Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ινδονησία - Τουλάχιστον 14 νεκροί

Τραυματίστηκαν πάνω από 80 άνθρωποι - 2 παραμένουν εγκλωβισμένοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Tatan Syuflana)
Χάος στα συντρίμμια των τρένων που συγκρούστηκαν στην Ινδονησία / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκάρει το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/4) στην Ινδονησία. Δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της χώρας με τους νεκρούς να φτάνουν μέχρι τώρα τους 14. 

«Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα (...) έχουν επιβεβαιωθεί 14 θάνατοι», ανέφερε η εταιρεία, διευκρινίζοντας πως διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία άλλοι 84 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Άννα Πούρμπα, εκπρόσωπο της ινδονησιακής δημόσιας επιχείρησης σιδηροδρόμων KAI, δύο άνθρωποι, ακόμη στη ζωή, παραμένουν παγιδευμένοι στις παραμορφωμένες λαμαρίνες βαγόνι.

Το δυστύχημα έγινε στο τέλος της ημέρας κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Μπεκάσι Τιμούρ, κάπου 25 χιλιόμετρα ανατολικά της ινδονησιακής πρωτεύουσας. Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Τζακάρτα, Άσεπ Έντι Σουχέρι εξήγησε ότι συρμός μεγάλων αποστάσεων συγκρούστηκε με το τελευταίο βαγόνι, αποκλειστικά για γυναίκες, συρμού του προαστιακού σιδηροδρόμου, ο οποίος ήταν ακινητοποιημένος.

14 νεκροί από τη σύγκρουση των τρένων στην Ινδονησία / AP (Tatan Syuflana)

Επιβάτιδα στον συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου αναφέρθηκε στις στιγμές φρίκης που έζησε.

«Πίστεψα πως θα πέθαινα», είπε η Σαουσάν Σαρίφα, 29 ετών, από το κρεβάτι του νοσοκομείου RSUD όπου διακομίστηκε, με σπασμένο χέρι και βαθύ κόψιμο στο πόδι.

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, σ’ ένα κλάσμα του δευτερολέπτου», πρόσθεσε η νεαρή, που επέστρεφε από τη δουλειά με το δρομολόγιο που ενεπλάκη στη σύγκρουση. 

Συντρίμμια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Τζακάρτα

Έρευνες στα συντρίμμια των βαγονιών / AP (Tatan Syuflana)

«Έγιναν δυο αναγγελίες στο τρένο μας. Όλος ο κόσμος ετοιμαζόταν να κατέβει, και ξαφνικά ακούσαμε (...) εκκωφαντικό κρότο. Δεν προλάβαμε να βγούμε. Παγιδευτήκαμε πέφτοντας η μια πάνω στην άλλη μέσα στο τρένο. Δεν ξέρω τι απέγινε εκείνη που βρισκόταν από κάτω μου».

Φοβήθηκε ότι θα πέθαινε από ασφυξία, όπως λέει. «Δόξα τω Θεώ, ήμουν ψηλά και μπόρεσαν να με βγάλουν γρήγορα».

Πρακτικά όλα τα θύματα βρίσκονταν στο τελευταίο βαγόνι του συρμού του προαστιακού και σωστικά συνεργεία έκοβαν κομμάτια του αμαξώματος για να βγάλουν επιβάτες που παγιδεύτηκαν.

Μέσα στη νύχτα, διασώστες μοίραζαν φιάλες οξυγόνου, ενώ ασθενοφόρα περίμεναν, με τους φάρους αναμμένους.

Σιδηροδρομική τραγωδία με 14 νεκρούς στην Ινδονησία

Βαθιά θλίψη για τους νεκρούς του δυστυχήματος στην Ινδονησία / AP (Ahmad Ibrahim)

Το δυστύχημα προκάλεσε «μεγάλες ζημιές», τόνισε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης στην Τζακάρτα.

Οι 240 επιβαίνοντες στον συρμό που έπεσε πάνω σε αυτόν του προαστιακού είναι όλοι σώοι, διαβεβαίωσε η KAI.

Στο προηγούμενο συγκρίσιμο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδονησία είχαν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι και είχαν τραυματιστεί άλλοι περίπου είκοσι στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας τον Ιανουάριο του 2024.

Δύσκολες οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη η επιχείρηση διάσωσης / AP (Ahmad Ibrahim)

Τα συγκοινωνιακά δυστυχήματα δεν είναι ακριβώς σπάνια στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, πελώριο αρχιπέλαγος όπου αυτοκίνητα, τρένα, αεροσκάφη και πορθμεία συχνά δεν συντηρούνται όπως θα έπρεπε.

Το 2015, σύγκρουση σιδηροδρομικού συρμού με μικρό λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στοίχιζε τη ζωή σε 16 ανθρώπους στην Τζακάρτα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
 |
ΤΖΑΚΑΡΤΑ
 |
ΤΡΕΝΟ
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top