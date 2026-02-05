Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

Πού θα συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις και αύριο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 21:40 MasterChef: Σε ποιον έδωσε την ασυλία του ο αρχηγός Πάνος;
05.02.26 , 21:21 Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
05.02.26 , 21:21 Η Kosmocar και ο... Παπακαλιάτης
05.02.26 , 20:56 Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι
05.02.26 , 20:54 Κατασκοπεία: Διοικητής σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς!
05.02.26 , 20:35 Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
05.02.26 , 20:29 Xίος: Aπό βαριά χτυπήματα και όχι πνιγμό ο θάνατος των 15 προσφύγων
05.02.26 , 20:27 Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα
05.02.26 , 20:21 Chery: Δείτε τις νέες τιμές
05.02.26 , 20:20 Κώστας Στεφανής: Όσα αποκάλυψε για την οδηγική συμπεριφορά γνωστής τηλεστάρ
05.02.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Ίδια κατάληξη» για την Ιωάννα - Για εσένα;
05.02.26 , 19:32 Λάθη στις συντάξεις χηρείας: 300.000 λαμβάνουν 110 ευρώ λιγότερα
05.02.26 , 19:22 Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη
05.02.26 , 19:13 Μεταβιβάσεις ακινήτων: Νέο πλαίσιο με λιγότερη γραφειοκρατία
05.02.26 , 19:06 Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
MasterChef: «Δε μου αξίζει... » - Τα κλάματα και η αποχώρηση
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Βροχές: Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα. 

Καιρός: Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία στην Αττική - Ποιες ώρες θα «χτυπήσει»  

Σε ποιες περιοχές πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή οι αρχές και οι κάτοικοι 

Όπως εξήγησε, οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά όσο περνάει η ώρα σιγά σιγά θα σταματήσουν. Συνέστησε όμως προσοχή καθώς τα εδάφη στις συγκεκριμένες περιοχές είναι κορεσμένα από τις βροχές των προηγούμενων ημερών. 

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι τα μεσάνυχτα. Στα νησιά μάλιστα του βορείου και ανατολικού Αιγαίου δηλαδή στη Λήμνο, στη Χίο και στη Σάμο αλλά και στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. 

Βροχές μέχρι αύριο πρωί σε Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Ο μετεωρολόγος του Star ανέφερε ακόμα ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αύριο στην περιοχή της Ρόδου και του Καστελόριζου. Όσον αφορά τους πολύ ισχυρούς νότιους - νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ που έπνεαν μέχρι το απόγευμα, σταδιακά θα πέσουν.

Αττική: Πότε σταματούν οι βροχές – Θερμοκρασίες άνοιξης το Σαββατοκύριακο! 

Για την Αττική όπου είχαμε μέχρι το μεσημέρι δυνατή βροχή, η οποία τώρα έχει σταματήσει, ο Θ. Κολυδάς ανέφερε ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές αύριο αλλά δεν αναμένεται κάτι έντονο. Αντίθετα, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα επικρατήσει καλοκαιρία με τη θερμοκρασία μάλιστα να ανεβαίνει στους 19 βαθμούς Κελσίου! 

Αττική: Θερμοκρασίες άνοιξης το Σαββατοκύριακο

Αττική: Θερμοκρασίες άνοιξης το Σαββατοκύριακο  
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΒΡΟΧΕΣ
 |
ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top