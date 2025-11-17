Cash or Trash: Ο Μίλτος ήρθε από τη Χαλκίδα για τη Δέσποινα Μοιραράκη

Έναν… «φτερωτό αρχηγό» έφερε στο Cash Or Trash ο Μίλτος, ο οποίος περίμενε πώς και πώς να βρεθεί στο δωμάτιο εκτίμησης για να συναντήσει από κοντά τη Δέσποινα Μοιραράκη.

Ο Μίλτος ήρθε στο Cash or Trash για να γνωρίσει τη Δέσποινα Μοιραράκη

Η παρουσιάστρια του Star τον υποδέχτηκε με χαμόγελο κι εκείνος δεν παράλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό και την εκτίμησή του προς το πρόσωπό της. «Περίμενα πάρα πολύ καιρό να έρθω από κοντά να σε γνωρίσω, γιατί πάντα σε θαύμαζα και σε θαυμάζω. Είσαι μια πανέμορφη γυναίκα, ένας ωραίος, έξυπνος άνθρωπος και πολύ εργατικός», τόνισε.

Ο Θάνος Λούδος παραδέχτηκε πως δεν περίμενε να δει έναν τέτοιο αντικείμενο στο Cash or Trash, καθώς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «είναι πάρα πολύ σύνηθες στην Αμερική και στην Αγγλία».

Ο πωλητής με καταγωγή από τη Χαλκίδα εμπιστεύτηκε απόλυτα την εκτίμηση του ειδικού στα 450 ευρώ, ωστόσο θα ήταν ευχαριστημένος, αν κατάφερνε να το πουλήσει στα τα διπλάσια.

«Με πόσα χρήματα μπορείς να το δώσεις;», τον ρώτησε η Δέσποινα Μοιραράκη. «Με τα διπλάσια του Θάνου», απάντησε εκείνος με ειλικρίνεια. Τότε, η Δέσποινα Μοιραράκη του είπε πως σε αυτήν την εκπομπή όλα μπορούν να συμβούν, δίνοντάς του την πάσα να της κάνει ένα ακόμη κομπλιμέντο. Συγκεκριμένα του είπε: «Ωραία, κοίταξε να δεις, αφού παρακολουθείς την εκπομπή όλα μπορούν να συμβούν». «Εσένα παρακολουθώ», τη διέκοψε εκείνος.

Η Άντα Πανά ενθουσιάστηκε κατά την αποκάλυψη του επιβλητικού αντικειμένου του Χαλκιδέου και από το δωμάτιο των αγοραστών βγήκαν θετικά «σήματα καπνού»! Ο χορός των προσφορών ξεκίνησε δυναμικά, με την Άννα Μαρία Ρογδάκη να καταλήγει τελικά σε συμφωνία με τον Μίλτο!

Cash or Trash: Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη απέκτησε τον επιβλητικό Ινδιάνο

Ο ίδιος ήταν σίγουρος ότι ο Ινδιάνος του έπεσε σε καλά χέρια, γι' αυτό δέχτηκε να τον παραχωρήσει στην επιχειρηματία στα χρήματα της εκτίμσησης.

