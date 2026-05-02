Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους για λόγους υγείας, θα ζητήσει ο δικηγόρος του 89χρονου «πιστολέρο» που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο. Την ίδια ώρα, συγγενείς του κατηγορούμενου, που αναμένεται να μεταφερθεί στον Κορυδαλλό, εμφανίζονται πρόθυμοι να τον πάρουν υπό την εποπτεία τους. Όσοι έζησαν τις ένοπλες επιθέσεις είναι ακόμη σε κατάσταση σοκ. Το ρεπορτάζ είναι της Άννας Σταματιάδου.

Πριν μεταφερθεί καλά-καλά στον Κορυδαλλό, ο 89χρονος κατηγορούμενος που τραυμάτισε πέντε ανθρώπους με την καραμπίνα του σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, ετοιμάζεται να ζητήσει δια του δικηγόρου του αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους. Ο ηλικιωμένος, που κατάφερε να ξεγλιστρήσει για ώρες από τις αρχές οργανώνοντας ακόμη και σχέδιο φυγής στο εξωτερικό, έχει, όπως λέει, προβλήματα υγείας.

«Στον εντολέα μου έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονική συσκευή βηματοδότη γιατί έχει καρδιακή ανεπάρκεια και κινδυνεύει από συγκοπή ή άλλο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Επειδή έχει και άλλα θέματα υγείας από το πεπτικό του σύστημα, θα υποβάλω αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους», αναφέρει ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλης Νουλέζας.

Στο χωριό Χανδρινό, εκεί όπου ο 89χρονος συνήθιζε να περνά τα καλοκαίρια του, οι γείτονες δεν είχαν καταλάβει τίποτα.

Ακόμη και όσοι αντίκριζαν τον 89χρονο στα δικαστήρια δεν πίστευαν ότι ο ηλικιωμένος με το αργό βήμα και την ευγενική φυσιογνωμία ήταν ένας άνθρωπος... εξπέρ στα όπλα, που θα στόχευε από απόσταση αναπνοής εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ και θα έστελνε στο νοσοκομείο πέντε άτομα επειδή δεν μπορούσε να βγάλει σύνταξη στην Ελλάδα.

Β. Νουλέζας: «Συγγενείς του 89χρονου θέλουν να τον φιλοξενήσουν»

Τέσσερις από τους πέντε τραυματίες πήραν εξιτήριο. Ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό». Όλοι είναι σε σοκ.

Ωστόσο, κάποιοι συγγενείς του 89χρονου – παρά το ψυχιατρικό του ιστορικό και τις δύο ένοπλες επιθέσεις με καραμπίνα – φέρονται να είναι πρόθυμοι να τον περιθάλψουν.

«Υπάρχουν συγγενείς στη Θεσσαλία που θέλουν να τον φιλοξενήσουν και να αναλάβουν την ιατρική του φροντίδα», λέει ο κ. Νουλέζας για τον 89χρονο.