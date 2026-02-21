Υποχώρησε πάτωμα ταβέρνας στην Κομοτηνή - Οκτώ τραυματίες

Συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.02.26 , 20:44 Υποχώρησε πάτωμα ταβέρνας στην Κομοτηνή - Οκτώ τραυματίες
21.02.26 , 20:15 Επίθεση σε ανηλίκους στο Αίγιο: «Ο γιος μου έχει 12 σκάγια στα πόδια»
21.02.26 , 18:31 Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
21.02.26 , 18:21 Ο Τραμπ ανεβάζει στο 15% τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα!
21.02.26 , 18:15 Ford: Τα φώτα που κάνουν την νύχτα... ημέρα
21.02.26 , 18:03 Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
21.02.26 , 17:39 Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Έλεγα 11 χρόνια "όχι" στον Σωτήρη Τσαφούλια»
21.02.26 , 17:36 Βιολάντα: Διακοπή λειτουργίας στο κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα
21.02.26 , 17:35 Δύο «ενοχλητικές» συνήθειες που δείχνουν ότι σε αγαπάει πραγματικά
21.02.26 , 17:25 Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
21.02.26 , 16:53 Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις ανηλίκους
21.02.26 , 16:33 Έγινε γνωστή η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού - Έκπληξη ποιος κόπηκε!
21.02.26 , 16:12 Μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της ΑμεΑ κόρης της - Τον κυνήγησε με μαχαίρι
21.02.26 , 16:11 Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
21.02.26 , 15:40 Σαρακοστιανό τραπέζι: Πόσο κοστίζουν θαλασσινά, λαγάνα και χαλβάς φέτος
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10.000.000 απέκρυψε ο Χιλετζάκης και η σύζυγός του
Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Πρώτη Δημοσίευση: 21.02.26, 21:13
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Υποχώρησε το πάτωμα ταβέρνας στην Κομοτηνή, με αποτέλεσμα να πέσουν τέσσερα τραπέζια και οι πελάτες στο κενό.
  • Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με δύο να παραμένουν για προληπτική νοσηλεία.
  • Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια.
  • Τα αίτια του συμβάντος πιθανόν να σχετίζονται με την παλαιότητα των υλικών κατασκευής, αναμένονται τα αποτελέσματα από τους ειδικούς.
  • Η ταβέρνα σφραγίστηκε και παραμένει κλειστή, οι εργαζόμενοι είναι σε κατάσταση σοκ.

Υποχώρησε το πάτωμα ταβέρνας στην Πάνδροσο στην Κομοτηνή με αποτέλεσμα τα τραπέζια μαζί με τους πελάτες που εκείνη την ώρα έτρωγαν, να βρεθούν στο... κενό. Υπήρξαν τραυματισμοί. Ο Αλέξανδρος Γύγος έχει το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο

Κομοτηνή: Υποχώρησε πάτωμα ταβέρνας, πελάτες βρέθηκαν στο κενό

Το περιστατικό έγινε στις 3 το μεσημέρι όταν στην ταβέρνα υπήρχε κόσμος. Ξαφνικά υπήρξε καθίζηση στην κεντρική αίθουσα της ταβέρνας, «καταπίνοντας» τέσσερα τραπέζια μαζί με τις παρέες που καθόντουσαν σε αυτά. Επικράτησε πανικός και κλήθηκε η Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό.

Κομοτηνή: Υποχώρησε πάτωμα ταβέρνας, πελάτες βρέθηκαν στο κενό

Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ προληπτικά θα παραμείνουν για νοσηλεία δύο που φέρουν θλαστικά τραύματα, με την κατάσταση της υγείας τους πάντως να μην εμπνέει ανησυχία.

Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας, 28 και 35 ετών, για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Αναφορικά με τα αίτια του συμβάντος, ενδεχομένως αυτά να έχουν να κάνουν με παλαιότητα των υλικών κατασκευής, ωστόσο αναμένεται το πόρισμα από τους ειδικούς, που θα ρίξει περισσότερο «φως». Το κατάστημα όπως είναι φυσικό, σφραγίστηκε και παραμένει κλειστό.

Πρόκειται για πασίγνωστη ταβέρνα της περιοχής που μαζεύει αρκετό κόσμο, ενώ οι εργαζόμενοι είναι σε κατάσταση σοκ. 

 

Δείτε ολοκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top