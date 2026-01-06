Γιώργος Παπαδάκης:Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του

Η συγκινητική πράξη αποχαιρετισμού των συνεργατών του στο άδειο γραφείο του

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Αρχείο & NDP
«Καλημέρα Ελλάδα»: Πρώην συνεργάτες αποχαιρετούν τον Γιώργο Παπαδάκη / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαρισμένος παραμένει ο δημοσιογραφικός και καλλιτεχνικός κόσμος από τον ξαφνικό θάνατο του πατριάρχη της ενημέρωσης, Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Γιώργος Παπαδάκης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του - Η ανακοίνωση

Με αφορμή το αφιέρωμα που έγινε εις μνήμην του από τους συνεργάτες του στον ΑΝΤ1, η Μαρία Σαράφογλου αποκάλυψε ότι ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, έξι μήνες μετά την αποχώρησή του από το «Καλημέρα Ελλάδα», είχε σχέδια να μπει ξανά στο στούντιο. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Παπαδάκης στις 10 Ιανουαρίου θα ξεκινούσε τα γυρίσματα της νέας ενημερωτικής εκπομπής του.

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου

Γιώργος Παπαδάκης: Ετοίμαζε τη νέα του εκπομπή με μεγάλο ενθουσιασμό

Τους τελευταίους μήνες ο έγκριτος δημοσιογράφος ετοίμαζε τη νέα του εκπομπή, η οποία θα έβγαινε στον αέρα μέσα την τηλεοπτική συχνότητα του ANT1. Ήταν μια εκπομπή την οποία ανέμενε με μεγάλο με μεγάλο ενθουσιασμό… Δυστυχώς, «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή, ενώ στο Πρωινό προβλήθηκαν πλάνα από το άδειο γραφείο του, στο οποίο οι άνθρωποι του καναλιού τοποθέτησαν ένα αναμμένο λευκό κερί και τρία λευκά τριαντάφυλλα, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, σε μια σιωπηλή -αλλά βαθιά συγκινητική- πράξη αποχαιρετισμού.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη, τα social media έχουν γεμίσει με μηνύματα θλίψης, ενώ από το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου όλες οι εκπομπές έχουν αναφερθεί στη σημαντική αυτή απώλεια.

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη σύζυγό του Τίνα Παπαδέλη

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη σύζυγό του Τίνα Παπαδέλη /  Φωτογραφία: NDP

Γιώργος Παπαδάκης: Το «αντίο» καλλιτεχνών και συνεργατών στον δημοσιογράφο

Γιώργος Παπαδάκης: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας του Δήμου Χαλκιδέων. Η ανακοίνωση της οικογένειας του γνωστού δημοσιογράφου ήταν η εξής: «Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Ο Γιώργος Παπαδάκης

Ο Γιώργος Παπαδάκης

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος
Τίνα
Τα παιδιά
Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος
Τα εγγόνια
Γιώργος και Αλέξανδρος».

Επιπρόσθετα, η οικογένειά του Γιώργου Παπαδάκη, παρακάλεσε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, να μην προσφέρουν στεφάνια, αλλά να κάνουν μία δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» - Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank / ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank / ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

