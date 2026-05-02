«Λυγίζει» στο Star o «βασιλιάς των ανταλλακτικών» μετά τη φωτιά στο Ίλιον

«Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα», λέει ο Γιώργος Κυπαρίσσης

Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (2/5/2026)
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που πήρε φωτιά στο Ίλιον, καταστρέφοντας όλα τα διαμερίσματα του κτιρίου, μίλησε αποκλειστικά στο STAR και τον Βαγγέλη Γκούμα. Είναι ο «βασιλιάς των ανταλλακτικών», Γιώργος Κυπαρίσσης, που είχε απαχθεί πριν από χρόνια και πλήρωσε λύτρα για να αφεθεί ελεύθερος. Ο επιχειρηματίας απαντά σε όσους λένε ότι η φωτιά δεν ξέσπασε τυχαία και «λυγίζει», αφού από τύχη, όπως λέει, γλίτωσε η οικογένειά του. 

Η εικόνα της πολυκατοικίας στο Ίλιον μετά τη φωτιά είναι αποκαρδιωτική. Κατεστραμμένες περιουσίες, αποκαΐδια και τα διαμερίσματα των δύο ορόφων να έχουν γίνει στάχτη.

Ο «βασιλιάς των ανταλλακτικών» έζησε για άλλη μια φορά τον τρόμο - «Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα»

Ο Γιώργος Κυπαρίσσης, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μιλώντας αποκλειστικά στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα, περιγράφει τον τρόμο που έζησε όταν αντίκρισε την επιχείρησή του να καίγεται από άκρη σε άκρη. Από θαύμα, λέει, δεν υπήρξαν θύματα.

«Αισθάνομαι τυχερός που δεν έχασα τους γονείς μου και δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα», λέει.

«Με πήρε η μάνα μου τηλέφωνο και μου λέει “καίγεται το μαγαζί”. Τα παράτησα όλα και πήγα κάτω. Είδα ένα μαγαζί λαμπαδιασμένο, όλο το σπίτι λαμπαδιασμένο».

«Δεν ήταν ασφαλισμένα η επιχείρηση και το κτίριο»

Ο Γιώργος Κυπαρίσσης μιλάει στην κάμερα του Star και δίνει απαντήσεις σε όσους αφήνουν υπόνοιες για τα αίτια της φωτιάς. Τόσο το κτίριο όσο και η επιχείρηση δεν ήταν ασφαλισμένα, όπως λέει.

«Δεν είχαμε ασφάλεια στον χώρο. Είναι το πατρικό μου. Εκεί μεγάλωσα, εκεί έχω τις παιδικές μου αναμνήσεις και από εκεί ξεκίνησε και η επιχείρηση».

Η απαγωγή του «βασιλιά των ανταλλακτικών» - «Δεν ήξερα αν θα ζήσω ή θα πεθάνω»

Γνωστός ως «ο βασιλιάς των ανταλλακτικών», ο Γιώργος Κυπαρίσσης το 2021 είχε πέσει θύμα απαγωγής. Εκείνος και η οικογένειά του δοκιμάζονται για δεύτερη φορά. Προσπαθεί ακόμη να ξεχάσει όσα τρομακτικά έζησε στα χέρια των απαγωγέων του. Για 66 ημέρες η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή.

«Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι σε ένα δωμάτιο κλεισμένος, να σε έχουν δεμένο και να μην ξέρεις αν θα ζήσεις ή αν θα πεθάνεις».

Οι απαγωγείς του τον άφησαν ελεύθερο στο Τατόι, αφού οι συγγενείς του έδωσαν 800.000 ευρώ σε λύτρα.

«Δεν έχω δεχθεί απειλές - Περιμένω το πόρισμα της Πυροσβεστικής»

Το κτίριο που κάηκε είναι ιδιοκτησία της οικογένειάς του. Εμπρησμός ή ατύχημα; Υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση της πυρκαγιάς με την πολύκροτη υπόθεση απαγωγής;

B. Γκούμας: Δεχθήκατε απειλές μετά απ’ αυτό;

Γ. Κυπαρίσσης: Όχι, δεν έχω δεχθεί απειλές.

B. Γκούμας: Περιμένετε το πόρισμα της Πυροσβεστικής;

Γ. Κυπαρίσσης:  Αυτό περιμένω, γιατί στην αρχή νόμιζαν ότι το είχα ασφαλίσει και θα πάρω αποζημίωση.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

