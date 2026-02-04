Μητσοτάκης: «Δημιουργία υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας»

Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ /Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο

«Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Ελάτε σε εμάς με ιδέες πείτε μας πώς μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, και από εκεί και πέρα όσο θα παρατηρούμε την πρόοδο, τόσο περισσότερους νέους ανθρώπους θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε να κάνουν αυτό που κάνετε εσείς» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος σε νέους συντελεστές νεοφυών επιχειρήσεων Τεχνητής Νοημοσύνης και Καινοτομίας στο πλαίσιο συζήτησης που έλαβε μέρος σήμερα το μεσημέρι, σχετικά με το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator», σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως το γεγονός ότι υλοποιείται η συνεργασία με έναν παγκόσμιο κολοσσό της Τεχνητής Νοημοσύνης όπως η Open ΑΙ δείχνει ότι η Ελλάδα μπήκε στο παγκόσμιο χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης.

Μητσοτάκης: Συνάντηση με Ερντογάν πριν τις 15 Φερβρουαρίου

Έντονο ενδιαφέρον είχε η επισήμανση του πρωθυπουργού ότι η δημιουργία ενός υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, φιλοδοξεί να ενοποιήσει το χώρο έρευνας στην Ελλάδα που σήμερα είναι κατακερματισμένος μεταξύ ερευνητικών κέντρων και ιδρυμάτων.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από το 2019 στηρίζουμε έμπρακτα την καινοτομία»

«Από το 2019 κάναμε μια συνειδητή επιλογή να στηρίξουμε έμπρακτα το οικοσύστημα της καινοτομίας πιστεύοντας ότι αυτό αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση προκειμένου η Ελλάδα να χτίσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα είναι βιώσιμο, θα αγκαλιάζει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα ως πυλώνα της ανάπτυξης μας» είπε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε ακόμη ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά «αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε πετύχει. Χρειαζόμαστε κεφάλαια που θα υποστηρίξουν αυτές τις εταιρείες μετά τους πρώτους γύρους χρηματοδότησης χρειαζόμαστε πρόσβαση σε υπολογιστική δύναμη και υποδομές όπως τον Δαίδαλο που δημιουργούμε, και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο που με σαφήνεια θα καθορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Σημείωσε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η ενιαία αγορά των 450 εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ευρώπη, αλλά-όπως είπε- «δεν είναι εύκολο αν επιχειρείτε εκτός Ελλάδος και να εκμεταλλεύεστε την ενιαία αγορά με τον τρόπο που την είχαν οραματιστεί αυτοί που την σχεδίασαν». Πρόσθεσε ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή που αποκαλούμε «28ο νομικό καθεστώς» καθώς και δυνατότητες για τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς σε άλλες χώρες είναι στο επίκεντρο και των δικών του πρωτοβουλιών ως Έλληνας και ως Ευρωπαίος πρωθυπουργός.

Διάγγελμα Μητσοτάκη για Συνταγματική Αναθεώρηση: «Έρχονται μεγάλες τομές»

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον δυναμισμό αυτού του οικοσυστήματος, είπε ότι έχουμε εξαιρετικά δημόσια πανεπιστήμια, νέους με ταλέντο και φυσική έφεση στην επιχειρηματικότητα, έχουμε κεφάλαια και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που θα δημιουργήσουν το πλαίσιο για τις απαραίτητες συνέργειες. Ο κ. Μητσοτάκης παρεμβαίνοντας εμβόλιμα και απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, είπε ότι σε μια κοινωνία που πάσχει από έναν χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό η εκπαίδευση της νέας γενιάς στη διαχείριση του χρήματος, μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις σε ζητήματα που έχουν να κάνουνε για παράδειγμα με την ασφαλιστική συμμόρφωση. Είπε ότι ελάχιστοι γνωρίζουν ότι οι εισφορές τους μπαίνουν σε έναν ασφαλιστικό κουμπαρά που θα τους δώσει μεγαλύτερη σύνταξη, και εάν το γνωρίζανε θα σκέφτονταν τη πιθανή δελεαστική πρόταση να πληρώνονται «μαύρα» θα ήξεραν ότι αυτό που είναι σήμερα δελεαστικό, θα επηρεάσει τη σύνταξη αφού θα τους στερήσει ασφάλιση από τις εισφορές.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι το να μιλήσουμε για τη σύνδεση του δημόσιου πανεπιστημίου με την αγορά ήταν ταμπού. «Ευτυχώς αυτά τα αφήσαμε πίσω μας» είπε και αναφέρθηκε στη συνέχεια στο πρόβλημα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Όπως είπε σήμερα Ευρώπη υπολείπεται σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Αν διαβάσει κανείς την έκθεση Ντράγκι θα αντιληφθεί την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε. Υπάρχει σήμερα ένα υπεργραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να απλοποιηθεί. Αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητα. Η Ευρώπη κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να έχουμε αίσθηση ότι έχουμε παράξει πολύ περισσότερη κανονιστική γραφειοκρατία από αυτή που μπορούμε αν καταναλώσουμε και κρατάει πίσω την ευρωπαϊκή καινοτομία» είπε ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης: Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ταλέντο εκτός Ελλάδος όταν «παντρεύεται» με το ταλέντο εντός Ελλάδος μπορεί να κάνει θαύματα και σημείωσε ότι αγωνίζεται για να κάνει την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στον τομέα της -όπως τόνισε με έμφαση- υπεύθυνης της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης ενώ και ως ευρωπαίος πρέπει να δει τι μπορούμε ως Ευρώπη να κάνουμε, ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος από Κίνα και ΗΠΑ.

«Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι ότι εδώ συντελείται πράγματι κάτι οξύ σημαντικό στο οικοσύστημα της καινοτομίας και αποτελεί για την κυβέρνηση κεντρική προτεραιότητα η στήριξη του» είπε. 

Ο Θ. Ρουσόπουλος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ

Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι η ανάπτυξη θα έρθει «από έξυπνους και ταλαντούχους ανθρώπους που θα δουλέψουν σκληρά, από χρηματοδότες που θα αναλάβουν το ρίσκο με τα σωστά φορολογικά κίνητρα -και έχουμε δώσει πολλά- μια κυβέρνηση που δημιουργεί ένα κανονιστικό πλαίσιο φιλικό για αυτήν την επιχειρηματικότητα και ανθρώπους, ιδιαίτερα τους μέντορες και του πιο έμπειρους επιχειρηματίες, που θα σας συμβουλεύσουν και θα σας κατευθύνουν».

Follow us:

