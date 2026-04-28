Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδονησία - Τουλάχιστον 14 νεκροί

Χάος στα συντρίμμια των τρένων που συγκρούστηκαν στην Ινδονησία / Reuters

Σοκάρει το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/4) στην Ινδονησία. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της χώρας με τους νεκρούς να φτάνουν μέχρι τώρα τους 14.

«Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα (...) έχουν επιβεβαιωθεί 14 θάνατοι», ανέφερε η εταιρεία, διευκρινίζοντας πως διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία άλλοι 84 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Άννα Πούρμπα, εκπρόσωπο της ινδονησιακής δημόσιας επιχείρησης σιδηροδρόμων KAI, δύο άνθρωποι, ακόμη στη ζωή, παραμένουν παγιδευμένοι στις παραμορφωμένες λαμαρίνες βαγόνι.

Το δυστύχημα έγινε στο τέλος της ημέρας κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ, κάπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά της ινδονησιακής πρωτεύουσας. Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Τζακάρτα, Άσεπ Έντι Σουχέρι εξήγησε ότι συρμός μεγάλων αποστάσεων συγκρούστηκε με το τελευταίο βαγόνι, αποκλειστικά για γυναίκες, συρμού του προαστιακού σιδηροδρόμου, ο οποίος ήταν ακινητοποιημένος.

14 νεκροί από τη σύγκρουση των τρένων στην Ινδονησία / AP (Tatan Syuflana)

Ινδονησία: «Πίστεψα πως θα πέθαινα»

Επιβάτιδα στον συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου αναφέρθηκε στις στιγμές φρίκης που έζησε.

«Πίστεψα πως θα πέθαινα», είπε η Σαουσάν Σαρίφα, 29 ετών, από το κρεβάτι του νοσοκομείου RSUD όπου διακομίστηκε, με σπασμένο χέρι και βαθύ κόψιμο στο πόδι.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, σ’ ένα κλάσμα του δευτερολέπτου», πρόσθεσε η νεαρή, που επέστρεφε από τη δουλειά με το δρομολόγιο που ενεπλάκη στη σύγκρουση.

Έρευνες στα συντρίμμια των βαγονιών / AP (Tatan Syuflana)

«Έγιναν δυο αναγγελίες στο τρένο μας. Όλος ο κόσμος ετοιμαζόταν να κατέβει, και ξαφνικά ακούσαμε (...) εκκωφαντικό κρότο. Δεν προλάβαμε να βγούμε. Παγιδευτήκαμε πέφτοντας η μια πάνω στην άλλη μέσα στο τρένο. Δεν ξέρω τι απέγινε εκείνη που βρισκόταν από κάτω μου».

Φοβήθηκε ότι θα πέθαινε από ασφυξία, όπως λέει. «Δόξα τω Θεώ, ήμουν ψηλά και μπόρεσαν να με βγάλουν γρήγορα».

Πρακτικά όλα τα θύματα βρίσκονταν στο τελευταίο βαγόνι του συρμού του προαστιακού και σωστικά συνεργεία έκοβαν κομμάτια του αμαξώματος για να βγάλουν επιβάτες που παγιδεύτηκαν.

Μέσα στη νύχτα, διασώστες μοίραζαν φιάλες οξυγόνου, ενώ ασθενοφόρα περίμεναν, με τους φάρους αναμμένους.

Βαθιά θλίψη για τους νεκρούς του δυστυχήματος στην Ινδονησία / AP (Ahmad Ibrahim)

Ινδονησία: «Μεγάλες οι ζημιές που προκλήθηκαν»

Το δυστύχημα προκάλεσε «μεγάλες ζημιές», τόνισε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στην Τζακάρτα.

Οι 240 επιβαίνοντες στον συρμό που έπεσε πάνω σε αυτόν του προαστιακού είναι όλοι σώοι, διαβεβαίωσε η KAI.

Στο προηγούμενο συγκρίσιμο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδονησία είχαν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί άλλοι περίπου είκοσι στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας τον Ιανουάριο του 2024.

Δύσκολες οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη η επιχείρηση διάσωσης / AP (Ahmad Ibrahim)

Τα συγκοινωνιακά δυστυχήματα δεν είναι ακριβώς σπάνια στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, πελώριο αρχιπέλαγος όπου αυτοκίνητα, τρένα, αεροσκάφη και πορθμεία συχνά δεν συντηρούνται όπως θα έπρεπε.

Το 2015, σύγκρουση σιδηροδρομικού συρμού με μικρό λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στοίχιζε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στην Τζακάρτα.