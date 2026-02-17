Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου

Στο κέντρο της Αθήνας οι δύο αδερφές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.02.26 , 21:57 Περισσός: Διακοπή ρεύματος στον Ηλεκτρικό - Σταμάτησαν οι συρμοί
17.02.26 , 21:49 Αθηνά Οικονομάκου για κακοποιητικές σχέσεις: «Ποιος δεν έχει περάσει;»
17.02.26 , 21:42 Κλήρωση Eurojackpot 17/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 41.000.000 ευρώ
17.02.26 , 21:30 Καισαριανή: Πρώτο βήμα για να αποκτήσει τις φωτογραφίες το Υπ. Πολιτισμού
17.02.26 , 21:30 Βγήκαν τα... φτυάρια στο MasterChef! - «Σκάψτε, σκάψτε!»
17.02.26 , 21:25 Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου
17.02.26 , 21:25 MasterChef: Τι περιέχει το σημερινό Τεστ Δημιουργικότητας;
17.02.26 , 21:00 Κώστας Κοσμίδης: «Τον έδιωξαν ενώ πάθαινε έμφραγμα και πέθανε στον δρόμο»
17.02.26 , 20:43 ΟΠΕΚΑ: «Πάρτι» με παράνομα επιδόματα αποκάλυψε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
17.02.26 , 20:33 Διάσημος ηθοποιός συνελήφθη μετά την εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ
17.02.26 , 20:05 Αποκάλυψη Star: Και δεύτερο υπόγειο «φάντασμα» στο εργοστάσιο της Βιολάντα!
17.02.26 , 20:01 Ευγενία Σαμαρά: Ζει τις Απόκριες στο έπακρο - Τι ντύθηκε η ηθοποιός;
17.02.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Μελίνα δεν είπε τα γράμματα που έπρεπε - Εσύ;
17.02.26 , 19:27 Η Μιμή Ντενίση αποχαιρετάει την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Αναντικατάστατη»
17.02.26 , 19:27 BMW: Η ανακύκλωση μειώνει το κόστος και προστατεύει το περιβάλλον
Good Job Nicky: Τα μαθήματα φωνητικής στη μητέρα του Σοφία Αλιμπέρτη
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Στην Ταϊλάνδη το ερωτευμένο ζευγάρι
Παναγιώτης Στάθης: «Πριν βγούμε στον αέρα έμαθα ότι έχασα τη μητέρα μου»
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Φαίη Σκορδά: Στη Ρώμη με τον σύντροφό της για τον Άγιο Βαλεντίνο
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
Γιάννης Κολοκυθάς: Απάντησε για τη Μαρία Αναστασοπούλου και ήταν κάθετος
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Επίδομα 200 ευρώ για 12 μήνες - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Μπρέμπου και η αδερφή της, Χριστίνα, έκαναν σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα.
  • Οι αδερφές απόλαυσαν καφέ και ψώνια, δείχνοντας ιδιαίτερα ευδιάθετες.
  • Η Γωγώ είναι γνωστή ηθοποιός και διατηρεί σχέση με τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη.
  • Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι ήταν εργασιομανής για μια δεκαετία, με αποτέλεσμα να μην έχει χρόνο για προσωπική ζωή.
  • Η ομοιότητα των δύο αδερφών είναι εντυπωσιακή, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες τους.

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας, έκανε η Γωγώ Μπρέμπου παρέα με την αδερφή της, Χριστίνα.

Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας

Σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, οι αδερφές Μπρέμπου επέλεξαν μια χαλαρή βόλτα στους δρόμους της πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας τον καφέ και τα ψώνια τους.

Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου

Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου

Η Γωγώ, είναι γνωστή για την  πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση, κι η Χριστίνα, που κρατάει χαμηλό προφίλ, έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετες, ενώ όπως θα δεις και στις φωτογραφίες τους, η ομοιότητά τους είναι εντυπωσιακή.

Παπακαλιάτης: Ποια είναι η γυναίκα με την οποία φωτογραφήθηκε σε παράσταση;

Η Γωγώ Μπρέμπου, τα τελευταία χρόνια είναι σε σχέση με τον συγγραφέα, Χρήστο Χωμενίδη, με τον οποίο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου

«Έχω υπάρξει για μια δεκαετία εργασιομανής, είναι από αυτές τις παιδικές ασθένειες που καλό είναι να περνάνε οι καλλιτέχνες, εγώ κάνω από τη δουλειά από 17-18 χρονών. Άρα έπρεπε εκείνη την δεκαετία να ανεβάσω πάρα πολύ τις ταχύτητές μου, έκανα γυρίσματα παράλληλα με θέατρο, δεν μπορούσα να οργανώσω τον χρόνο μου, με αποτέλεσμα να μην έχω χρόνο για κάτι άλλο (πιο προσωπικό) μέχρι τα 32 μου δεν είχα χρόνο να κάνω κάτι άλλο. Δεν είχα βάλει την προσωπική ζωή στην άκρη, απλά δεν μπορούσα να τη συναντήσω. Δεν κλείνεις ραντεβού με την προσωπική ζωή», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου

Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΩΓΩ ΜΠΡΕΜΠΟΥ
 |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΡΕΜΠΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top