το Cash or Trash και τη δεύτερη εκπομπή

«Η εκπομπή μας σκίζει! Σκίζει!», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ στην ερώτηση αν περίμενε αυτή την τεράστια απήχηση απάντησε: «Εγώ προσωπικά, ναι».

Στη συνέχεια, δεν έκρυψε την επιθυμία της να παρουσιάσει και δεύτερη εκπομπή στο Star, εκφράζοντας μάλιστα το ενδιαφέρον της για ένα διαφορετικό τηλεοπτικό concept.

«Αν μου το ζητούσε το κανάλι μου, που είναι το Star αυτή τη στιγμή, θα το έκανα. Θα μου άρεσε να κάνω κάτι που να έχει σχέση με συνέντευξη. Έχω συνηθίσει πλέον από τους πωλητές που έρχονται στο Cash or Trash να συζητάω μαζί τους και, όπως λένε, τους χαλαρώνω, με αποτέλεσμα να κάνουν αποκαλύψεις», παραδέχτηκε.

Όσο για το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε κάποιο τηλεοπτικό show, η Δέσποινα Μοιραράκη ήταν ξεκάθαρη και ειλικρινής:

«Όχι, σαν διαγωνιζόμενη εγώ σε τέτοια δεν μπορώ να πάω, αποκλείεται. Γιατί δεν τα καταφέρνω ούτε να τραγουδάω ούτε να χορεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star