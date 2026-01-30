Ινδονησία: Τιμώρησαν παράνομο ζευγάρι με 140 βουρδουλιές

Με 140 βουρδουλιές τιμωρήθηκε παράνομο ζευγάρι στην επαρχία Ατσέχ στην Ινδονησία, μια από τις πιο σκληρές τιμωρίες του νόμου της Σαρίας.

Η ποινή εκτελέστηκε δημόσια σε πάρκο την Πέμπτη. Το ζευγάρι καταδικάστηκε για σεξουαλική επαφή εκτός γάμου και κατανάλωση αλκοόλ, κάτι που απαγορεύεται στη συγκεκριμένη συντηρητική περιοχή από όταν υιοθέτησε τον νόμο της Σαρίας το 2001.

Πηγή φωτογραφιών: Profimedia.gr

Συνολικά το ζευγάρι δέχθηκε 100 βουρδουλιές για σεξουαλική επαφή εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρίας στην Μπάντα Ατσέχ, Μοχάμαντ Ριζάλ. Μάλιστα η γυναίκα δεν άντεξε τη βαναυσότητα των χτυπημάτων και λιποθύμησε από τον πόνο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Aceh Publicly Canes Unmarried Couple 140 Times Each for Sex Outside Marriage and Alcohol



Sharia police in Indonesia’s Aceh province publicly caned an unmarried man and woman 140 times each on Thursday for having sex outside marriage and consuming alcohol, according to officials… pic.twitter.com/KduPo5RYWF — Network Axis Group (@NetAxisGroup) January 29, 2026

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το ζευγάρι ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που μαστιγώθηκαν δημόσια για παραβίαση του ισλαμικού νόμου. Ανάμεσά τους ήταν κι ένας αστυνομικός της Σαρία και η σύντροφός του, οι οποίοι συνελήφθησαν σε ιδιωτικό χώρο σε κοντινή απόσταση από το πάρκο. Το ζευγάρι αυτό δέχτηκε 23 χτυπήματα ο καθένας.

«Δεν κάνουμε εξαιρέσεις, ειδικά για τα δικά μας μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει το όνομά μας», είπε ο Ριζάλ ανακοινώνοντας την ποινή για τον συνάδελφό του.

Οι σεξουαλικές επαφές απαγορεύονται για ανύπαντρα ζευγάρια στην επαρχία Ατσέχ, τη μοναδική περιοχή στην Ινδονησία, που αποτελεί το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κράτος στον κόσμο, όπου επιβλήθηκε η Σαρία.

Η τιμωρία με βούρδουλα εφαρμόζεται στο Ατσέχ για διάφορα αδικήματα, ανάμεσά τους ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι σεξουαλικές επαφές μεταξύ ομοφυλόφιλων και το σεξ εκτός γάμου.

Το 2025 δύο άνδρες μαστιγώθηκαν δημόσια 76 φορές ο καθένας, αφού καταδικάστηκαν ότι διατηρούσαν σεξουαλικές σχέσεις.

