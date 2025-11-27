First Dates: Τα τρία πράγματα που κοιτάζει ο Παύλος σε μια γυναίκα!

Ο Παύλος από την Αθήνα πήγε αποφασισμένος στο First Dates για να γνωρίσει μία κοπέλα ακριβώς όπως τη θέλει!

Αφού αρχικά έκανε τα κομπλιμέντα του στη Ζενεβιέβ, απάντησε στην παρουσιάστρια ποια είναι αυτά που κοιτάζει σε μια γυναίκα. «Μου αρέσουν οι μελαχρινές. Εντάξει, μην είναι ψηλή γυναίκα. Δεν είμαι πρώτο μπόι. Μ' αρέσει να είναι λίγο petite. Προσεγμένη. Να περιποιείται τα άκρα... χέρια, πόδια. Κοιτάω τα νύχια και κοιτάω και τα πόδια. Τις πατούσες. Να είναι περιποιημένες... έχω πρόβλημα», είπε ο Παύλος στη Ζεν.

Αν δεν είναι περιποιημένες οι φτέρνες δεν μπορεί να λειτουργήσει! «Μεγαλύτερη σημασία για μένα στον άνθρωπο έχει η αύρα του. Είναι αυτό που καθορίζει το αν θα συνεχίσεις να έχεις επικοινωνία και επαφή μαζί του», είπε στο cue του.

Με το που κάθισε στο μπαρ, ο παίκτης ρώτησε τον Τάσο τι κοιτάζει σε μια γυναίλα. «Την αύρα. Αυτό που νιώθω. Έχω κι ένα θεματάκι με τα γόνατα», απάντησε ο μπάρμαν του First Dates.

«Τρία πράγματα με νοιάζουν. Με αυτή τη σειρά, όμως... φάτσα, πατούσα, πωπός. Όταν δε φαίνεται το δεύτερο για ευνόητους λόγους, πάμε στο τρίτο. Κι όταν μπορέσουμε, το δεύτερο. Ελπίζω να μην μπει με κλειστό. Έστω μια peep-toe γόβα», είπε στη συνέχεια ο Παύλος.

