Oδηγός κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία Οδό και προκάλεσε τροχαίο

Τραυματίστηκε μια γυναίκα οδηγός

Ελλαδα
Βίντεο ντοκουμέντο με την τρελή πορεία του οδηγού στην Εγνατία Οδό
Αδιανότητο περιστατικό σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Βέροιας, όταν οδηγός 89 ετών κινούνταν για 10 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα, χωρίς να έχει αντιληφθεί το παραμικρό, ενώ προκάλεσε και τροχαίο. Γυναίκα οδηγός στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, τραυματίστηκε.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, φαίνεται ο οδηγός ήταν ασταμάτητους, αφού οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα. Δεν κατάλαβε λεπτό ότι κινούνταν αντίθετα, περνούσε δίπλα από φορτηγά, όμως δε συνειδητοποίησε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το κατάλαβε μετά από 10 χιλιόμετρα και αφού τον σταμάτησε η αστυνομία.

Οδηγός κινούταν ανάποδα στην Εγνατία Οδό

Μια γυναίκα οδηγός που κινούνταν κανονικά στην κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια είδε ξαφνικά το όχημα του ηλικιωμένου να έρχεται καταπάνω της. Προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο στηθαίο και να τραυματιστεί σοβαρά.

«Δεν είναι σε θέση να μιλήσει, δεν μπορεί. Τέσσερα πλευρά και στο στήθος, εδώ μπροστά στον θώρακα. Είναι στο κρεβάτι, χάλια είναι. Ερχόταν από την Αλεξάνδρεια και αυτός πώς πήγαινε δεξιά και έπεσε πάνω της; Αυτή πήγαινε κανονικά», δήλωσε η μητέρα της τραυματία στο Star.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
 |
ΟΔΗΓΟΣ
 |
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
