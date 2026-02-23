MINI Aceman SE: Κατέκτησε το Τόκιο

MINI Aceman SE: Ένας ηλεκτρικός σύντροφος για τους πυρετώδεις ρυθμούς του Τόκιο. Η ενσάρκωση της καινοτομίας, της ταχύτητας και του αστικού τρόπου ζωής. Το MINI Aceman αποτυπώνει αυτές τις αξίες μέσα από τον προηγμένο σχεδιασμό τύπου crossover, το αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και τις τεχνολογίες αιχμής. Με μήκος λίγο πάνω από τέσσερα μέτρα και άνετα καθίσματα για πέντε άτομα, το MINI Aceman γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στα μοντέλα MINI Cooper και MINI Countryman.

Βαμμένο στο δημοφιλές χρώμα Rebel Red και με τον εξοπλισμό της έκδοσης Favoured, το MINI Aceman αναδεικνύει τα δυναμικά του χαρακτηριστικά. Η οροφή και τα καλύμματα των καθρεπτών σε Jet Black, μαζί με τις μαύρες λεπτομέρειες στους θόλους των τροχών, προσθέτουν εντυπωσιακές αντιθέσεις που τονίζουν την ισχυρή παρουσία του οχήματος.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν το συμπαγές σπορ τιμόνι, η στρογγυλή οθόνη infotainment και η μπάρα διακοπτών που ενσωματώνει την κλασική σχεδιαστική παράδοση της MINI. Η πανοραμική οροφή πλημμυρίζει την καμπίνα με φυσικό φως, δημιουργώντας αίσθηση ευρυχωρίας. Τα σπορ καθίσματα από Vescin και τα υφάσματα σε χρώμα Dark Petrol με διακριτική πορτοκαλί διαβάθμιση προσθέτουν κομψές λεπτομέρειες. Τα οκτώ ειδικά σχεδιασμένα MINI Experience Modes, με αντίστοιχο φωτισμό και ηχητικά εφέ, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που ζωντανεύει τη νυχτερινή ζωή του Τόκιο.

Με χωρητικότητα από 300 έως 1.005 λίτρα, το MINI Aceman προσφέρει έναν ευέλικτο χώρο αποσκευών που προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, καθιστώντας το αμιγώς ηλεκτρικό MINI ιδανικό για την καθημερινή χρήση.Το καινοτόμο Parking Assistant Professional βοηθά τον οδηγό να εντοπίζει διαθέσιμους χώρους στάθμευσης και, όταν χρειάζεται, αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία μέσω smartphone, ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες. Έτσι, το MINI Aceman SE ελίσσεται με άνεση ακόμα και στις πιο στενές θέσεις στάθμευσης στο Τόκιο.

Το MINI Aceman SE (συνδυασμένες τιμές WLTP: κατανάλωση ενέργειας 14,7 kWh/100 km, εκπομπές CO2 0 g/km, κατηγορία CO2: A) αποδίδει ισχύ 160 kW (218 hp) και ροπή 330 Nm, επιταχύνοντας από 0 στα 100 km/h σε μόλις 7,1 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία υψηλής τάσης, ονομαστικής χωρητικότητας 54,2 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 384 χιλιόμετρα – ιδανική για τις καθημερινές αστικές μετακινήσεις αλλά και για μεγαλύτερες διαδρομές.

Το MINI Aceman ενσαρκώνει τον αστικό τρόπο ζωής, τη βιώσιμη κινητικότητα και το μοντέρνο design, διεκδικώντας τη δική του θέση στο αστικό τοπίο της ασιατικής μητρόπολης.