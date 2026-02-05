MasterChef: Σε ποιον έδωσε την ασυλία του ο αρχηγός Πάνος;

Δάκρυα συγκίνησης ανάμεσα στην κόκκινη μπριγάδα

05.02.26 , 21:40 MasterChef: Σε ποιον έδωσε την ασυλία του ο αρχηγός Πάνος;
Μετά την ήττα της κόκκινης μπριγάδας, έφτασε η ώρα να εξηγήσουν οι σεφ και κρτιές στους παίκτες του MasterChef που δεν πήγε καλά για εκείνους η δοκιμασία. 

MasterChef: Σε ποιον έδωσε την ασυλία του ο αρχηγός Πάνος;

Αρχικά, ο Σωτήρης Κοντιζάς ξεκαθάρισε ότι αρνητική ψήφο μπορούν να λάβουν μόνο όσοι πήραν μέρος στην ομαδικά δοκιμασία. Εξαιρούνται όσοι ήδη φοράνε μαύρη ποδιά κι ο αρχηγός που έχει ασυλία. Αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες αρνητικές ψήφους θα είναι κι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση. 

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς άνοιξε το φάκελο με τις... υποχρεώσεις του Πάνου

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς άνοιξε το φάκελο με τις... υποχρεώσεις του Πάνου

Στη συνέχεια ο σεφ μίλησε για τον φάκελο που αφορά τον αρχηγό της ηττημένης μπριγάδας, τον Πάνο. «Πάνο μπορείς να παραχωρήσεις την ασυλία σου σε όποιον παίκτη επιθυμείς. Για τη σημερινή ψηφοφορία και μόνο. Αν το κάνεις εσύ κινδυνεύεις, ενώ ο συμπαίκτης σου είναι ασφαλής», είπε απεθυνόμενος στον Πάνο. Χωρίς δεύτερη κουβέντα ο αρχηγός είπε ότι θέλει να τη δώσει σε συμπαίκτη του, αλλά ήθελε λίγο χρόνο να σκεφτεί σε ποιον. «Γιατί θες να την παραχωρήσεις;», τον ρώτησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Γιατί ευθύνομαι γι' αυτά που μου είπατε. Ήτανε δικιά μου επιλογή των πιάτων και της γαρνιτούρα και δε νιώθω καλά. Το βράδυ που πήγα για ύπνο, έβλεπα τους άλλους να ετοιμάζουν τα πράγματά τους, τις βαλίτσες τους, το πρωί που σηκώθηκα, το ίδιο. Και αισθάνομαι άσχημα. Αισθάνομαι ότι κάποιος σήμερα θα φύγει και δεν μ' αρέσει αυτό», απάντησε ο αρχηγός.

MasterChef: Ο Πάνος παραχώρησε την ασυλία του σε συμπαίκτη του

MasterChef: Ο Πάνος παραχώρησε την ασυλία του σε συμπαίκτη του

«Πάνο έχεις σκεφτεί;», τον ρώτησε ο Σωτήρης Κοντιζάς. «Ναι, μάλιστα, έχω σκεφτεί. Την ασυλία μου θα τη δώσω στον Γιώργο», είπε ο Πάνος με τον συμπαίκτη του να δακρύζει. «Μάλιστα. Γιώργο έχεις ασυλία. Είσαι ασφαλής. Αν και η μπριγάδα σου έχασε. Ο αρχηγός, ο Πάνος, μόλις σου έδωσε την ασυλία του», είπε ο κριτής. 

MasterChef: Ο Γιώργος συγκινήθηκε με την απόφαση του Πάνου να του δώσει την ασυλία

MasterChef: Ο Γιώργος συγκινήθηκε με την απόφαση του Πάνου να του δώσει την ασυλία

«Από τη μία μεριά αποφορτίζομαι. Φεύγει όλο το βάρος και το ότι σήμερα μπορεί να είναι η τελευταία μέρα στο διαγωνισμό. Αλλά από την άλλη, αισθάνομαι παράλληλα και το αίσθημα της ευθύνης, το πόσο σαν αρχηγός πιστεύεις σε εμένα για το υπόλοιπο του διαγωνισμού», είπε ο Γιώργος στο cue του.

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρώτησε τον Πάνο για αυτή του την απόφαση

MasterChef: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρώτησε τον Πάνο για αυτή του την απόφαση

«Γιατί θεωρείς ότι είσαι η επιλογή του Πάνου;», τον ρώτησε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Έχουμε έρθει λίγο κοντά με τον Πάνο στο σπίτι. Θεωρώ ότι είμαστε δύο ίδιοι χαρακτήρες και όσον αφορά το ανθρώπινο κομμάτι και το μαγειρικό. Ίδια ηλικία, ίδια όνειρα, και οι δύο από το εξωτερικό, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα να παλέψουμε για κάτι στον τόπο μας» απάντησε εκείνος, τονίζοντας ότι δεν του αξίζει. «Τον ευχαριστώ τον Πάνο για τη σκέψη του, θα το έχω στα υπόψιν μου για το... για τη συνέχεια του παιχνιδιού», πρόσθεσε.

MasterChef: Ο Πάνος αποκάλυψε τον λόγο που 'δωσε την ασυλία του στον Γιώργο

MasterChef: Ο Πάνος αποκάλυψε τον λόγο που 'δωσε την ασυλία του στον Γιώργο

Στο cue του ο Πάνος ξεκαθάρισε: «Έχουμε πάρα πολλά κοινά με τον Γιώργο. Αλλά την ασυλία την έδωσα τελείως μαγειρικά, δεν την έδωσα γιατί έχω έρθει κοντά με τον Γιώργο πιο πολύ. Έχω έρθει και με τον Τάσο πιο κοντά και με τον Γιάννη και με όλους τους συμπαίκτες. Την ασυλία την έδωσα γιατί μαγειρικά πιστεύω ότι τα πήγε πολύ καλά».

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
