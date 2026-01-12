Χαλκίδα: Τι δείχνουν οι σημειώσεις στα βιβλία του 15χρονου που αυτοκτόνησε

«Θέλω να μάθω ποιοι οδήγησαν το παιδί μου στον θάνατο», λέει η μητέρα

Ελλαδα
Τι λέει η μητέρα του 15χρονου. Οι σημειώσεις και τα μηνύματα που βρέθηκαν στα τετράδιά του / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία στην αυτοκτονία του 15χρονου στη Χαλκίδα δίνουν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στα σχολικά βιβλία και τα τετράδια του παιδιού, που έδειξε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» η μητέρα του.

Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Του λένε σε μηνύματα πού να πάει να πέσει»

Η γυναίκα επιμένει ότι το παιδί της οδηγήθηκε στο απονενοημένο διάβημα λόγω του bullying που δεχόταν, ενώ υποστηρίζει ότι κάποιοι άλλοι τον οδηγήσαν στην Υψηλή Γέφυρα, απ΄όπου έκανε «βουτιά θανάτου», βάζοντας τέλος στη ζωή του. 

Χαλκίδα: Ο 15χρονος που αυτοκτόνησε

Αυτό, όπως λέει η ίδια, φαίνεται και στα μηνύματα που είναι γραμμένα στα βιβλία του αδικοχαμένου γιου της. Εκεί είναι γραμμένες λέξεις όπως «Είναι μουσουλμάνος», «Χάρος», αλλά και υβριστικούς στίχους που υποδηλώνουν βία σε βάρος του 15χρονου. 

Χαλκίδα

Αυτοκτονία 15χρονου στη Χαλκίδα

Χαλκίδα: Οι σημειώσεις στα τετράδια του 15χρονου που αυτοκτόνησε

Ανάμεσα στις σημειώσεις, ξεχωρίζει και ένα απόσπασμα από ραπ τραγούδι, το οποίο αναφέρει: «Σήμερα πάλι ρουτίνα, πάλι κοιτάω την ίδια βιτρίνα, από μικρός μες στην κομπίνα, σκάω με μαύρα σαν να είναι κηδεία».

Χαλκίδα: Στίχος στο τετράδιο του 15χρονου που αυτοκτόνησε

Ακόμα, ερωτήματα έχει γεννήσει ένα σκίτσο που βρέθηκε ζωγραφισμένο σε τετράδιο του παιδιού, το οποίο η μητέρα του ερμηνεύει ως το σημείο όπου αυτοκτόνησε. 

Αυτοκτονια 15χρονου στη Χαλκίδα - Τι δείχνουν οι σημειώσεις τους

«Θέλω να αναπαυτεί η ψυχή του. Θέλω να μάθω ποιοι και γιατί οδήγησαν εκεί το παιδί του. Το παιδί μου το φάγανε! Όποιος το έχει κάνει θέλω να πληρώσει. Θα το τραβήξω μέχρι το τέλος», δήλωσε συντετριμμένη η μητέρα του στην εκπομπή. 

Τα εν λόγω μηνύματα είναι στη διάθεση των αρχών που ερευνούν την υπόθεση. Προς το παρόν δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κάποιος ή κάποιοι να παρακίνησαν τον 15χρονο στην αυτοκτονία. 

Η αυτοκτονία του 15χρονου, το βίντεο με τον ξυλοδαρμό και οι καταγγελίες για bullying

O 15χρονος μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου το πρωί της Δευτέρας έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας χάνοντας τη ζωή του. 

Τα γεγονότα άρχισαν να ξεδιπλώνονται λίγες ώρες μετά το περιστατικό, όταν ήρθε στο φως βίντεο ντοκουμέντο που φέρεται να καταγράφει σκηνές βίας σε βάρος του ανήλικου. Στο οπτικό υλικό, το αγόρι, ντυμένο με μπλε μπλούζα, φαίνεται αρχικά να εμπλέκεται σε συμπλοκή με συνομήλικό του. Στη συνέχεια πέφτει στο έδαφος και, ενώ βρίσκεται ακινητοποιημένο, δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα και κλωτσιές από δεύτερο ανήλικο, την ώρα που άλλοι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν και καταγράφουν το περιστατικό χωρίς να παρεμβαίνουν.

Χαλκίδα: Bίντεο με bullying στον μαθητή που αυτοκτόνησε

Η οικογένεια του 15χρονου κάνει λόγο για ένα περιβάλλον συστηματικού εκφοβισμού, υποστηρίζοντας ότι το παιδί δεχόταν bullying από συμμαθητές του, γεγονός που, όπως εκτιμούν, επιβάρυνε σοβαρά την ψυχολογική του κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία διερευνά όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν επίσημες καταγγελίες για περιστατικά bullying προς τις Αρχές. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ισχυρισμοί από την πλευρά της οικογένειας, ωστόσο «αστυνομικά δεν είχε καταγραφεί κάποια σχετική αναφορά». Παράλληλα, τόνισε πως παραμένει άγνωστο αν είχαν γίνει ενέργειες ή αναφορές σε επίπεδο σχολείου.

Η αστυνομία καλεί όποιον διαθέτει οποιοδήποτε σχετικό υλικό να το προσκομίσει, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στον χρόνο λήψης του βίντεο όσο και στην ψυχολογική κατάσταση του παιδιού πριν από το τραγικό συμβάν, στοιχεία που θεωρούνται καθοριστικά για την πλήρη κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατό του.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ζητώντας απαντήσεις και δικαίωση για την απώλεια ενός ακόμη παιδιού.

 

