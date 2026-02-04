Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»

Στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης η παρουσιάστρια

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής της ότι βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της, δείχνοντας μάλιστα με χαμόγελο τη φουσκωμένη της κοιλίτσα στους τηλεθεατές.

Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»

Το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, η παρουσιάστρια καλημέρισε το κοινό μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα, κάνοντας μια αυθόρμητη και ιδιαίτερα χιουμοριστική αναφορά στις αλλαγές που βιώνει καθημερινά λόγω της εγκυμοσύνης της.

Με τη γνωστή της αμεσότητα, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις μικρές δυσκολίες της καθημερινότητας, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό.

Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Τετάρτη 4 του Φλεβάρη, δέκα και σχεδόν δύο πρώτα λεπτά, μας χωρίζουν δέκα μέρες απ’ του Αγίου Βαλεντίνου. Φουσκώνω αυτό, ναι… το ξέρω. Τι γίνεται; Κάθε μέρα. Λογικό δεν είναι;» είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, δείχνοντας την κοιλίτσα της με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Στη συνέχεια, περιέγραψε με ειλικρίνεια και χιούμορ στιγμές από την καθημερινότητά της που πλέον έχουν αλλάξει: «Είναι τώρα που σιγά σιγά, αν πας και στο αμάξι, το παρκάρεις κάπου δύσκολα, δεν χωράς απ’ την πόρτα να μπεις. Κατάλαβες; Δεν μπαίνεις, δεν γίνεται».

Η ατάκα της προκάλεσε γέλια στους συνεργάτες της, αλλά και θετικά σχόλια στα social media, όπου οι τηλεθεατές έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπάθεια και τη στήριξή τους.

Η παρουσιάστρια, πάντως, δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο προσωπικό θέμα και γρήγορα επανήλθε στη ροή της εκπομπής, λέγοντας: «Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά», πριν προχωρήσει στη θεματολογία της ημέρας.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της και, όπως φαίνεται, απολαμβάνει κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης της.

Σε περίπου δύο μήνες, η Κατερίνα Καινούργιου πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά μητέρα, ένα γεγονός που, όπως έχει δηλώσει και στο παρελθόν, αποτελεί όνειρο ζωής για εκείνη.

Η μικρή είναι καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο βιώνουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους. Το ζευγάρι έχει ήδη αποφασίσει τα ονόματα που θα πάρει το μωρό, τα οποία είναι Πολυξένη και Αλεξάνδρα. Όπως αποκάλυψε η ίδια η παρουσιάστρια, το όνομα που θα χρησιμοποιούν είναι «Ξένια».

 

KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
