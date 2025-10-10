Απεργία στις 14 Οκτωβρίου και στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ

Και οι εργαζόμενοι σε Μετρό και Τραμ θα συμμετάσχουν στη νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν εξαγγείλει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργαζόμενοι στο Μετρό, τον ΗΣΑΠ και στο Τραμ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 17:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι εργαζόμενοι αντιτίθενται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και στις 13 ώρες εργασίας.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ απαριθμεί θα βασικά αιτήματα της απεργιακής κινητοποίησης που είναι:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο. Απαίτηση για 7ωρο/5ήμερο/35ωρο

Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

Κατάργηση της εισφοράς 2%

Ξεπάγωμα της διετίας 2016-2017

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου

Η ΓΣΕΕ από την πλευρά της καλεί σε συναλλητήριο στο Σύνταγμα στις 11:00, ενάντια στο 13ωρο και στην περαιτέρω ελαστικοποίηση των όρων εργασίας.

Στις κινητοποιήσει θα συμμετάσχει και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.