Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Σε ποιες περιοχές πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή οι αρχές και οι κάτοικοι

Όπως εξήγησε, οι έντονες βροχοπτώσεις συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, αλλά όσο περνάει η ώρα σιγά σιγά θα σταματήσουν. Συνέστησε όμως προσοχή καθώς τα εδάφη στις συγκεκριμένες περιοχές είναι κορεσμένα από τις βροχές των προηγούμενων ημερών.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι τα μεσάνυχτα. Στα νησιά μάλιστα του βορείου και ανατολικού Αιγαίου δηλαδή στη Λήμνο, στη Χίο και στη Σάμο αλλά και στα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι έντονα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ο μετεωρολόγος του Star ανέφερε ακόμα ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αύριο στην περιοχή της Ρόδου και του Καστελόριζου. Όσον αφορά τους πολύ ισχυρούς νότιους - νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ που έπνεαν μέχρι το απόγευμα, σταδιακά θα πέσουν.

Αττική: Πότε σταματούν οι βροχές – Θερμοκρασίες άνοιξης το Σαββατοκύριακο!

Για την Αττική όπου είχαμε μέχρι το μεσημέρι δυνατή βροχή, η οποία τώρα έχει σταματήσει, ο Θ. Κολυδάς ανέφερε ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές αύριο αλλά δεν αναμένεται κάτι έντονο. Αντίθετα, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα επικρατήσει καλοκαιρία με τη θερμοκρασία μάλιστα να ανεβαίνει στους 19 βαθμούς Κελσίου!

