Ο Θ. Ρουσόπουλος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου της ΝΔ

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Ο Θ. Ρουσόπουλος πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου ΝΔ
Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Β1 βορείου τομέα Αθηνών και τ. πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία, με τον κ. Ρουσόπουλο να ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό για την τιμητική πρόταση.

Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα.

Πρώτος σταθμός του Προσυνεδριακού διαλόγου θα είναι τα Ιωάννινα, όπου θα διοργανωθεί το 1ο προσυνέδριο στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

 

