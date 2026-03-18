Η σειρά που πήρε νωρίς το πράσινο φως για την επόμενη σεζόν!

Πάει κάπου το μυαλό σας; Όλο το ρεπορτάζ του Breakfast@star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σειρά «Τότε και Τώρα» ανανεώθηκε για την επόμενη σεζόν από τον ΣΚΑΪ.
  • Οι δημιουργοί Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη υπέγραψαν συμβόλαια για τη συνέχεια της σειράς.
  • Η Λιλή Πυράκη τόνισε τη σημασία της επιτυχίας του project και την επένδυση του σταθμού σε επιτυχημένα concept.
  • Η σειρά συνδυάζει μυθοπλασία και σατιρικά στοιχεία, διατηρώντας τη φρεσκάδα της ψηφιακής εκκίνησής της.
  • Η ανανέωση αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στους δημιουργούς και την αξία των τηλεοπτικών προϊόντων.

Στον ΣΚΑΪ φαίνεται ότι επενδύουν στα τηλεοπτικά project που αποδεικνύονται επιτυχημένα, και ένα από αυτά είναι η σειρά «Τότε και Τώρα». Το συγκεκριμένο project, που ξεκίνησε από το YouTube και κατάφερε να μεταφερθεί με επιτυχία στην τηλεόραση, έχει ήδη εξασφαλίσει τη συνέχεια του και για την επόμενη σεζόν. Οι δημιουργοί του, Αλέξανδρος Τσουβέλας και Έλενα Χαραλαμπούδη, υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους, διασφαλίζοντας έτσι την τηλεοπτική συνέχεια της σειράς.

Η Λιλή Πυράκη, μιλώντας στο Breakfast@Star, τόνισε τη σημασία της επιτυχίας αυτού του project: «Το καλό τηλεοπτικό προϊόν βρίσκει τον δρόμο του, ακόμα και σε ένα περιβάλλον ψυχαγωγικό που μπορεί να έχει προβλήματα, αυτό ξεχωρίζει». Επιπλέον, αναφέρθηκε στη συνέπεια και την επένδυση του σταθμού στα επιτυχημένα concept: «Το project «Τότε και Τώρα» έκλεισε για την επόμενη σεζόν, και οι δημιουργοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι», σημείωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τη δουλειά των παιδιών πίσω από τη σειρά.

Ο ΣΚΑΪ επενδύει σε επιτυχημένο project: Πήρε ήδη φως για την επόμενη σεζόν

Η σειρά ξεχωρίζει για τη δυνατότητά της να συνδυάζει μυθοπλασία και σατιρικά στοιχεία, παραμένοντας προσαρμοσμένη στους τηλεοπτικούς κανόνες χωρίς να χάνει τη φρεσκάδα και τη γοητεία της ψηφιακής εκκίνησής της. Όπως ανέφερε η Λιλή Πυράκη, «Η παραγωγή, η ιδέα και το στήσιμο είναι των δημιουργών. Ο κόσμος το ακολούθησε, γι’ αυτό και το στηρίζει ο σταθμός», αναδεικνύοντας τη σημασία του σωστού concept και της σωστής εκτέλεσης.

Η ανανέωση του project για την επόμενη σεζόν είναι επίσης μια «ψήφος εμπιστοσύνης» του ΣΚΑΪ σε δημιουργούς και τηλεοπτικά προϊόντα που αποδεικνύουν την αξία τους στην πράξη. Όπως τόνισε η Λιλή Πυράκη, «Το στοίχημα το κέρδισαν τα παιδιά. Συγχαρητήρια», επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και τη δυναμική της σειράς.

