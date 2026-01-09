Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Του λένε σε μηνύματα πού να πάει να πέσει»

Όσα αποκάλυψαν η μητέρα και η αδελφή του στις «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 18:46 Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
09.01.26 , 18:39 Τζίνα Δημητροπούλου: «Το θέατρο με έμαθε να ακούω πραγματικά»
09.01.26 , 18:32 Η νέα ηλεκτρική Mercedes CLA στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»
09.01.26 , 18:23 Σέρρες: Στη φυλακή ο ανήλικος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 17χρονο
09.01.26 , 17:54 Γιώργος Πατούλης: Η ανάρτηση για τον χαμό του ξαδέλφου του, Χρήστου Πολίτη
09.01.26 , 17:27 Tροχαίο Κορινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της
09.01.26 , 17:18 PEUGEOT 408: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
09.01.26 , 17:12 Καιρίδης προς Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Άσε μας κουκλίτσα μου»!
09.01.26 , 17:09 Μαρία Αναστασοπούλου: Η αποκάλυψη για τον χωρισμό από τον Γιάννη Κολοκυθά
09.01.26 , 16:23 Αντώνης Ρέμος: Αναβάλλονται οι εμφανίσεις του με τον Χρήστο Μάστορα
09.01.26 , 16:10 Αντώνης Καφετζόπουλος: Σπάνια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Βάσω
09.01.26 , 16:09 Στα «λευκά» Ιωάννινα, Μέτσοβο, Ζαγοροχώρια - Δείτε φωτογραφίες
09.01.26 , 16:01 Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Του λένε σε μηνύματα πού να πάει να πέσει»
09.01.26 , 15:53 Έλενα Παπαρίζου: Η σέξι μεταμόρφωση σε ντίβα του καμπαρέ καθήλωσε το κοινό
09.01.26 , 15:44 ΝΟVA: 11 υποψηφιότητες στα «The Actor Awards 2026» για ταινίες
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
«Τον βρήκα νεκρό στο σπίτι του» - Τι λέει ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη
Ο Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»
Tροχαίο Κορινθία: Έγκυος η 17χρονη που σκοτώθηκε με τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Θάνατος 15χρονου μετά την πτώση του από τη γέφυρα της Χαλκίδας- Τι είπαν η μητέρα και η αδελφή του στις "Αλήθειες με τη Ζήνα"
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο 15χρονου μαθητή, που έπεσε από τη γέφυρα της Χαλκίδας, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου. 

Χθες, τελέστηκε η κηδεία του σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Η οικογένεια, φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές αποχαιρέτησαν τον Λεωνίδα με λευκά μπαλόνια, λουλούδια, ενώ μπομπονιέρες μοιράστηκαν στο τελευταίο αντίο. 

Κηδεία 15χρονου μετά την πτώση του από τη γέφυρα της Χαλκίδας/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Κηδεία 15χρονου μετά την πτώση του από τη γέφυρα της Χαλκίδας/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Ο 15χρονος είχε πει στην οικογένειά του πως θα πήγαινε για τα κάλαντα και μετά θα έβγαινε βόλτα με τους φίλους του. Δεχόταν bullying για την εμφάνισή του και το βάρος του, τον ταπείνωναν, λέει η οικογένειά του, που αναζητά να μάθει την αλήθεια για τον 15χρονο και ποιος τον οδήγησε στον θάνατο. 

«Το παιδί μου το φάγανε. Πίσω από τον θάνατό του, κάποιοι άλλοι είναι», είπε η μητέρα του 15χρονου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Του λένε σε μηνύματα πού να πάει να πέσει»

«Το κινητό και το τάμπλετ του βρίσκονται στις Αρχές. Η αδελφή του είχε τους κωδικούς και διαβάσαμε τα μηνύματά του. Βγήκε κι ένα άλλο μήνυμα, με το οποίο έχω σοκαριστεί. Έστελναν συνέχεια μηνύματα και το ανοίγουμε ένα βράδυ και βγάζει αυτό το παιχνίδι και γράφει “πώς θα πεθάνω από τα 30 μέτρα, να μην πονέσω” και μετά του έγραφε ένας άλλος που του έδειξε την τοποθεσία που να πάει να πέσει το παιδί και του έδειχνε τη γέφυρα», αποκάλυψε συντετριμμένη η μητέρα του 15χρονου. 

«Τα μηνύματα για τα οποία σας λέει η μητέρα μου ήταν στο Instagram κι αυτό με το gps που του έλεγαν “θα πας εκεί”. Tου έστελναν και σατανικές κάρτες και τον ρωτούσαν αν πιστεύει στον Θεό και ο αδελφός μου απαντούσε “όχι”. Δεν ήθελε να πηγαίνει στην εκκλησία ούτε να κοινωνήσει.Αυτά τα μηνύματα ήταν σε ομαδική συνομιλία, γραμμένα greeklish», διευκρίνισε η αδελφή του 15χρονου. 

Ο 15χρονος Λεωνίδας διένυσε απόσταση 7 χλμ. από το σπίτι του μέχρι τη γέφυρα της Χαλκίδας. 

Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Του λένε σε μηνύματα πού να πάει να πέσει»

«Μέχρι και μετά τον θάνατό του, έλεγαν στην ομαδική, ότι ο αδελφός μου δεν έχει πεθάνει και πως το κάνει για να τραβήξει την προσοχή», συμπλήρωσε η αδελφή του 15χρονου. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΛΚΙΔΑ
 |
15ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ 15ΧΡΟΝΟΥ
 |
ΓΕΦΥΡΑ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΑΔΕΛΦΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top