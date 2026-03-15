Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»

Όσα είπε η μοναχή Φεβρωνία για τα χρήματα από τις επαναλήψεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Λιονάκη, πρώην ηθοποιός και νυν μοναχή Φεβρωνία, δικαιούται περίπου 10.000 ευρώ από επαναλήψεις σειρών που συμμετείχε.
  • Η φίλη της δήλωσε ότι η Λιονάκη συγκινήθηκε με την είδηση και αναρωτήθηκε πόσα παιδάκια θα μπορέσουν να σωθούν με αυτά τα χρήματα.
  • Η Λιονάκη ζει στην Τανζανία και προσφέρει βοήθεια σε ανθρώπους με AIDS, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που λαμβάνει.
  • Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε ότι τα χρήματα είναι διαθέσιμα μέσω του σωματείου Διόνυσος και πρέπει να ενημερωθεί η Λιονάκη για να τα παραλάβει.
  • Η Λιονάκη έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην οικογένειά της λόγω των επιλογών της, αλλά φαίνεται να έχει βρει γαλήνη.

Την πρώτη αντίδραση που είχε η Ναταλία Λιονάκη, για τα χρήματα που δικαιούται λόγω των επαναλήψεων σειρών που συμμετείχε, εξασφάλισε το Weekend Live με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου το μεσημέρι της Κυριακής στον ΣΚΑΪ. 

Όπως είχε γνωστοποιήσει προσφάτως ο Σπύρος Μπιμπίλας, η πρώην ηθοποιός και νυν μοναχή Φεβρωνία δεν έχει πάρει μεγάλο ποσό που δικαιούται κι έχει συγκεντρωθεί από τηλεοπτικές της δουλειές

Πιο συγκεκριμένα, η φίλη της Ναταλίας Λιονάκη δήλωσε χαρακτηριστικά πως: «Να ‘ναι ευλογημένο αυτό το ταλαιπωρημένο πλάσμα, σαν να γεννήθηκε για να δίνει. Πόσες μέρες και νύχτες έχω κλάψει με όσα μου έχει διηγηθεί. Ζούσε την οικογένεια της και έλαβε μάχαιρα και αχαριστία».

«Τώρα ζει χιλιάδες ανθρώπους και παιδιά και εισπράττει αγάπη. Η ζυγαριά είναι υπέρ της και ο ουράνιος μισθός μεγάλος», πρόσθεσε.

«Όταν πληροφορήθηκε την είδηση για τα λεφτά από το σωματείο ηθοποιών συγκινήθηκε και δάκρυσε λέγοντας: “Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά”, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της» πρόσθεσε, ακόμα, η φίλη της Ναταλίας Λιονάκη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Η μοναχή Φεβρωνία, όπως λέγεται τώρα η Ναταλία Λιονάκη, συνεχίζει στο δρόμο που επέλεξε πριν από χρόνια. Έχει εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα στην Τανζανία και δίνει όλη της την φροντίδα, σε ανθρώπους με AIDS. Οι αποφάσεις ζωής που έχει πάρει, μπορεί να έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στενών συγγενών της, αλλά η ίδια δείχνει να έχει βρει τη γαλήνη της. 

Η Ναταλία Λιονάκη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση το 2002 όταν πήρε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην καθημερινή σειρά του Mega Channel «Φιλοδοξίες». Τη σεζόν 2005-2006 εντάχθηκε στο πρωταγωνιστικό καστ του δεύτερου κύκλου της δραματικής σειράς «Βέρα στο δεξί». Μετά από πέντε χρόνια συνεργασίας με το Mega, ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Εκεί τη σεζόν 2007-2008 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη δραματική σειρά «Ζωή Ξανά» ενώ έλαβε μέρος σε μία ιστορία της σειράς «Οι ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα». Η τελευταία της τηλεοπτική σειρά ήταν τη σεζόν 2008-2009 όταν πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά «40 Κύματα» στον ANT1.

Όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Super Katerina, η Ναταλία Λιονάκη δικαιούται χρήματα από τις επαναλήψεις των σειρών, τα οποία όμως μπορεί να εισπράξει μόνο η ίδια και κανένα από τα μέλη της οικογένειάς της. Πρόκειται για ένα ποσό, κοντά στα 10.000 ευρώ, ανέφερε ο ηθοποιός και βουλευτής.

«Με έφερε σε επαφή ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας με τους κατάλληλους ανθρώπους κι έτσι βγάλαμε κάποια άκρη. Το ζήτημα είναι να ενημερωθεί η ίδια. Τα χρήματα της Ναταλίας υπάρχουν στο σωματείο Διόνυσος. Αν έρθει σε επαφή με τον οργανισμό θα τα πάρει και θα τα δώσει εκεί που θέλει. Δεν έχω μιλήσει με την ίδια. Προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη για να το μάθει», είχε δηλώσει.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΙΟΝΑΚΗ
 |
ΜΟΝΑΧΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ
 |
WEEKEND LIVE
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top