Άραξος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των τραυματιών

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των τραυματιών στο αεροδρόμιο Αράξου

«Κατέρρευσε η σκάλα και βρεθήκαμε στο κενό από ύψος 2,5 με 3 μέτρων»

Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (2/5/2026)
Έρευνες διεξάγονται για το σοκαριστικό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου, μετά την κατάρρευση σκάλας επιβίβασης και τον τραυματισμό τριών ατόμων κατά τη διάρκεια τελετής ονοματοδοσίας αεροσκάφους. Οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο προκαλούν σοκ.

Είναι η στιγμή που η σκάλα επιβίβασης, στην οποία βρίσκονταν τεχνικοί και δημοσιογράφοι που κάλυπταν την τελετή ονοματοδοσίας αεροσκάφους ξένης εταιρείας, μετατοπίζεται, γέρνει μπροστά και όλοι τους βρίσκονται στο κενό.

Στο αεροδρόμιο του Αράξου επικρατεί πανικός. Ακούγονται κραυγές πόνου. Στην πίστα βρίσκονται τραυματισμένοι δύο άντρες και μία γυναίκα.

«Έπεσα με το πόδι, έπεσα με τον εξοπλισμό μου. Ήρθαν και άλλα άτομα πίσω μας. Ξαφνικά κατέρρευσε η σκάλα και βρεθήκαμε όλοι κάτω», λέει ο φωτορεπόρτερ Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος που τραυματίστηκε. Όπως αναφέρει, έπεσε από ύψος περίπου 2,5 με 3 μέτρων.

Ο γιατρός του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Ευάγγελος Δημητρόπουλος, ήταν στην τελετή ως ερασιτέχνης φωτογράφος. Έπεσε κι εκείνος από τη σκάλα, ωστόσο, όπως αποκαλύπτει, έτρεξε αμέσως να βοηθήσει τους τραυματίες.

«Σηκώθηκα κουτσός κι εγώ, πήρα το πόδι στο χέρι, αναγκάστηκα να το ανατάξω τυφλά... Φώναζα “είμαι γιατρός, είμαι γιατρός, άφησέ με να σε βοηθήσω”... Ούρλιαζε η γυναίκα από τον πόνο. “Θεέ μου, τι είναι αυτό που πάθαμε;"».

Ένα 24ωρο μετά το σοκαριστικό ατύχημα, κανείς ακόμη δεν γνωρίζει πόσα άτομα ήταν πάνω στη σκάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης είχαν δώσει διαπιστεύσεις σε δέκα άτομα.

«Γραπώθηκα από τα κάγκελα για να μην πέσω στο κενό»

«Ασυναίσθητα εντελώς, αντανακλαστικά θα έλεγα, πέταξα το κινητό, το οποίο έφυγε κυριολεκτικά στον αέρα, και γραπώθηκα από τα κάγκελα για να μπορέσω να κρατηθώ», είναι τα λόγια της δημοσιογράφου Μαρίας Ορφανού.

Από τις Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Με ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματίες.

