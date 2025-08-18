Νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι άνδρας στον Άγιο Παντελεήμονα

Τι εξετάζει η αστυνομία

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Άγιος Παντελεήμονας: Άνδρας Νεκρός Με Σφαίρα Στο Κεφάλι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας  στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν οι αρχές εντόπισαν άνδρα νεκρό από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι 35χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος δέχτηκε τη σφαίρα στο κεφάλι, γεγονός που του επέφερε άμεσο θάνατο.

Οι αρχικές εκτιμήσεις των αστυνομικών κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, πιθανότατα συνδεδεμένο με υποθέσεις ναρκωτικών.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αρχές, ενώ ισχυρές δυνάμεις της Ασφάλειας πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών υπόπτων.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΣ
