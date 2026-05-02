Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα με ανταλλακτικά στο Ίλιον, την Πέμπτη 30/4, επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το κτίριο καταστρέφοντας ολοσχερώς τέσσερα διαμερίσματα. Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες στην αυτοψία που έκανε στο κτίριο το Star.

H πυρκαγιά ξεκίνησε από το ισόγειο και τύλιξε στις φλόγες τα διαμερίσματα που βρίσκονταν από πάνω. Νέα βίντεο ντοκουμέντα δείχνουν την κόλαση που έζησαν όχι μόνο οι ένοικοι της πολυκατοικίας, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής.

Στη γειτονιά επικράτησε πανικός και το ένα πυροσβεστικό έφτανε μετά το άλλο.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021

Ο ιδιοκτήτης, γνωστός ως «βασιλιάς των ανταλλακτικών» ήρθε ξανά στο προσκήνιο για δυσάρεστο λόγο. Το 2021 είχε πέσει θύμα απαγωγής. Επί δυο μήνες τον είχαν σε ένα υπόγειο μέχρι που τον απελευθέρωσαν, όταν έλαβαν λύτρα ύψους 800.000 ευρώ. Η αστυνομία είχε εξιχνιάσει την υπόθεση προχωρώντας σε τρεις συλλήψεις.

Χθες το πρωί, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων και Εμπρησμού, ερευνούσε το χώρο, προκειμένου να διαπιστώσει την αιτία της πυρκαγιάς.

Στην αυτοψία του Βαγγέλη Γκούμα στο κτίριο, φαίνεται πως τα πάντα έχουν γίνει στάχτη.

Οι ένοικοι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Φιλοξενήθηκαν από οικεία τους πρόσωπα, καθώς πια δεν έχουν σπίτι να μείνουν.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

