Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο

Νεκρός εντοπίστηκε οδηγός που είχε παρασυρθεί από χείμαρρο στην Κομοτηνή, όταν προσπάθησε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του ιρλανδική διάβαση.
Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης οδηγού, ο οποίος παρασύρθηκε από χείμαρρο, ενώ προσπαθούσε να περάσει με το όχημά του ιρλανδική διάβαση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 55χρονο κάτοικο χωριού της περιοχής, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
Οι διασώστες της ΕΜΑΚ που επιχειρούν στην περιοχή εντόπισαν το όχημά του μέσα στα νερά, καθώς και τον οδηγό στο εσωτερικό του. Ωστόσο, οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στο σημείο έχουν δυσχεράνει την ανάσυρσή του.