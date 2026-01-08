BMW ALPINA: Πλέον είναι αυτόνομη μάρκα

Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων του εμπορικού σήματος Alpina την 1η Ιανουαρίου 2026 σηματοδοτεί το λανσάρισμα της BMW ALPINA ως αποκλειστικής, αυτόνομης μάρκας υπό την ομπρέλα του BMW Group. Αρχικά, η προσοχή στρέφεται στην καθιέρωση της μάρκας. Βασικά στοιχεία της BMW ALPINA είναι η μοναδική ισορροπία ανάμεσα στη μέγιστη απόδοση και την ανώτερη οδηγική άνεση, σε συνδυασμό με αναγνωρίσιμα οδηγικά χαρακτηριστικά. Το σύνολο συμπληρώνεται από ένα αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο εξατομικευμένων επιλογών και custom υλικών, μαζί με αδιαμφισβήτητες λεπτομέρειες που την καθιστούν άμεσα αναγνωρίσιμη.

Η παράδοση συναντά το μέλλον.

Δεδομένης της ιστορικής διαδρομής της μάρκας, το BMW Group έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλαμβάνει και δεσμεύεται το νέο κεφάλαιο της BMW ALPINA να ικανοποιεί τις υψηλότερες προσδοκίες. Το νέο λεκτικό σήμα προσφέρει μια πρώτη ένδειξη. Αποπνέει σαφήνεια, ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Τοποθετημένο στο κέντρο του πίσω μέρους, υπογραμμίζει τον αυτόνομο χαρακτήρα της νέας αποκλειστικής μάρκας και την ανεξαρτησία της εντός του BMW Group. Είναι συνειδητά εμπνευσμένο από το ασύμμετρο σήμα της από τη δεκαετία του 1970. Ο κομψός, σύγχρονος σχεδιασμός του δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον.

Επαναπροσδιορισμός της σύγχρονης αποκλειστικότητας.

Τα οχήματα BMW ALPINA κατασκευάζονται με αυστηρά πρότυπα στην επιλογή υλικών και στην ποιότητα κατασκευής. Ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις σε επίπεδο εμφάνισης, ακουστικής και αίσθησης. Παράλληλα, οι αγοραστές έχουν στη διάθεσή τους μια ξεχωριστή γκάμα εξατομικευμένων επιλογών, που διασφαλίζει ότι κάθε BMW ALPINA διαθέτει τον δικό της χαρακτήρα και αποτελεί ένα αποκλειστικό αντικείμενο για όσους αναζητούν το εξαιρετικό, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση, την άνεση και την ατομικότητα.