Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας, έκανε η Γωγώ Μπρέμπου παρέα με την αδερφή της, Χριστίνα.

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι αδερφές Μπρέμπου επέλεξαν μια χαλαρή βόλτα στους δρόμους της πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας τον καφέ και τα ψώνια τους.

Η Γωγώ, είναι γνωστή για την πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση, κι η Χριστίνα, που κρατάει χαμηλό προφίλ, έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετες, ενώ όπως θα δεις και στις φωτογραφίες τους, η ομοιότητά τους είναι εντυπωσιακή.

Η Γωγώ Μπρέμπου, τα τελευταία χρόνια είναι σε σχέση με τον συγγραφέα, Χρήστο Χωμενίδη, με τον οποίο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

«Έχω υπάρξει για μια δεκαετία εργασιομανής, είναι από αυτές τις παιδικές ασθένειες που καλό είναι να περνάνε οι καλλιτέχνες, εγώ κάνω από τη δουλειά από 17-18 χρονών. Άρα έπρεπε εκείνη την δεκαετία να ανεβάσω πάρα πολύ τις ταχύτητές μου, έκανα γυρίσματα παράλληλα με θέατρο, δεν μπορούσα να οργανώσω τον χρόνο μου, με αποτέλεσμα να μην έχω χρόνο για κάτι άλλο (πιο προσωπικό) μέχρι τα 32 μου δεν είχα χρόνο να κάνω κάτι άλλο. Δεν είχα βάλει την προσωπική ζωή στην άκρη, απλά δεν μπορούσα να τη συναντήσω. Δεν κλείνεις ραντεβού με την προσωπική ζωή», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.