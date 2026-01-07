Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»

«Δεν με πιάνουν και τα φάρμακα» είπε η παρουσιάστρια

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Χατζίδου εμφανίστηκε ιδιαίτερα ταλαιπωρημένη στην έναρξη της εκπομπής Breakfast@Star το πρωί της Τετάρτης 7/1, και θέλησε να μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό την περιπέτεια που περνάει με την υγεία της. Παρά τη διάθεσή της να βρίσκεται στο πόστο της, η δυσφορία της ήταν εμφανής στις κινήσεις της.

Η Εξομολόγηση της Ελένης Χατζίδου

χατζιδου

Η παρουσιάστρια περιέγραψε την κατάστασή της με τα εξής λόγια: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα, πηγαίνω σαν ρομπότ. Έχω αυτό με τον αυχένα, που ξέρω ότι το περνάει πάρα πολύ κόσμος. Δεν μπορώ να γυρίσω είναι σαν να έχω πάθει μια ψύξη και από δεξιά και αριστερά και από παντού. Δεν με πιάνουν και τα φάρμακα. Πονάω πολύ θα πηγαίνω σήμερα λίγο μονοκόμματα. Άμα δεν… θα σας πω "αντίο" και θα φύγω».

Τι είναι το Αυχενικό Σύνδρομο;

Αυτό που ονομάζουμε στην καθημερινότητα «αυχενικό», δεν αποτελεί μια ενιαία νόσο, αλλά έναν όρο-ομπρέλα (Αυχενικό Σύνδρομο) που περιγράφει μια σειρά ενοχλήσεων στην περιοχή του αυχένα. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές (όπως η Mayo Clinic και το NHS), το πρόβλημα αυτό σχετίζεται συνήθως με:

  • Αυχενική Σπονδυλοαρθρίτιδα: Η φυσιολογική φθορά των σπονδύλων και των δίσκων λόγω ηλικίας ή κακής στάσης σώματος.
  • Μυϊκή Καταπόνηση: Προκαλείται συχνά από την παρατεταμένη χρήση υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου (γνωστό και ως "tech neck"), που οδηγεί σε επώδυνους σπασμούς.
  • Κήλη Μεσοσπονδυλίου Δίσκου: Όταν ένας δίσκος πιέζει κάποιο νεύρο, προκαλώντας πόνο που μπορεί να αντανακλά στα χέρια.

Συνηθισμένα Συμπτώματα

  • Δυσκαμψία: Η αίσθηση ότι ο αυχένας είναι «κλειδωμένος» (αυτό που η παρουσιάστρια Ελένη Χατζίδου περιέγραψε ως κίνηση «ρομπότ»).
  • Πόνος: Μπορεί να είναι οξύς ή αμβλύς και να επιδεινώνεται με την κίνηση.
  • Πονοκέφαλοι: Συνήθως ξεκινούν από τη βάση του κρανίου.
  • Ζάλη ή Αστάθεια: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πίεση στην περιοχή επηρεάζει την ισορροπία.

Γιατί ταλαιπωρεί τόσο κόσμο;

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι ο κύριος υπεύθυνος. Η καθιστική ζωή, το άγχος (που προκαλεί ασυνείδητο σφίξιμο των μυών) και η κακή εργονομία στο γραφείο έχουν καταστήσει το αυχενικό σύνδρομο μια από τις συχνότερες αιτίες επίσκεψης σε φυσικοθεραπευτές.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΙΔΟΥ
