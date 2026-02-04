Κληρονομιά χωρίς χρέη: Η αλλαγή που θα οδηγήσει σε μείωση των αποποιήσεων

Τα χρέη δεν θα επιβαρύνουν την ατομική περιουσία του κληρονόμου

Ριζική αλλαγή στο καθεστώς της κληρονομικής διαδοχής εισάγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που θα κατατεθεί σύντομα στη βουλής, προβλέποντας την απαλλαγή των κληρονόμων από τα «αυτόματα» χρέη των κληρονομουμένων και τον πλήρη διαχωρισμό της κληρονομιαίας περιουσίας από την ατομική περιουσία του κληρονόμου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών στο κληρονομικό δίκαιο, η οποία έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα που οδηγούσε σε μαζικές αποποιήσεις κληρονομιών.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΧΡΕΗ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
