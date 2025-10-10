Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ

Συμμετέχουν στην απεργία ΗΣΑΠ, μετρό και τραμ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.25 , 16:53 Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης!
10.10.25 , 16:11 Oι δέκα υγιεινές τροφές- σύμμαχοι κατά της κατάθλιψης
10.10.25 , 15:54 Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ μαθητών - Στον ανακριτή Τρίπολης ο 13χρονος
10.10.25 , 15:52 Δροσιά: Τα Μηνύματα Του Δράστη Με Την Πρώην Σύζυγο Θύματος
10.10.25 , 15:44 Θέμης Αδαμαντίδης: Αυτή είναι η... γυναίκα του, που ήταν μαζί στο παρελθόν!
10.10.25 , 15:28 Iσραήλ: Κορυφώνεται η αγωνία των συγγενών για την επιστροφή των ομήρων
10.10.25 , 15:22 Αντωνία Καλλιμούκου: Οι πρώτες εικόνες με τον νεογέννητο γιο της στο κέντρο
10.10.25 , 14:46 GNTM: «Συγκεντρωθείτε, ξεκινάει η μάχη!» - Αρχίζει το boot camp
10.10.25 , 14:43 Τέλος τα ραντεβού για νέες ταυτότητες έως τον Απρίλιο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη
10.10.25 , 14:31 Cash or Trash: Tσάι και συμπάθεια με... συνδαιτυμόνα τη Δέσποινα Μοιραράκη!
10.10.25 , 14:27 Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
10.10.25 , 14:21 Εβάν Φουρνιέ: Θα αγωνιστεί με την Ντουμπάι;
10.10.25 , 14:18 Μαρία Κίτσου: Από το βραβείο Μελίνα Μερκούρη στον ρόλο της «Ξένιας»
10.10.25 , 14:11 Βέλγιο: Στόχος τρομοκρατών ο πρωθυπουργός της χώρας
10.10.25 , 13:59 Αννα Λιβαθυνού: Θα κάνει βραδινή εκπομπή με τον Παναγιώτη Στάθη;
Φοινικούντα: Ποιος είναι ο βασικός κληρονόμος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Φοινικούντα: «Γράφω αυτή τη διαθήκη σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ
Μπόμπα - Τανιμανίδη: City break σε ρομαντικό προορισμό για ζευγάρια!
Τέλος τα ραντεβού για νέες ταυτότητες έως τον Απρίλιο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη
Θέμης Αδαμαντίδης: Αυτή είναι η... γυναίκα του, που ήταν μαζί στο παρελθόν!
Αντωνία Καλλιμούκου: Οι πρώτες εικόνες με τον νεογέννητο γιο της στο κέντρο
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Μαγνήσιο: Από ποιες ασθένειες προστατεύει - Η δυσάρεστη παρενέργεια
Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Ο κρυφός γάμος και η σχέση της με τον Αλβέρτο του Μονακό
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Και οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ θα συμμετάσχουν στη νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν εξαγγείλει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργαζόμενοι στο Μετρό, τον ΗΣΑΠ και στο Τραμ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 17:00 έως τη λήξη της βάρδιας. 

Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

Οι εργαζόμενοι αντιτίθενται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και στις 13 ώρες εργασίας. 

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ απαριθμεί θα βασικά αιτήματα της απεργιακής κινητοποίησης που είναι:

  • Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο
  • Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού
  • Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές
  • Κατάργηση της εισφοράς 2%
  • Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017
  • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο
  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους
  • Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου

Η ΓΣΕΕ από την πλευρά της καλεί σε συναλλητήριο στο Σύνταγμα στις 11:00, ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας.

Στις κινητοποιήσει θα συμμετάσχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΓΣΕΕ
 |
ΑΔΕΔΥ
 |
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
 |
ΜΕΤΡΟ
 |
ΤΡΑΜ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top