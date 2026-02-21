Υποχώρησε πάτωμα ταβέρνας στην Κομοτηνή - Οκτώ τραυματίες

Υποχώρησε το πάτωμα ταβέρνας στην Πάνδροσο στην Κομοτηνή με αποτέλεσμα τα τραπέζια μαζί με τους πελάτες που εκείνη την ώρα έτρωγαν, να βρεθούν στο... κενό. Υπήρξαν τραυματισμοί. Ο Αλέξανδρος Γύγος έχει το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Το περιστατικό έγινε στις 3 το μεσημέρι όταν στην ταβέρνα υπήρχε κόσμος. Ξαφνικά υπήρξε καθίζηση στην κεντρική αίθουσα της ταβέρνας, «καταπίνοντας» τέσσερα τραπέζια μαζί με τις παρέες που καθόντουσαν σε αυτά. Επικράτησε πανικός και κλήθηκε η Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό.

Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ προληπτικά θα παραμείνουν για νοσηλεία δύο που φέρουν θλαστικά τραύματα, με την κατάσταση της υγείας τους πάντως να μην εμπνέει ανησυχία.

Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας, 28 και 35 ετών, για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια και θα ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία. Αναφορικά με τα αίτια του συμβάντος, ενδεχομένως αυτά να έχουν να κάνουν με παλαιότητα των υλικών κατασκευής, ωστόσο αναμένεται το πόρισμα από τους ειδικούς, που θα ρίξει περισσότερο «φως». Το κατάστημα όπως είναι φυσικό, σφραγίστηκε και παραμένει κλειστό.

Πρόκειται για πασίγνωστη ταβέρνα της περιοχής που μαζεύει αρκετό κόσμο, ενώ οι εργαζόμενοι είναι σε κατάσταση σοκ.

