MasterChef: Πέτρος ή Γιώργος; Ποιος έφτιαξε ένα εξαιρετικό πιάτο;

Μία νέα εβδομάδα ξεκίνησε στο MasterChef 10 και έφερε στην κουζίνα μια δυνατή πρόκληση.

Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να δημιουργήσουν πιάτα εμπνευσμένα από την ασιατική κουζίνα, χρησιμοποιώντας υλικά που πολλοί από αυτούς είχαν ξαναδοκιμάσει στο σπίτι, αλλά λίγοι είχαν μαγειρέψει σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στον πρώτο πάγκο, η αναμέτρηση ήταν μεταξύ του Πέτρου και του Γιώργου, με το ζήτημα της λεπτομέρειας και της τεχνικής να γίνεται κεντρικό στοιχείο. Ο Πέτρος μοιράστηκε με ενθουσιασμό τη διαδικασία του: «Πάω το πιάτο μου στους κριτές, το κοιτάω μια τελευταία φορά, είναι πολύ όμορφο, μου αρέσει αυτό που βλέπω, τα χρώματα, τα ψησίματα μου όλα, είναι όλα καλά, είμαι πολύ αισιόδοξος.»

MasterChef: Το πιάτο του Πέτρου

Η αγάπη του για την ασιατική κουζίνα ήταν εμφανής: «Έχω κάνει ένα fried rice, μια μπαλoτίνα από το μπούτι του κοτόπουλου, καβούρι τηγανιτό με γλάσο σόγιας και πάστα, και μια κρέμα με καρύδα και μυρωδικά», δήλωσε.

MasterChef: Το πιάτο του Γιώργου

Ο Γιώργος από την άλλη εξήγησε τη στρατηγική του για την παντρεμένη γεύση: «Έχω φτιάξει ένα surf and turf pho με rice noodles.»

Οι κριτές δεν παρέλειψαν να επισημάνουν τις λεπτομέρειες και την τεχνική: «Μπράβο Γιώργο, μπράβο Πέτρο. Όλα τα τηγανίσματα, τα ψησίματα φαίνονται λαχταριστά, η παρουσίαση είναι πανέμορφη και οι ιδέες σας δημιουργικές», σχολίασε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

MasterChef: Τη δοκιμασία κέρδισε ο Πέτρος

Ωστόσο, η τελική γευστική δοκιμή ανέδειξε ξεκάθαρα νικητή τον Πέτρο. Ο ίδιος περιέγραψε τη χαρά του: «Ανακουφίζομαι πάρα πολύ, βγάζω μια μεγάλη ανάσα γιατί είχα τσιτώσει εκείνη την ώρα μέχρι να μάθω το αποτέλεσμα. Κέρδισα και τον Γιώργο, που για μένα είναι από τους καλύτερους μάγειρες στο παιχνίδι, οπότε η χαρά είναι μεγάλη.»

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά στο MasterChef, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά.

MasterChef: Το...λάθος του Γιώργου

Ένα πιάτο που είχε πολύ καλή εμφάνιση και τεχνική έχασε από μια μικρή γευστική ατασθαλία: «Το ζουμί ήταν πολύ όξινο, έκανα το λάθος να προσθέσω παραπάνω ντιπ για τη σούπα», παραδέχτηκε ο Γιώργος.

«Στη μαγειρική, μπορείς να βάλεις, μπορείς να βγάλεις. Κάθε κίνηση την κάνουμε σταδιακά, προσθέτουμε, δοκιμάζουμε, ξαναπροσθέτουμε», τόνισε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.



