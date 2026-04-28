Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»

Η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της Αλέξανδρο Αθανασιάδης έκαναν την πρώτη τους κοινή επίσημη εμφάνιση μετά από περίπου πέντε χρόνια σχέσης, επιλέγοντας την εκδήλωση «30 Χρόνια Ευχαριστώ» του Make-A-Wish Ελλάδος.

Μετά την προβολή του σχετικού βίντεο στην εκπομπή Happy Day, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για τη σχέση της παρουσιάστριας, αποκαλύπτοντας πως είχε καταλάβει από νωρίς τη σοβαρότητά της:

«Κάποια στιγμή που είχαμε μιλήσει με τη Φαίη και μου είχε πει γι’ αυτή τη σχέση, είχα καταλάβει εξ αρχής ότι ήταν ξεχωριστή για εκείνη. Ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε… Η Φαίη είδε έναν άνθρωπο που πραγματικά θέλει να μοιραστεί τη ζωή της. Εγώ αυτό κατάλαβα από τη πρώτη στιγμή. Ήταν μια πολύ σοβαρή σχέση.

Λάμπει από ευτυχία η Φαίη Σκορδά

Τον είχα δει και σε φωτογραφίες όταν μου είχε πρωτομιλήσει γι’ αυτόν πριν κανέναν χρόνο. Δεν έχουμε βγει όλοι μαζί. Μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο ψηλός είναι… Είναι πολύ ερωτευμένη. Δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες του τι και το πώς θα παντρευτούν. Η Φαίη είναι ένα πολύ ανοιχτό κορίτσι, αν ήθελε να πει κάτι, θα το έλεγε. Ένιωθε έτοιμη γι΄ αυτή την επίσημη εμφάνιση και της άρεσε που έγινε σε μια τόσο σημαντική στιγμή και για εκείνη και για το Make a Wish. Είναι συνομήλικοι. Δεν έχει παιδιά, δεν έχει ξαναπαντρευτεί ο σύντροφός της… Παιδιά είναι πολύ ερωτευμένη, είναι στα καλύτερά της».

Από την άλλη πλευρά, η Φαίη Σκορδά, στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής, κράτησε πιο διακριτική στάση, απαντώντας με χιούμορ όταν ρωτήθηκε για τον έρωτα: «Να ρωτήσεις την παρουσιάστριά σου που είναι κι αυτή ερωτευμένη. Στέλνω τα φιλιά μου σε όλη την ομάδα σας και μια μεγάλη αγκαλιά στην Τίνα μας. Όλα θα πάνε καλά».

Full in love η Φαίη Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια του Happy Day αποκάλυψε πως δεν έχει λάβει πρόσκληση από την καλή της φίλη γιατί θεωρεί πως το μυστήριο θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Σε διαφορετική περίπτωση θεωρεί πως θα είναι ανάμεσα στους καλεσμένους αυτή της ιδιαίτερης στιγμής στη ζωή της Φαίης Σκορδά.