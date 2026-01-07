Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του

Αύριο η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.01.26 , 11:28 Κακοκαιρία: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
07.01.26 , 11:25 Σύνοδος Αφροδίτης-Άρη στον Αιγόκερω: Ποια ζώδια θα επηρεαστούν
07.01.26 , 11:02 Ελένη Τσολάκη: Ξεστήνεται το πλατό της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
07.01.26 , 10:55 Τσιμιτσέλης: Πρόταση από τον ΣΚΑΪ να παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι
07.01.26 , 10:30 Mazda 3: Τα νέα αυτοκίνητα της Ελληνικής αστυνομίας
07.01.26 , 09:52 Γιώργος Καράβας: Το υπέροχο roadtrip στο εξωτερικό με την οικογένειά του
07.01.26 , 09:52 Παίκτης ελληνικής ομάδας είπε στη σύντροφό του να μην προκαλεί
07.01.26 , 09:37 Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
07.01.26 , 09:03 Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος: Σήμερα γιορτάζει ο προστάτης των μοναχών
07.01.26 , 09:00 Το πρόγραμμα του πανελληνίου πρωταθλήματος ταχύτητας 2026
07.01.26 , 08:56 Άγιος Ευστράτιος: Ο 35χρονος Δήμαρχος διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου
07.01.26 , 08:54 Αγρότες:Ανακοινώνεται το πακέτο μέτρων για ρεύμα, πετρέλαιο κι αποζημιώσεις
07.01.26 , 08:48 Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια και τον γιο τους στον αγιασμό των υδάτων
07.01.26 , 08:46 Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
07.01.26 , 08:23 Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Άγιος Ευστράτιος: Ο 35χρονος Δήμαρχος διαγνώστηκε με σπάνια μορφή καρκίνου
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
«Καλημέρα Ελλάδα»: Πρώην συνεργάτες αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Φοίβος Παπαδάκης, δύο ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 χρόνων, έκανε την πρώτη δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

 Γιώργος Παπαδάκης:Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του

Η ομάδα του «τριφυλλιού» σε μία ένδειξη σεβασμού στη μνήμου του καταξιωμένου δημοσιογράφου, προχώρησε χθες, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στην προβολή ενός βίντεο στο Telekom Center Athens, προς τιμήν του Γιώργου Παπαδάκη, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, μαζί με τον γιο του, Φοίβο

Ο Γιώργος Παπαδάκης, μαζί με τον γιο του, Φοίβο / Φωτογραφία: NDP

Ο γιος του γνωστού δημοσιογράφου, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή πριν από δύο ημέρες, ανάρτησε στα Instagram Stories του μια φωτογραφία από το στάδιο, στην οποία ευχαριστούσε δημόσια την ομάδα των «πρασίνων» για τη συγκινητική πράξη τους.

Μάρα Ζαχαρέα: Συγκινημένη στο δελτίο του Star για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και ξαφνικός θάνατός του βύθισε στο πένθος και την οικογένεια του «τριφυλλιού», με την ΚΑΕ να κάνει ειδική αφιέρωση στη μνήμη του.

Δείτε την ανάρτηση του Φοίβου Παπαδάκη στο Instagram:

Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του

Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον πατέρα του, Γιώργο, σε παλαιότερη έξοδό τους

Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον πατέρα του, Γιώργο, σε παλαιότερη έξοδό τους / Φωτογραφία: NDP

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Γιώργος Παπαδάκης, πέθανε σε ηλικία 74 χρόνων, μετά από βαρύ έμφραγμα που υπέστη την ώρα που βρισκόταν στο Κολωνάκι, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10.30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top