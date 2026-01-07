Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του

Ο Φοίβος Παπαδάκης, δύο ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 χρόνων, έκανε την πρώτη δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» σε μία ένδειξη σεβασμού στη μνήμου του καταξιωμένου δημοσιογράφου, προχώρησε χθες, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, στην προβολή ενός βίντεο στο Telekom Center Athens, προς τιμήν του Γιώργου Παπαδάκη, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, μαζί με τον γιο του, Φοίβο / Φωτογραφία: NDP

Ο γιος του γνωστού δημοσιογράφου, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή πριν από δύο ημέρες, ανάρτησε στα Instagram Stories του μια φωτογραφία από το στάδιο, στην οποία ευχαριστούσε δημόσια την ομάδα των «πρασίνων» για τη συγκινητική πράξη τους.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και ξαφνικός θάνατός του βύθισε στο πένθος και την οικογένεια του «τριφυλλιού», με την ΚΑΕ να κάνει ειδική αφιέρωση στη μνήμη του.

Δείτε την ανάρτηση του Φοίβου Παπαδάκη στο Instagram:

Ο Φοίβος Παπαδάκης με τον πατέρα του, Γιώργο, σε παλαιότερη έξοδό τους / Φωτογραφία: NDP

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Γιώργος Παπαδάκης, πέθανε σε ηλικία 74 χρόνων, μετά από βαρύ έμφραγμα που υπέστη την ώρα που βρισκόταν στο Κολωνάκι, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10.30 στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.