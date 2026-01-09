Θάνατος 15χρονου στη Χαλκίδα: «Του λένε σε μηνύματα πού να πάει να πέσει»

Θάνατος 15χρονου μετά την πτώση του από τη γέφυρα της Χαλκίδας- Τι είπαν η μητέρα και η αδελφή του στις "Αλήθειες με τη Ζήνα"

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο 15χρονου μαθητή, που έπεσε από τη γέφυρα της Χαλκίδας, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Χθες, τελέστηκε η κηδεία του σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Η οικογένεια, φίλοι, συγγενείς, συμμαθητές αποχαιρέτησαν τον Λεωνίδα με λευκά μπαλόνια, λουλούδια, ενώ μπομπονιέρες μοιράστηκαν στο τελευταίο αντίο.

Κηδεία 15χρονου μετά την πτώση του από τη γέφυρα της Χαλκίδας/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Ο 15χρονος είχε πει στην οικογένειά του πως θα πήγαινε για τα κάλαντα και μετά θα έβγαινε βόλτα με τους φίλους του. Δεχόταν bullying για την εμφάνισή του και το βάρος του, τον ταπείνωναν, λέει η οικογένειά του, που αναζητά να μάθει την αλήθεια για τον 15χρονο και ποιος τον οδήγησε στον θάνατο.

«Το παιδί μου το φάγανε. Πίσω από τον θάνατό του, κάποιοι άλλοι είναι», είπε η μητέρα του 15χρονου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Το κινητό και το τάμπλετ του βρίσκονται στις Αρχές. Η αδελφή του είχε τους κωδικούς και διαβάσαμε τα μηνύματά του. Βγήκε κι ένα άλλο μήνυμα, με το οποίο έχω σοκαριστεί. Έστελναν συνέχεια μηνύματα και το ανοίγουμε ένα βράδυ και βγάζει αυτό το παιχνίδι και γράφει “πώς θα πεθάνω από τα 30 μέτρα, να μην πονέσω” και μετά του έγραφε ένας άλλος που του έδειξε την τοποθεσία που να πάει να πέσει το παιδί και του έδειχνε τη γέφυρα», αποκάλυψε συντετριμμένη η μητέρα του 15χρονου.

«Τα μηνύματα για τα οποία σας λέει η μητέρα μου ήταν στο Instagram κι αυτό με το gps που του έλεγαν “θα πας εκεί”. Tου έστελναν και σατανικές κάρτες και τον ρωτούσαν αν πιστεύει στον Θεό και ο αδελφός μου απαντούσε “όχι”. Δεν ήθελε να πηγαίνει στην εκκλησία ούτε να κοινωνήσει.Αυτά τα μηνύματα ήταν σε ομαδική συνομιλία, γραμμένα greeklish», διευκρίνισε η αδελφή του 15χρονου.

Ο 15χρονος Λεωνίδας διένυσε απόσταση 7 χλμ. από το σπίτι του μέχρι τη γέφυρα της Χαλκίδας.

«Μέχρι και μετά τον θάνατό του, έλεγαν στην ομαδική, ότι ο αδελφός μου δεν έχει πεθάνει και πως το κάνει για να τραβήξει την προσοχή», συμπλήρωσε η αδελφή του 15χρονου.

