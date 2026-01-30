Ινδονησία: Τιμώρησαν παράνομο ζευγάρι με 140 βουρδουλιές

Λιποθύμησε η γυναίκα από τη σκληρή τιμωρία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 11:45 Σοφία Παυλίδου: «Έχω βρει τον άνθρωπό μου, αλλά όπως είμαι εγώ σήμερα»
30.01.26 , 11:29 Nova: Σαρώνει στα EE BAFTA Film Awards 2026 με 45 υποψηφιότητες!
30.01.26 , 11:28 «Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
30.01.26 , 11:12 CUPRA: Δείτε τις νέες τιμές και τα προωθητικά προγράμματα
30.01.26 , 11:09 Στρατιωτικές Σχολές: Εκπαίδευση με κύρος και προοπτικές
30.01.26 , 11:07 Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
30.01.26 , 10:58 Ινδονησία: Τιμώρησαν παράνομο ζευγάρι με 140 βουρδουλιές
30.01.26 , 10:51 Φωτεινή Πετρογιάννη: «Δεν ξέρω αν θα φάμε κουφέτα από την Ε. Βουλγαράκη»
30.01.26 , 10:39 Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
30.01.26 , 10:06 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
30.01.26 , 10:01 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας
30.01.26 , 09:53 ΠΑΟΚ: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των αγώνων με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα
30.01.26 , 09:43 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Είμαι η εθνική σας προξενήτρα!»
30.01.26 , 09:34 BMW Motorrad: Αυτοί είναι οι νέοι συνεργάτες
30.01.26 , 09:05 Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Στη Χαλκιδική για την κηδεία της μητέρας του
MasterChef: Ποιος δεν πήρε το εισιτήριο για το σπίτι;
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών
Υιοθετήθηκε το pitbull που σκότωσε το 2χρονο αγοράκι στη Ζάκυνθο
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
140 βουρδουλιές σε ζευγάρι στην Ινδονησία – Δημόσια τιμωρία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με 140 βουρδουλιές τιμωρήθηκε παράνομο ζευγάρι στην επαρχία Ατσέχ στην Ινδονησία, μια από τις πιο σκληρές τιμωρίες του νόμου της Σαρίας

Η ποινή εκτελέστηκε δημόσια σε πάρκο την Πέμπτη. Το ζευγάρι καταδικάστηκε για σεξουαλική επαφή εκτός γάμου και κατανάλωση αλκοόλ, κάτι που απαγορεύεται στη συγκεκριμένη συντηρητική περιοχή από όταν υιοθέτησε τον νόμο της Σαρίας το 2001. 

Μπρουνέι: Λιθοβολισμός μέχρι θανάτου για τους ομοφυλόφιλους

140 βουρδουλιές σε ανύπαντρο ζευγάρι στην Ινδονησία 1

Πηγή φωτογραφιών: Profimedia.gr

Συνολικά το ζευγάρι δέχθηκε 100 βουρδουλιές για σεξουαλική επαφή εκτός γάμου και 40 για κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Σαρίας στην Μπάντα Ατσέχ, Μοχάμαντ Ριζάλ. Μάλιστα η γυναίκα δεν άντεξε τη βαναυσότητα των χτυπημάτων και λιποθύμησε από τον πόνο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. 

 

 

Υπουργείο Εξωτερικών: Ιστορικό βήμα ο νόμος για τη Σαρία στη Θράκη

140 βουρδουλιές σε ανύπαντρο ζευγάρι στην Ινδονησία 2

Πηγή φωτογραφιών: Profimedia.gr

 Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το ζευγάρι ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που μαστιγώθηκαν δημόσια για παραβίαση του ισλαμικού νόμου. Ανάμεσά τους ήταν κι ένας αστυνομικός της Σαρία και η σύντροφός του, οι οποίοι συνελήφθησαν σε ιδιωτικό χώρο σε κοντινή απόσταση από το πάρκο. Το ζευγάρι αυτό δέχτηκε 23 χτυπήματα ο καθένας.

Economist: Η Ελλάδα ετοιμάζεται να καταργήσει την υποχρεωτική εφαρμογή της σαρία

«Δεν κάνουμε εξαιρέσεις, ειδικά για τα δικά μας μέλη. Αυτό σίγουρα αμαυρώνει το όνομά μας», είπε ο Ριζάλ ανακοινώνοντας την ποινή για τον συνάδελφό του.

140 βουρδουλιές σε ανύπαντρο ζευγάρι στην Ινδονησία 3

Πηγή φωτογραφιών: Profimedia.gr

Οι σεξουαλικές επαφές απαγορεύονται για ανύπαντρα ζευγάρια στην επαρχία Ατσέχ, τη μοναδική περιοχή στην Ινδονησία, που αποτελεί το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κράτος στον κόσμο, όπου επιβλήθηκε η Σαρία. 

140 βουρδουλιές σε ανύπαντρο ζευγάρι στην Ινδονησία 4

Πηγή φωτογραφιών: Profimedia.gr

Η τιμωρία με βούρδουλα εφαρμόζεται στο Ατσέχ για διάφορα αδικήματα, ανάμεσά τους ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ, οι σεξουαλικές επαφές μεταξύ ομοφυλόφιλων και το σεξ εκτός γάμου. 

Το 2025 δύο άνδρες μαστιγώθηκαν δημόσια 76 φορές ο καθένας, αφού καταδικάστηκαν ότι διατηρούσαν σεξουαλικές σχέσεις. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
 |
ΣΑΡΙΑ
 |
ΤΙΜΩΡΙΑ
 |
ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top